MLK: Über Vietnam hinaus in die Ukraine von  Rick Sterling

MLK: Beyond Vietnam to Ukraine Just as the US could have lived with Vietnam under Ho Chi Minh leadership without the war, the US could live with Ukraine being a neutral country and bridge between east and west, Russia and western Europe. In April 1967, Martin Luther King Jr.

Martin Luther King: Über Vietnam hinaus in die Ukraine

von Rick Sterling

17. Januar 2023

So wie die USA mit Vietnam unter der Führung von Ho Chi Minh ohne Krieg hätten leben können, könnten die USA mit der Ukraine als neutralem Land und Brücke zwischen Ost und West, Russland und Westeuropa, leben.

Im April 1967 hielt Martin Luther King Jr. eine wortgewaltige und aufrüttelnde Rede, in der er den Vietnamkrieg und den US-Militarismus anprangerte. Die Rede mit dem Titel “Beyond Vietnam” ist auch für den heutigen Krieg in der Ukraine relevant.

In der Rede in der Riverside Church sprach King darüber, wie die USA Frankreich bei dem Versuch unterstützt hatten, Vietnam wieder zu kolonisieren. Er bemerkte: “Vor dem Ende des Krieges übernahmen wir 80 % der französischen Kriegskosten”. Als Frankreich im Krieg zu verzweifeln begann, “ermutigten wir es mit unseren enormen finanziellen und militärischen Lieferungen, den Krieg fortzusetzen.”

King erinnerte weiter daran, dass die Vereinigten Staaten nach dem endgültigen Abzug der Franzosen aus Vietnam die Umsetzung des Genfer Abkommens verhinderten, das es Ho Chi Minh ermöglicht hätte, das geteilte Land zu vereinen. Stattdessen unterstützten die USA den von ihnen bevorzugten südvietnamesischen Diktator.

Eine ähnliche Rolle haben die USA bei der Blockierung von Kompromisslösungen und internationalen Vereinbarungen im Ukraine-Konflikt gespielt. Nach den Protesten in der Ukraine im Februar 2014 handelte die Europäische Union eine Vereinbarung zwischen Präsident Janukowitsch und der Opposition über vorgezogene Neuwahlen aus. Die Haltung der führenden US-Beamtin Victoria Nuland kristallisierte sich in ihrem heimlich aufgezeichneten Kommentar “F*** the EU!” heraus. Trotz der Vereinbarung wurde ein gewaltsamer, blutiger Staatsstreich unter Führung ultranationalistischer Ukrainer eingeleitet.

Die ultranationalistische Putschregierung begann sofort mit der Umsetzung einer Politik, die sich gegen die russischsprachigen Bürger der Ukraine richtete. Der Putsch und die neue Politik provozierten die Konflikte und den Widerstand, die zu der heutigen Situation geführt haben. Der Putsch und die Politik wurden von der Mehrheit der Ukrainer, insbesondere in der Ostukraine, verabscheut. Die russischsprachigen ukrainischen Bürger der Krim stimmten mit überwältigender Mehrheit für die Abspaltung von der Ukraine und die Wiedervereinigung mit Russland.

Mit den Minsker Vereinbarungen von 2014 und 2015 sollte der Konflikt gelöst werden, indem den russischsprachigen Gebieten im östlichen Donbass eine gewisse Autonomie eingeräumt wurde, sie aber innerhalb der Ukraine blieben. Dank der Eingeständnisse zweier prominenter ehemaliger europäischer Staatsoberhäupter, Angela Merkel und François Hollande, wissen wir, dass der Westen und seine ukrainische Regierungsmarionette nie die Absicht hatten, das Minsker Abkommen umzusetzen.

Wie die Genfer Abkommen von 1954 in Bezug auf Vietnam wurden auch die Minsker Abkommen von 2014 und 2015 zur Ukraine nie umgesetzt, weil Washington keinen Kompromiss wollte.

Als der ukrainische Präsident Selenskyj Ende März in der Türkei mit den Russen verhandelte, eilte der britische Premierminister Boris Johnson nach Kiew, um Selenskyj von der Fortsetzung ernsthafter Verhandlungen zur Beendigung des Krieges abzubringen.

In ähnlicher Weise liefern die USA den Großteil der Waffen, der militärischen Ausrüstung und der Finanzhilfe an die Ukraine, genau wie sie es mit Frankreich während des Vietnamkriegs und dann mit der Marionettenregierung von Südvietnam getan haben. Und ebenso wollen die USA und ihre Verbündeten keine Lösung des Konflikts, die in irgendeiner Weise als Sieg für Russland gewertet werden könnte.

Rationalisierung und Realität der Kriege in Vietnam und der Ukraine

Im April 1965 erläuterte US-Präsident Lyndon Baines Johnson (LBJ), warum er das Engagement der USA in Vietnam eskalieren ließ. Mit einem Hauch von Orwell betitelte er die Rede “Frieden ohne Eroberung”, als er den Beginn der US-Luftangriffe auf Vietnam ankündigte. Er erklärte: “Wir müssen kämpfen, wenn wir in einer Welt leben wollen, in der jedes Land sein eigenes Schicksal gestalten kann, und nur in einer solchen Welt wird unsere eigene Freiheit sicher sein… wir haben ein nationales Versprechen gegeben, Südvietnam bei der Verteidigung seiner Unabhängigkeit zu helfen, und ich beabsichtige, dieses Versprechen zu halten. Dieses Versprechen zu brechen, die kleine und tapfere Nation ihren Feinden und dem darauf folgenden Terror zu überlassen, wäre ein unverzeihliches Unrecht… Wir sind auch da, um die Weltordnung zu stärken… Vietnam seinem Schicksal zu überlassen, würde das Vertrauen all dieser Menschen in den Wert eines amerikanischen Engagements und in den Wert von Amerikas Worten erschüttern”.

Präsident Biden und die Verantwortlichen der Regierung klingen ähnlich wie LBJ in der Anfangsphase des Vietnamkriegs. In seiner Rede vor dem Kongress, in der er um zusätzliche Mittel für die Ukraine bat, sagte Biden: “Wir brauchen dieses Gesetz, um die Ukraine in ihrem Kampf um Freiheit zu unterstützen…. Die Kosten dieses Kampfes sind nicht billig, aber wenn wir der Aggression nachgeben, wird es noch teurer, wenn wir es zulassen… Die Investition in die Freiheit und Sicherheit der Ukraine ist ein kleiner Preis, um die russische Aggression zu bestrafen und das Risiko künftiger Konflikte zu verringern”.

Sowohl Russland als auch die USA erkennen nun an, dass der Konflikt in der Ukraine zwischen Russland und der NATO (unter Führung der USA) besteht. Die Ukraine ist ein Stellvertreter der USA, die den Putsch von 2014 gefördert haben und seitdem Waffen in die Ukraine pumpen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat sich klar geäußert: “Wir wollen, dass Russland geschwächt wird.” Der ukrainische Verteidigungschef sagt, man kämpfe, “um die Mission der NATO zu erfüllen”.

Diese Kriege sind unnötig

So wie die USA mit Vietnam unter der Führung von Ho Chi Minh ohne Krieg hätten leben können, könnten die USA mit der Ukraine als neutralem Land und Brücke zwischen Ost und West, Russland und Westeuropa, leben.

Doch wie ML King vor 54 Jahren feststellte, war dies nicht die Politik der USA (und ist es immer noch nicht). “Der Krieg in Vietnam ist nur ein Symptom für eine viel tiefere Krankheit des amerikanischen Geistes”. Er fuhr fort und nannte viele andere Länder, die Opfer der amerikanischen Intervention und Aggression sind. Er sagte: “Und wenn wir diese ernüchternde Realität ignorieren, werden wir uns selbst wiederfinden … marschierend … und an endlosen Kundgebungen teilnehmend, es sei denn, es gibt einen bedeutenden und tiefgreifenden Wandel im amerikanischen Leben und in der amerikanischen Politik. Solche Gedanken führen uns über Vietnam hinaus…”

Zunehmende Verschärfung des Konflikts auf dem Weg zum totalen Krieg

Als Präsident Johnson 1965 den Beginn der US-Luftangriffe auf Vietnam ankündigte, war der Krieg bereits seit vielen Jahren im Gange. Die USA hatten ihr Engagement schrittweise erhöht – von der politischen Unterstützung über Berater und Ausbilder bis hin zu Spezialoperationen. Im Frühjahr 1965 waren “nur” etwa 400 US-Soldaten in diesem Konflikt gefallen. Der Krieg war noch nicht weithin unpopulär. Amerikaner, die gegen den Vietnamkrieg protestierten, waren eine kleine Minderheit.

Im Konflikt mit Russland über die Ukraine könnten wir an einem ähnlichen oder früheren Punkt angelangt sein. Zwar wurden viele zehn MILLIARDEN Dollar für die Ukraine bereitgestellt sowie Berater, Ausbilder und andere Unterstützung, doch das US-Militär ist noch nicht offen und aktiv eingesetzt worden.

Wenn der schrittweise Aufbau eines Krieges mit Russland nicht gestoppt wird, wird er unermesslich schlimmer sein als Vietnam. Schon jetzt erleben wir eine enorme Zerstörung, bei der Tausende von Ukrainern und Russen sterben. Wie in Vietnam 1965 könnte dies nur der Anfang sein.

Die Kosten von Krieg und Militarismus

Dr. King beschrieb die negativen Auswirkungen des Vietnamkriegs im eigenen Land. Er sagte: “Vor ein paar Jahren gab es einen leuchtenden Moment …. Es sah so aus, als ob das Armutsprogramm den Armen, den Schwarzen wie den Weißen, echte Hoffnung geben würde. Es gab Experimente, Hoffnungen, neue Anfänge. Dann kam der Aufbau in Vietnam, und ich sah, wie dieses Programm zerbrach und ausgeweidet wurde … Ich sah mich zunehmend gezwungen, den Krieg als Feind der Armen zu betrachten und ihn als solchen anzugreifen”.

Heute, wo fast 60 % des Bundeshaushalts in das Militär, die so genannten Geheimdienste und die Modernisierung der Atomwaffen fließen, ist die Situation noch krasser. Während die US-Infrastruktur verrottet, nehmen Obdachlosigkeit, persönliche Verschuldung, Selbstmorde und Süchte zu. Anstatt Ressourcen für die Verbesserung des Lebens der einfachen Menschen auszugeben, steckt die Regierung Milliarden in einen weiteren unnötigen Krieg.

Verzerrungen in den westlichen Medien

In den westlichen Medien wurde dargestellt, dass die USA und Südvietnam den Krieg in Südostasien gewonnen haben, bis die Tet-Offensive 1968 die Lügen und die Realität entlarvte. In ähnlicher Weise stellen die westlichen Medien dar, dass die Ukrainer den Krieg inmitten der überwältigenden Unterstützung der ukrainischen Öffentlichkeit gewinnen. In Wirklichkeit kontrollieren Russland und die abtrünnigen Gebiete große Gebiete und werden in naher Zukunft weiter vorrücken. Die ukrainischen Verluste sind bereits enorm.

Die Vorstellung, dass alle Ukrainer den Westen lieben und Russland hassen, ist falsch. Ein Indiz für die gemischten Gefühle ist, dass Russland das Land ist, das die meisten Auswanderer aus der Ukraine aufgenommen hat. Während eine kleine Zahl von ihnen von Russland aus in westeuropäische Länder weiterzieht, bleibt die große Mehrheit in Russland, wo viele auf das Ende des Krieges warten.

So wie die südvietnamesischen Marionettenführer von den USA aus politischen Gründen aufgebaut wurden, so ist auch der ukrainische Präsident Selenskyj. Seine Reden werden von Washingtoner Insidern geschrieben. Sie werden von den Medien weitgehend zensiert,

Selenskyj hat die Inhaftierung, Folterung und Ermordung von Oppositionellen beaufsichtigt. Die größte Oppositionspartei wurde verboten. Viele Ukrainer lehnen seine Politik und die Fortführung des Krieges ab.

Die Ukrainer sind zu Kanonenfutter für die geopolitischen Ziele der USA geworden, so wie es die Südvietnamesen waren.

Werden die USA und ihre Verbündeten den Konflikt in der Ukraine weiter eskalieren lassen, um eine Intervention am anderen Ende der Welt mit dem Ziel, Russland zu schaden, zu “verdoppeln”? Haben wir nichts aus Vietnam und den nachfolgenden außenpolitischen Katastrophen der USA und des Westens in den letzten 40 Jahren gelernt?

ML Kings Hoffnungen und sein Tod

In seiner tiefgründigen Rede sagte Dr. King: “Wir als Nation müssen eine radikale Revolution der Werte erleben… Wenn Maschinen und Computer, Profitmotive und Eigentumsrechte als wichtiger angesehen werden als Menschen, sind die riesigen Dreiergruppen von Rassismus, extremem Materialismus und Militarismus unfähig, besiegt zu werden… Eine Nation, die weiterhin Jahr für Jahr mehr Geld für die militärische Verteidigung ausgibt als für Programme zur sozialen Hebung, nähert sich dem geistigen Tod …. Die westliche Arroganz, die meint, sie habe alles, was sie anderen beibringen kann, und nichts, was sie von ihnen lernen kann, ist nicht gerecht… Unsere einzige Hoffnung liegt heute in unserer Fähigkeit, den revolutionären Geist wiederzuerlangen und in eine manchmal feindselige Welt hinauszugehen und der Armut, dem Rassismus und dem Militarismus ewige Feindschaft zu erklären.”

Genau ein Jahr nach dieser Rede in der Riverside Church wurde Dr. Martin Luther King Jr. ermordet. Der Vietnamkrieg dauerte weitere sieben Jahre, bis die Vietnamesen schließlich das US-Militär und seine Marionetten besiegten und vertrieben. Die Katastrophe des Vietnamkriegs wird klein sein im Vergleich zu der Katastrophe, die uns alle treffen kann, wenn die US-Politik des Angriffs auf Russland über die Ukraine nicht gestoppt wird. Übersetzt mit Deepl.com

Rick Sterling

Unabhängiger Journalist

