Die Amerikaner wollen unterhalten werden, und so ist es nur logisch, Kriegspropaganda in den Strom des Hollywood-Schlamassels einzubauen.

Miss Universe will den Donbass ethnisch säubern



von Kurt Nimmo

12. Januar 2023

Im Westen werden alle Register gezogen, um die Zerstörung Russlands und die Ermordung seines gewählten Führers in den Mittelpunkt zu stellen.

Man denke zum Beispiel an die Militarisierung des Miss-Universe-Spektakels, einer jährlichen Gala, die sich selbst als “Größte Feier der Frauen” bezeichnet, oder vielmehr einiger Frauen – nicht derjenigen, die Donezk und Luhansk verteidigen, das sind Putins Terroristen.

Syrisches Mädchen

Die Ukraine wird den Krieg nicht gewinnen, aber sie wird wahrscheinlich Miss Universum gewinnen.

Sankt Michael der Erzengel? Jetzt tauchen die Propagandisten tief in das Buch Henoch ein. Diese mystische Figur wurde von den alten Juden erfunden, um als Tora-Referent und Beschützer Israels zu fungieren. Er spielt eine wichtige Rolle in Offenbarung 12:7-12, wo er mit Satan kämpft, und auch im Judasbrief, wo Ketzer angeprangert werden. Der heilige Michael ist ein Erzengel für Juden, Christen, Muslime und Anhänger des Baha’i-Glaubens.

Auf der Bühne in New Orleans breitet ein blondes Model, eine schlanke weibliche Nachbildung des heiligen Rächers Michael, seine goldenen Flügel aus, und man sagt uns, sie sei eine “Kriegerin des Lichts” auf einer Mission zur Rettung der Ukraine, vermutlich vor dem neuen Satan, Putin.

Als Nächstes tänzelt eine halbnackte Frau über die Bühne, auf ihrem Umhang prangt “Be Brave Like Ukraine”.

Das reimt sich! Diesen einprägsamen Einzeiler kann man auf keinen Fall vergessen!

❀

MISS UKRAINE THO 🙌🥹

Die Propagandisten verkaufen Misstrauen, Hass, Mord, Folter, Vergewaltigung und ethnische Säuberung. Wie könnte man das besser verkaufen als auf den Körpern von halbbekleideten jungen Frauen?

Aus irgendeinem unerklärlichen Grund wird diese groteske Werbung für russische Leichen, die auf dem Feld verrotten, nicht als schamlose Ausbeutung und Kriegspropaganda angeprangert. Es ist einfach mehr Unterhaltung – und wenn überhaupt, dann wollen die Amerikaner unterhalten werden. Es ist ein logischer Schritt, Kriegspropaganda in den Strom des Hollywood-Schlamassels einzufügen.

Es ist einfach ein weiterer Tag in Amerika, an dem die Ungerechtigkeiten und Verbrechen des Staates und der herrschenden Elite den Menschen in einer Form verkauft werden, die sie verstehen, nicht viel anders als Pawlowsche Hunde, die die Essensglocke verstehen.

Vergessen Sie die Erzengel. Es könnte an der Zeit sein, tief in der slawischen Tradition zu graben und einen geeigneteren Mythos zu finden, der als Kriegspropaganda umgestaltet werden kann.

Zorya, die Rote Jungfrau, ist zum Beispiel eine Kriegsgöttin, die Männer im Kampf beschützt. Sie könnte als attraktives Propagandainstrument im Krieg gegen Russland eingesetzt werden. Ein neonpinker Agua de Coco-Bikini wäre vielleicht angemessen. Vielleicht kann man das Model Olga Kurilenko überzeugen, einen knappen Bikini und einen Kriegspropaganda-Umhang zu tragen? Übersetzt mit Deepl.com

