Anschaulich: Eine Pflegekraft hilft einem älteren Israeli in Tel Aviv über die Straße. (Kobi Gideon/Flash90)



Times of Israel ToI deckt eine millionenschwere Industrie auf, in der ausländische Arbeitskräfte gezwungen werden, “Vermittlungsgebühren” an Arbeitsvermittler zu zahlen – mit dem vollen Wissen der Regierung

Moderne Sklaverei”: Wie ausländische Pflegekräfte in Israel seit Jahrzehnten erpresst werden



Von Inna Lazareva



22. Februar 2023

Es ist kurz vor Mitternacht, und Natalia, eine usbekische Frau Ende 40, hat endlich eine Pause von ihrem Job als Betreuerin einer an den Rollstuhl gefesselten älteren israelischen Frau eingelegt.

Doch anstatt die Füße hochzulegen, befindet sich Natalia bereits an ihrem zweiten – illegalen – Arbeitsplatz. Mit einem Wischmopp in einem Eimer mit Seifenwasser, einer Sprühflasche mit Reinigungsmittel auf dem Arm und Staubtüchern über der Schulter wischt sie die glänzenden Böden und großen Spiegel in einem Wohnhaus im Zentrum von Tel Aviv.

Sie erzählt der Times of Israel, dass sie diese beiden Jobs ausübt, um die Schulden von fast 10.000 Dollar “Vermittlungsgebühr” loszuwerden – eine illegale Gebühr, die sie vor sechs Jahren an den zwielichtigen “Makler” einer Arbeitsagentur zahlen musste, um einen Job in Israel zu bekommen.

“Wenn ich mich beschwere, werden die Behörden nichts unternehmen; die einzige Person, die verliert, bin ich”, sagt sie. “Hier gibt es keine Gerechtigkeit.”

Fast jede israelische Familie kennt ausländische Pflegekräfte, die kommen, um sich um alte und kranke Verwandte zu kümmern. Sie kommen von den Philippinen, aus Indien, Sri Lanka, Nepal, Usbekistan, Moldawien, der Ukraine und anderen Ländern, bewohnen ein Zimmer in der Wohnung und sind den ganzen Tag über bei ihren Schützlingen. Aber ansonsten sind sie im öffentlichen Leben praktisch unsichtbar.

Nur wenige wissen, dass fast alle diese ausländischen Arbeitskräfte Opfer einer millionenschweren kriminellen Industrie sind, die illegale Vermittlungsgebühren kassiert und sowohl in Israel als auch im Ausland tätig ist. Das illegale Geschäft erpresst Geld von potenziellen Pflegekräften – Menschen, die oft aus finanzieller Verzweiflung ihre Familien und Angehörigen verlassen und nach Israel reisen -, um ihnen hier Arbeitsplätze zu sichern.

Diese illegalen Vermittlungsgebühren für ausländische Pflegekräfte sind inoffiziell und können bis zu 25.000 Dollar betragen. Um die Bestechungsgelder zu bezahlen, sind die Bewerber oft gezwungen, ihr Hab und Gut zu verkaufen, ihre Ersparnisse abzugeben oder sich bei Geldverleihern zu hohen Zinsen zu verschulden.

Diese systematische Erpressung ist dem israelischen Establishment schon seit Jahren bekannt. Im Jahr 2018 bezeichnete der Richter des Obersten Gerichtshofs, Isaac Amit, diese Praxis als ein “widerwärtiges Phänomen, das als moderne Sklaverei angesehen werden könnte”.

Eine Untersuchung der Times of Israel hat ergeben, dass diese Schwarzmarktgeschäfte seit fast drei Jahrzehnten laufen, aber keine einzige Untersuchung durch die Behörden zu einer Strafanzeige geführt hat. Die Betreuer sagen, dass die Behörden keine Behörde in dieser Angelegenheit zur Rechenschaft ziehen und sich durch die Drohungen der Makler davon abhalten lassen, die Alarmglocken zu läuten.

Und obwohl es Lösungsansätze gibt, ist die Korruption nach wie vor weit verbreitet: Bilaterale Abkommen zwischen Regierungen gelten weithin als Abhilfe, aber die Times of Israel hat durch direkte Interviews, aufgezeichnete Anrufe und Beschwerdebriefe Beweise erhalten, die darauf hindeuten, dass in einigen Fällen weiterhin illegale Gebühren erhoben werden, selbst von denjenigen, die eigentlich durch ein solches Abkommen geschützt werden sollten.

Ein Beispiel: Ein philippinischer Arbeiter hilft einer älteren Frau in Israel, 2. November 2010. (Moshe Shai/FLASH90)

Die Eiserne Lady wird geschmiedet

Im Jahr 2017 beschloss Jean Trapal von den Philippinen, während ihrer Arbeit als Pflegerin in Tel Aviv, dass sie genug hatte. Als Pastorin der Evangelischen Kirche in Tel Aviv und Betreuerin eines Holocaust-Überlebenden hatte sie 4.700 Dollar an “Vermittlungsgebühren” gezahlt.

“Ich wusste damals nicht einmal, dass das illegal war”, sagt Trapal gegenüber der Times of Israel. In ihrer Gemeinde hörte sie immer wieder von anderen Menschen, die durch Schulden und Druck verkrüppelt waren, und so begann sie ihre Kampagne, um den Vermittlungsgebühren ein Ende zu setzen. Die sozialen Medien wurden zu ihrem Sprachrohr.

“Ich habe Facebook Lives gemacht”, sagt sie und erklärt, dass sie über die Social-Media-Plattform internationale öffentliche Ansprachen an ihre Freunde und Bekannten halten konnte – an andere ausländische Pflegekräfte in Israel und an solche, die überlegen, nach Israel zu kommen.

Ich wusste nicht einmal, dass es illegal war.

“Ich habe jeden Tag darüber gesprochen. Ich schrieb an den philippinischen Botschafter, der zunächst nicht reagierte. Ich habe mit dem Arbeitsattaché der Botschaft gesprochen, der mir sagte: ‘Es gibt keine Hoffnung, das geht schon seit 30 Jahren so'”, sagt sie.

“Ich schrieb an die philippinischen Behörden, die mir antworteten, es gäbe keine Lösung. Schließlich schrieb ich an das Büro des [philippinischen] Präsidenten – und bekam eine Antwort”, erinnert sich Trapal. Weiterlesen in TOI Times of Israel

