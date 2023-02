Gerade erreichte mich noch ein Artikel von Joseph Massad, der so mitreißend schildert, dass der gemeinsame palästinensische Hass Aschkenasim Juden und Misraki Juden verbindet, die sonst NICHTS gemeinsam haben. Der Rassismus und die Besatzung blüht im im “Zio-Fascholand” Dank an meinen Freund Joseph Massad. Evelyn Hecht-Galinski



“Sie profitieren weiterhin von dem Privileg, Juden zu sein, ein Privileg, das den Palästinensern verwehrt wird, selbst wenn sie von den Aschkenasim diskriminiert werden, weil sie keine Europäer sind. Doch die Unterschiede in Bezug auf Einkommen, Vermögen, Bildung und Gesundheit zwischen Aschkenasim( westeuropäische Juden) und Mizrachim(orientalische Juden) sind in den letzten Jahrzehnten nur noch größer geworden.”

Mizrahi Jews in Israel faced decades of injustice, and still vote extreme right Amidst the ongoing political chaos following the inauguration of the new Israeli government last month, not only has the Israeli Jewish opposition taken to the streets to protest proposed judicial reforms, but calls issued by high-ranking Israeli generals for civil disobedience have also become common.

Miri Regev (L), eine ehemalige Likud-Ministerin, hat die Dominanz der aschkenasischen “weißen DNA” in ihrer Parteiführung angeprangert

Mizrachi-Juden in Israel waren jahrzehntelang mit Ungerechtigkeit konfrontiert und wählen trotzdem rechtsextrem

von Joseph Massad

17. Februar 2023



Das aktuelle politische Handgemenge zwischen extremer Rechter und sehr extremer Rechter hat eine ethnische Wendung genommen



Inmitten des anhaltenden politischen Chaos nach dem Amtsantritt der neuen israelischen Regierung im vergangenen Monat ist nicht nur die israelisch-jüdische Opposition auf die Straße gegangen, um gegen die vorgeschlagenen Justizreformen zu protestieren, sondern auch hochrangige israelische Generäle haben zum zivilen Ungehorsam aufgerufen.

Das derzeitige politische Handgemenge beschränkt sich nicht nur auf das, was in Israel als Links-Rechts-Spaltung gilt – oder genauer gesagt, eine Situation der extremen Rechten gegen die sehr extreme Rechte -, sondern hat auch eine ethnische Wendung genommen.

Die Opposition gegen die Regierung wurde kürzlich von einem Likud-Gesetzgeber als Vertreter reicher und privilegierter aschkenasischer Juden beschrieben, die darauf aus sind, marokkanische, wenn nicht gar alle mizrachischen Juden (und sogar palästinensische Drusen) weiterhin zu unterjochen.

Ich habe auf der Demonstration viele Dinge glänzen sehen, und später habe ich festgestellt, dass es die Rolex-Uhren waren, die die Demonstranten trugen.

– David Amsalem, Likud-Abgeordneter

Der in Jerusalem als Sohn marokkanisch-jüdischer Eltern geborene Likud-Knessetabgeordnete David (Dudi) Amsalem nahm kein Blatt vor den Mund: “Ihr seid eine Bande von Schlägern, die zur Rebellion aufruft.”

Amsalem, den Benjamin Netanjahu kürzlich zum israelischen Juniorminister im Justizministerium ernannt hat, fügte hinzu: “Der frühere IDF-Stabschef Dan Halutz sagte, er würde den Befehl geben, sich nicht zum Reservedienst zu melden. Und das sind die Leute, die uns angeblich beschützen und [für das Land] arbeiten.

“Nun, ich muss Ihnen etwas sagen. Ich arbeite auch, ich und weitere zweieinhalb Millionen Menschen, wir alle arbeiten für das Land, auch wenn es stimmt, dass die meisten von uns für euch arbeiten, eure Häuser und Gärten putzen. Auf der Demonstration habe ich viele Dinge glänzen sehen, und später habe ich festgestellt, dass es die Rolex-Uhren waren, die die Demonstranten trugen. Schauen Sie doch mal, wie viele Mercedes sie haben.”

Mit Blick auf die marokkanischen Juden schloss Amsalem: “Ihr seid bereit, uns Abschlüsse und sogar Autos zu geben, aber ihr erlaubt uns nicht, zu regieren. Das habt ihr uns nie zugestanden: nicht bei den Sicherheitskräften, nicht in der Justiz, nicht in der Wissenschaft, nicht in der Kultur und schon gar nicht beim Obersten Gerichtshof und der Staatsanwaltschaft. Und wissen Sie, wer in den Gefängnissen die Aufseher sind? Marokkaner und Drusen.”

Die Opposition ließ sich von seinen Äußerungen nicht einschüchtern und warf ihm Heuchelei vor, da er selbst eine Cartier-Uhr trage und hochbezahlt sei (Amsalem entgegnete, dass die Uhr, die einen sentimentalen Wert habe, ihm von seinem Bruder geschenkt worden sei, bevor dieser verstorben sei).

Die Opposition ließ sich von seinen Äußerungen nicht einschüchtern und warf ihm Heuchelei vor, da er selbst eine Cartier-Uhr trage und hochbezahlt sei (Amsalem entgegnete, dass die Uhr, die einen sentimentalen Wert habe, ihm von seinem Bruder vor dessen Tod geschenkt worden sei).



Orientalische Gemeinden

Die ethnische Spaltung zwischen den israelischen Juden, insbesondere zwischen den europäischen aschkenasischen Juden und den asiatischen und afrikanischen Juden, von denen die meisten aus der arabischen Welt stammen, ist so alt wie das zionistische Projekt, auch wenn sie erst nach der Gründung der jüdischen Siedlerkolonie im Jahr 1948 an Brisanz gewann.

Israelische Beamte verunglimpften vor allem marokkanische Juden, die ärmsten der von Israel so genannten “orientalischen Gemeinschaften”, die später als “Mizrahim” bekannt wurden.

Der erste Ministerpräsident Israels, David Ben Gurion, äußerte sich wie folgt: “Diese [Juden] aus Marokko hatten keine Bildung. Ihre Bräuche sind die der Araber.” Er behauptete, dass “der marokkanische Jude viel von den marokkanischen Arabern übernommen hat. Die Kultur von Marokko möchte ich hier nicht haben.”

Ben Gurion schloss: “Wir wollen nicht, dass Israelis zu Arabern werden. Wir sind verpflichtet, gegen den Geist der Levante zu kämpfen, der Individuen und Gesellschaften korrumpiert, und die authentischen jüdischen Werte zu bewahren, wie sie sich in der [europäischen] Diaspora herauskristallisiert haben.”

Eines der grausamsten Kapitel dieser Zeit war die Entführung von Hunderten von Kindern jemenitischer Juden aus den Transitlagern in Israel. Einige der Kinder wurden an kinderlose aschkenasische Paare zur Adoption innerhalb und außerhalb Israels gegeben. Jemenitische Eltern, deren Kinder krank waren, wurden von ihnen in Krankenhäuser gebracht, in die die Eltern nicht gehen durften.

Später wurde den Eltern mitgeteilt, ihre Kinder seien gestorben. Zwanzig Jahre später, im Jahr 1968, schickte das Verteidigungsministerium Einberufungsbescheide an die Adressen der Eltern dieser Kinder.

Im März 1968 leitete die Knesset eine Untersuchung ein, die jedoch keine zufriedenstellenden Antworten erbrachte. Die Affäre war jedoch so ausgeklügelt, dass für einige der entführten Kinder Totenscheine ausgestellt wurden und alle Versuche der Eltern, das Verbrechen aufzuklären, jahrzehntelang behindert wurden. 1986 veranstaltete das “Öffentliche Komitee für die Suche nach den vermissten jemenitischen Kindern” eine Großkundgebung.

Jemenitische jüdische Kinder werden 1949 von israelischen Krankenschwestern in einem Zeltlager besucht (Reuters)

Nach ihrer Ankunft in Israel wurden die “orientalischen” Juden unter schlechten Bedingungen in Durchgangslagern zusammengepfercht, während aschkenasische Einwanderer die Wohnungen der ethnisch gesäuberten Palästinenser erhielten.

In den Lagern fanden Demonstrationen statt, um gegen Diskriminierung, Lebensmittelknappheit und mangelnde medizinische Versorgung zu protestieren. Die Durchgangslager wurden in der Nähe von aschkenasischen Siedlungen und Großstädten errichtet, um letztere mit billigen Arbeitskräften zu versorgen. Dies geschah auf Anweisung der Regierung, die den Lagerbewohnern nach der anfänglichen Versorgung mit mageren Rationen und Sozialleistungen mitteilte, dass sie für ihren Lebensunterhalt durch Arbeit in den aschkenasischen Siedlungen sorgen müssten.

Sie profitieren weiterhin von dem Privileg, Juden zu sein, ein Privileg, das den Palästinensern verwehrt wird, obwohl sie als Nicht-Europäer diskriminiert werden.

Aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit mussten viele orientalische Juden, unabhängig von ihrem Bildungsstand oder ihren Fähigkeiten, einfache, ungelernte Tätigkeiten annehmen – die einzigen, die angeboten wurden.

Im ganzen Land fanden 1949 Demonstrationen statt. In Aschkelon (ehemals Majdal ‘Asqalan) demonstrierten Tausende von orientalischen Juden gegen die Diskriminierung. In ähnlicher Weise veranstalteten 300 Einwohner von Ramleh eine “lärmende” Demonstration in der Allenby Street mit der Forderung nach “Brot und Arbeit” und versuchten, das alte Knessetgebäude zu stürmen, bis sie von der Polizei zurückgehalten wurden.

Zwei Wochen später stürmten Demonstranten das Gebäude der Jewish Agency in Haifa und randalierten in der Abteilung für Absorption. Sie forderten von der Organisation, die 1929 von der Zionistischen Weltorganisation als deren operativer Zweig für die jüdische Besiedlung Palästinas gegründet worden war, “Arbeit und Wohnung”.

Diesmal konnte die Polizei die Demonstranten nur überwältigen, indem sie Verstärkung anforderte. Einige Demonstranten wurden verletzt, andere wurden verhaftet. Im Juli desselben Jahres stürmten Demonstranten aus Jaffa das ehemalige Parlamentsgebäude in Tel Aviv.

Asiatische und afrikanische Juden wurden in den von Israel so genannten “Entwicklungsstädten” und in minderwertigen landwirtschaftlichen Genossenschaften, den “Moschawim”, angesiedelt. Andere lebten in Slums in den Großstädten Tel Aviv, Jerusalem, Haifa und Beerscheba. In diesen städtischen Slums entstand der Widerstand gegen Rassismus und wirtschaftliche Entbehrungen.

Der irakisch-jüdische Schriftsteller Gideon Giladi erklärt, dass “der einzige grundlegende wirtschaftliche Unterschied zwischen den Entwicklungsstädten und den Slumgebieten geografischer Natur ist. Die Entwicklungsstädte liegen auf dem Land und versorgen die aschkenasischen Siedlungen mit billigen Arbeitskräften, während die Slumgebiete einen Gürtel um die großen Städte bilden und das aschkenasische Kapital mit billigen Arbeitskräften versorgen. Sie stellen auch Dienstboten für aschkenasische Frauen.”

Amsalems Hinweis auf Marokkaner, die für reiche aschkenasische Familien arbeiten, ist nicht willkürlich, sondern beruht auf den Details dieser Geschichte.

Mizrachische Aufstände

Der erste marokkanisch-jüdische Aufstand in Israel fand 1959 im armen Viertel Wadi al-Salib in Haifa statt, dessen palästinensische Bevölkerung durch marokkanische Juden ersetzt worden war.

Arme marokkanische Juden standen auch an der Spitze der zweiten und bedeutenderen Bewegung der israelischen Black Panther, die von 1970 bis 1973 die israelische Szene beherrschten. Im Mai 1971 wurden bei einer ihrer größten Demonstrationen 260 Anhänger der Black Panthers von der Polizei verhaftet, die die Demonstration auflöste.

Der damalige Polizeichef, Shlomo Hillel, irakischer Herkunft, wurde von den Demonstranten als “schwarzer Kollaborateur” bezeichnet. Im Januar und Mai 1972 folgten weitere Demonstrationen, bei denen es zu weiteren Zusammenstößen mit der Polizei kam, bei denen auch Schüsse fielen.

Dies führte zum größten Massenprotest in der Geschichte Israels seitens der Mehrheit der Mizrachim, die dazu beitrugen, dass 1977 eine von der Likud-Partei geführte Koalition an die Macht kam und zum ersten Mal seit der Gründung Israels das von der Arbeitspartei gehaltene Monopol auf die politische Führung beendete.

Damals wie heute besteht die Ironie darin, dass der Likud ebenso wie die Arbeitspartei aschkenasisch geführt und dominiert war (und ist), mit dem Unterschied, dass er zwischen 1948 und 1977 nicht an der Macht war, als die orientalischen Juden systematischer Diskriminierung ausgesetzt waren.

Die Auseinandersetzungen mit der Polizei setzten sich in den 1980er Jahren fort, mit einer großen Demonstration nach den tödlichen Polizeischüssen auf Shimon Yehoshua, einen jemenitischen Juden, am 22. Dezember 1982.

Der Mord ereignete sich, nachdem die Polizei zu Yehoshuas Haus in Kfar Shalem in Tel Aviv gekommen war, um ein zusätzliches Zimmer zu zerstören, das er ohne staatliche Genehmigung an sein Haus angebaut hatte. Yehoshua wurde erschossen, als er sich gegen den Versuch der Polizei wehrte, das Zimmer abzureißen (eine gängige israelische Praxis gegen Palästinenser und in diesem Fall gegen einen mizrachischen Juden, aber nicht gegen Aschkenasim).

Einige Tage nach dem Mord kam es zu großen Demonstrationen, die die Knesset veranlassten, die Beerdigung Yehoschuas bis zum Einbruch der Dunkelheit zu verschieben, um Unruhen zu vermeiden. Nach dem Abriss von mehr als 100 Gebäuden in Kfar Shalem im Jahr 1984 kam es zu weiteren blutigen Zusammenstößen.

Demonstranten steckten ein Lagerhaus in Brand, blockierten die Hauptstraßen und riefen der Polizei “Aschke-Nazis” zu, ein damals übliches Schimpfwort für mizrachische Demonstranten.

Auch die Sache mit den entführten jemenitischen Kindern mobilisierte die Menschen weiterhin gegen den Rassismus des aschkenasischen Staates. 1994 belagerten 800 Polizisten fünf Wochen lang das Haus des jemenitischen Rabbiners Uzi Meshulem und einiger Dutzend seiner mizrachischen Anhänger in Yehud (nahe Petah Tikva), die Informationen über die entführten Kinder verlangten.

Loyal bleiben

Trotz der anhaltenden Diskriminierung ist die Mehrheit der Mizrachi-Juden natürlich im zionistischen Lager Israels geblieben und bleibt, wie ihre aschkenasischen Landsleute, Kolonisatoren des Landes der Palästinenser. Amsalem selbst ist ein Siedler in der Westjordanland-Kolonie Ma’alei Adumim.

Sie profitieren weiterhin von dem Privileg, Juden zu sein, ein Privileg, das den Palästinensern verwehrt wird, selbst wenn sie von den Aschkenasim diskriminiert werden, weil sie keine Europäer sind. Doch die Unterschiede in Bezug auf Einkommen, Vermögen, Bildung und Gesundheit zwischen Aschkenasim und Mizrachim sind in den letzten Jahrzehnten nur noch größer geworden.

Amsalem, der seit 1977 von der Mobilisierung mizrachischer Stimmen für den Likud profitiert, nutzt diese Geschichte der Diskriminierung aus, um mizrachische Juden für die Sache der aschkenasischen Regierung in Israel zu mobilisieren.

Dass seine Verwendung dieser Geschichte ein zynischer Schachzug ist, um Unterstützung für Israels extreme Rechte zu gewinnen, ändert nichts an der Tatsache, dass die von ihm angeführte diskriminierende Geschichte eine ist, die die Wut der Mizrachis gegen die anhaltende aschkenasische Vorherrschaft weiter anheizt. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …