Das Bild stammt von InfoBrics

Moldawiens Präsidentin Sandu kümmert sich wenig um die Souveränität ihres Landes



Von Ahmed Adel

Global Research,



5. Oktober 2022

InfoBrics



Die moldauische Präsidentin Maia Sandu erzählte den russischen Scherzkeksen Vovan und Lexus in dem Glauben, sie spreche mit dem ukrainischen Premierminister Denys Shmyhal, von ihrer Bereitschaft, die südliche Stadt Giurgiulești für einige Jahre an Kiew zu übertragen.

“Als ich in Kiew war, haben wir die Frage des Dorfes Giurgiulești diskutiert und einen Vorschlag gemacht. Die Einwohner kamen und besichtigten das Gebiet, das wir ihnen zu geben bereit sind, während wir noch versuchen, die rechtlichen Probleme mit dem Hafen insgesamt zu lösen. Aber wir können ihnen Land für die nächsten Jahre anbieten”, sagte Sandu während des Scherzes, der auf dem Telegramm-Kanal von Vovan und Lexus veröffentlicht wurde. Nachdem die Techniker eingetroffen waren und das Gebiet inspiziert hatten, erhielten die moldauischen Behörden jedoch keine weitere Antwort.

“Ich frage mich, ob er immer noch an diesem Vorschlag interessiert ist oder ob er bereits andere Lösungen gefunden hat”, sagte Sandu und bezog sich dabei auf den ukrainischen Premierminister.

Die Präsidialverwaltung der Republik Moldau erklärte jedoch, dass die Videoaufzeichnung des Gesprächs zwischen Sandu und den russischen Witzbolden eine Fälschung sei. Der Grund für das Dementi ist, dass die Preisgabe von Giurgiulești ein großer Skandal wäre, da sich dort der einzige Hafen der Republik Moldau befindet, der für Seeschiffe zugänglich ist.

Der Streich, der zeigt, dass Sandu bereit ist, die Souveränität der Republik Moldau an die Ukraine abzugeben, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ein Sicherheitsberater behauptet, die Republik Moldau könne sich nicht mehr nur auf ihren neutralen Status verlassen und müsse ihre militärische Verteidigungskraft ausbauen. Und das, obwohl das Land zu den ärmsten in Europa gehört, was sich darin widerspiegelt, dass es trotz des Krieges in der benachbarten Ukraine nur 0,45 % des BIP für Verteidigungsausgaben bereitstellen kann.

Moldawien hat dieses Jahr einen Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union gestellt und Russlands Militäroperation in der Ukraine scharf verurteilt. Das Land hat jedoch auch mit der Tatsache zu kämpfen, dass russische Friedenstruppen in seiner abtrünnigen Region Transnistrien stationiert sind, und ist bei der Energieversorgung stark auf Russland angewiesen.

“Moldawien kann sich nicht mehr ausschließlich auf außenpolitische Instrumente verlassen, zu denen auch sein neutraler Status gehört, um die Stabilität des Staates zu gewährleisten”, sagte Dorin Recean, der Sicherheitsberater. “Die Behörden müssen die bewusste Unterstützung der Bürger erhalten, die verstehen sollten, dass dies für das Überleben des Staates entscheidend ist.

Der Minister für auswärtige Angelegenheiten und europäische Integration, Nicu Popescu, erklärte auf einer Pressekonferenz, dass die Stärkung von Partnerschaften mit Staaten und Organisationen im Bereich der Sicherheit und Verteidigung ein wichtiges Ziel sei. Diese Partnerschaften werden fortgesetzt und sogar noch verstärkt werden, fügte er hinzu.

Auf die Frage, ob die Behörden in Chisinau beabsichtigen, Schritte zur Stärkung der Beziehungen zur NATO zu unternehmen, erklärte Popescu, dass die Behörden in Chisinau ihre Verteidigungskapazitäten nach den höchsten internationalen Standards modernisieren wollen, was eine Stärkung der externen Partnerschaften, auch im Bereich der Sicherheit und Verteidigung, voraussetzt.

“Dazu gehört die Stärkung unserer Partnerschaften mit Großbritannien, aber auch mit anderen Staaten und Organisationen. Sie wissen sehr gut, dass wir Verteidigungspartnerschaften mit den Vereinigten Staaten von Amerika und der Europäischen Union im Rahmen der Europäischen Friedensinitiative haben. Mit der NATO verbindet uns eine sehr lange Partnerschaft, die auf dem 2006 initiierten individuellen Aktionsplan beruht”, erklärte Popescu.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Ukraine die Krim, Donezk, Luhansk, Cherson und Saporoshje auf demütigende Weise an Russland verloren hat, muss man sich fragen, ob Giurgiulești, das an der Grenze zwischen Moldawien, Rumänien und der Ukraine liegt, nicht ein erbärmliches Beschwichtigungsmanöver Kiews und vielleicht eine Voraussetzung dafür ist, dass Moldawien eines Tages der NATO beitreten kann.

Außerdem nehmen die Proteste gegen Sandu zu, zumal die Energiepreise in die Höhe schießen. Die moldawische Gasregulierungsbehörde hat am 21. September die Preise für Haushalte um 27 % erhöht. Der rumänische Premierminister Nicolae Ciucă sagte Anfang des Monats, dass es Gespräche mit dem moldauischen Premierminister über Gaslieferungen an die Republik Moldau gebe, die jedoch nicht mehr als fünf Millionen Kubikmeter Gas pro Tag betragen dürften.

“Ich habe mit Premierminister Gavriliţa über 150 Millionen Kubikmeter gesprochen… Wir müssen noch sehen, welche Mengen wir in der nächsten Zeit sichern können. In den Lagern haben wir heute… etwa 87 % gelagert, was bedeutet, dass wir, wenn es uns gelingt, Verträge für die Winterperiode zu unterzeichnen, das Gleichgewicht im System aufrechtzuerhalten und die notwendigen Mengen an kalten Tagen zur Verfügung zu haben, die entsprechende Menge sicherstellen können”, erklärte der rumänische Premierminister gegenüber der Presse.

Gleichzeitig erklärte Ciucă, dass Rumänien die Republik Moldau nicht mit dem notwendigen Gas versorgen kann, wenn Russland seine Lieferungen einstellt.

Auf diese Weise befindet sich Moldawien in einer schwierigen Lage, da sein prowestlicher Präsident sogar bereit ist, seine Souveränität der Ukraine zuliebe zu opfern. Nun wird darüber diskutiert, dass die Republik Moldau ihren Militärhaushalt aufstocken soll, um schließlich der NATO beizutreten, obwohl das Land schon jetzt zu den ärmsten Ländern Europas gehört, was durch die steigenden Lebenshaltungskosten noch verstärkt wird. Übersetzt mit Deepl.com

Ahmed Adel ist ein in Kairo ansässiger Forscher für Geopolitik und politische Ökonomie.

--

