Abkommen mit den USA bringen nichts Gutes

Bild: Eine Palästinenserin geht am 29. November 2021 am verschlossenen Hauptsitz des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNRWA) in Gaza-Stadt vorbei [MOHAMMED ABED/AFP via Getty Images].



Mit der Neudefinition des UNRWA zerstört Washington die Grundlage für einen gerechten Frieden in Palästina



Von Ramzy Baroud

3. Mai 2022



Es war auch eine politische Plattform, die die Rechte mehrerer Generationen von Palästinensern geschützt und bewahrt hat.

Obwohl das UNRWA nicht als politische oder rechtliche Plattform gegründet wurde, war der Kontext seines Mandats weitgehend politisch, da die Palästinenser infolge militärischer und politischer Ereignisse zu Flüchtlingen wurden – der ethnischen Säuberung des palästinensischen Volkes durch Israel und dessen Weigerung, das in der UN-Resolution 194 (III) vom 11. Dezember 1948 verankerte Recht auf Rückkehr der Palästinenser zu respektieren.

Nakba-Tag 1948 – Karikatur [Carlos Latuff/MiddleEastMonitor]

“Das UNRWA hat ein humanitäres und entwicklungspolitisches Mandat, um den Palästina-Flüchtlingen Hilfe und Schutz zu gewähren, bis eine gerechte und dauerhafte Lösung für ihre Notlage gefunden ist”, heißt es in der Resolution 302 (IV) der UN-Generalversammlung vom 8. Dezember 1949. Leider ist weder eine “dauerhafte Lösung” für die Notlage der Flüchtlinge noch ein politischer Horizont erreicht worden. Anstatt diese Erkenntnis zum Anlass zu nehmen, das Versagen der internationalen Gemeinschaft bei der Schaffung von Gerechtigkeit für Palästina zu überdenken und Israel und seine US-amerikanischen Gönner zur Rechenschaft zu ziehen, werden das UNRWA und damit die Flüchtlinge bestraft.

Der Vorsitzende des politischen Ausschusses des Palästinensischen Nationalrats (PNC), Saleh Nasser, warnte am 24. April eindringlich davor, dass das Mandat des UNRWA zu Ende gehen könnte. Nasser bezog sich auf eine jüngste Erklärung des Generalkommissars der UNO, Philippe Lazzarini, über die Zukunft der Organisation.

Lazzarinis Erklärung, die einen Tag zuvor veröffentlicht worden war, ließ Raum für Interpretationen, machte aber deutlich, dass sich etwas Grundlegendes in Bezug auf den Status, das Mandat und die Arbeit des UNRWA ändern wird. “Wir können zugeben, dass die derzeitige Situation unhaltbar ist und unweigerlich zu einer Verschlechterung der Qualität der UNRWA-Dienstleistungen oder, schlimmer noch, zu deren Einstellung führen wird”, sagte Lazzarini.

Nasser kommentierte die Erklärung mit den Worten, dies sei “ein Vorspiel dafür, dass die Geber ihre Finanzierung des UNRWA einstellen”.

Das Thema der Zukunft des UNRWA ist jetzt eine Priorität im palästinensischen, aber auch im arabischen politischen Diskurs. Jeder Versuch, den Auftrag des UNRWA zu streichen oder neu zu definieren, wird für die Palästinenser eine ernste, wenn nicht sogar eine noch nie dagewesene Herausforderung darstellen. Das UNRWA bietet 5,6 Millionen Palästinensern in Jordanien, im Libanon, in Syrien, im Gazastreifen und im Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem, Bildungs-, Gesundheits- und andere Unterstützung. Mit einem Jahresbudget von 1,6 Milliarden Dollar sind diese Unterstützung und das von der Organisation geschaffene riesige Netzwerk nicht einfach zu ersetzen.

Genauso wichtig ist der politische Charakter der Organisation. Allein die Existenz des UNRWA bedeutet, dass es eine politische Frage gibt, die im Hinblick auf die Notlage und die Zukunft der palästinensischen Flüchtlinge angegangen werden muss. In der Tat ist die derzeitige Krise nicht nur auf den mangelnden Enthusiasmus bei der Finanzierung der Organisation zurückzuführen. Es ist etwas Größeres und weitaus Unheilvolleres.

Im Juni 2018 besuchte Jared Kushner, Schwiegersohn und Berater des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, Amman in Jordanien, wo er laut dem US-Magazin Foreign Policy versuchte, den jordanischen König Abdullah davon zu überzeugen, den Flüchtlingsstatus von 2 Millionen Palästinensern, die derzeit im Land leben, aufzuheben.

Dieser und andere Versuche sind gescheitert. Im September 2018 beschloss Washington unter der Trump-Administration, seine finanzielle Unterstützung für das UNRWA einzustellen. Als Hauptgeldgeber der Organisation war die amerikanische Entscheidung verheerend, denn rund 30 Prozent der UNRWA-Gelder kommen allein aus den USA. Das UNRWA hat sich jedoch durch die zunehmende Abhängigkeit vom Privatsektor und von Einzelspenden selbst aus dem Tritt gebracht.

US-Entscheidung zur Kürzung der UNRWA-Mittel – Cartoon [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

Obwohl die palästinensische Führung die Entscheidung der Biden-Administration feierte, die Finanzierung des UNRWA am 7. April 2021 wieder aufzunehmen, wurde ein kleiner Vorbehalt in Washingtons Schritt weitgehend geheim gehalten. Washington stimmte der Finanzierung des UNRWA nur zu, nachdem dieses sich bereit erklärt hatte, einen Zweijahresplan zu unterzeichnen, der als “Framework for Cooperation” bekannt ist. Im Wesentlichen verwandelte der Plan das UNRWA in eine Plattform für die Politik Israels und der USA in Palästina, wobei die UN-Organisation den Forderungen der USA – und damit Israels – zustimmte, sicherzustellen, dass keine Hilfe an palästinensische Flüchtlinge geht, die eine militärische Ausbildung “als Mitglied der so genannten Palästinensischen Befreiungsarmee” oder anderer Organisationen erhalten haben oder “an einem terroristischen Akt beteiligt waren”. Darüber hinaus erwartet die Rahmenvereinbarung, dass das UNRWA die “palästinensischen Lehrplaninhalte” überwacht. Übersetzt mit Deepl.com

Buchvorstellung des neuesten Buches von Ramzy Baroud – Die letzte Erde: Eine palästinensische Geschichte am 27. März 2018 [Jehan Alfarra/Middle East Monitor]

