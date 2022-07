https://thecradle.co/Article/Columns/13460

Moskau hat die CIA im Visier und schlägt Israel mit der Peitsche

Von MK Bhadrakumar

25. Juli 2022



Die Jewish Agency ist Israels Lebensquelle, und der Kreml hat sie diesen Monat geschlossen. Die Folge könnte eine messbare Spaltung zwischen Moskau und Tel Aviv sein, bei der letzteres viel zu verlieren hat.



In den russisch-israelischen Beziehungen ist ein Streit über die Tätigkeit der Jewish Agency in Moskau ausgebrochen. Die Jerusalem Post berichtete erstmals am 5. Juli, dass Moskau die Jewish Agency in einem offiziellen Schreiben des russischen Justizministeriums “Anfang dieser Woche” angewiesen habe, alle Aktivitäten in Russland einzustellen.

Die Jewish Agency spielte diese Entwicklung zunächst in einer Erklärung herunter, in der es hieß: “Im Rahmen der Arbeit der Delegation der Jewish Agency in Russland müssen wir gelegentlich bestimmte Anpassungen vornehmen, die von den Behörden verlangt werden. Die Gespräche mit den Behörden sind im Gange mit dem Ziel, unsere Aktivitäten in Übereinstimmung mit den Vorschriften fortzusetzen. Auch jetzt gibt es einen Dialog”.

Ein ungenannter hochrangiger israelischer Diplomat sagte der Jerusalem Post: “Russland behauptet, die Jewish Agency habe illegal Informationen über russische Bürger gesammelt… Wir werden die Jewish Agency [bei den russischen Behörden] zur Sprache bringen und die Angelegenheit auf organisierte Weise angehen. Die Angelegenheit wird auf Botschaftsebene behandelt werden. Wir verstehen die Gründe [für den Antrag auf Einstellung der Aktivitäten der Jewish Agency in Russland] nicht ganz.

Das Problem sitzt tief

Am 11. Juli teilte die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti mit, dass das Justizministerium der Russischen Föderation seit dem 30. Mai eine vierwöchige Prüfung der Sohnut (wie die Jewish Agency in Russland genannt wird) im Rahmen des Bundesgesetzes über “nichtkommerzielle Organisationen” durchführt.

Das Justizministerium teilte RIA Novosti mit, dass auf der Grundlage der Ergebnisse der Prüfung “ein Akt vorbereitet wurde, der an die Adresse des Sitzes der Organisation (Sohnut) geschickt wurde”.

Seitdem hat sich, um eine Metapher aus dem Alten Testament aufzugreifen, die Wolke, die “so klein wie eine Menschenhand ist und aus dem Meer aufsteigt”, als Elia sie zum ersten Mal sah, rasch in einen Sturm verwandelt. Am 21. Juli meldete die russische Nachrichtenagentur TASS, dass das Moskauer Bezirksgericht Basmanny an diesem Tag eine Klage des russischen Justizministeriums erhalten hat, in der die Liquidierung der russischen Niederlassung der Jewish Agency for Israel gefordert wird. Die Gründe für die Klage wurden nicht genannt.

Die Jewish Agency ist eine überlebensgroße Organisation, die eng mit der israelischen Regierung verbunden ist, wenn auch nicht von ihr finanziert wird. Sie ist eine internationale Organisation, die Verbindungen zwischen Juden in der ganzen Welt und Israel pflegt und die Einwanderung von Juden nach Israel fördert, ein Prozess, der als “Aliyah” bekannt ist.

Verstrickte US-Wurzeln

Die Jewish Agency ist eng mit amerikanisch-jüdischen Organisationen verbunden. Der Milliardär Mark Wilf, der am 10. Juli zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Jewish Agency for Israel gewählt wurde, war zuvor Vorsitzender des Kuratoriums der Jewish Federations of North America und eng mit einer Reihe von Bildungs- und Wohltätigkeitsorganisationen sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Israel verbunden.

Man darf sich nicht täuschen, der Kreml hätte das Für und Wider sorgfältig abgewogen, bevor er beschloss, die Tätigkeit der Sohnut in Russland einzustellen, die 1989 begann, als der damalige sowjetische Führer Michail Gorbatschow unter starkem Druck der USA zustimmte, die Türen für die Auswanderung von Juden nach Israel als Gegenleistung für westliche Wirtschaftshilfe zu öffnen.

Für den Kreml hätte es sicherlich zwingende Gründe gegeben, eine solche Entscheidung zu treffen. Offenbar ist das Justizministerium in Moskau im Besitz von belastenden Dokumenten. Die Jewish Agency stand schon einige Zeit vor der Entscheidung, die Peitsche zu schwingen, unter Beobachtung.

Die Auswanderung von Juden ist für den Staat Israel (und die mächtige jüdische Lobby in Amerika) natürlich ein höchst sensibles Thema. Am Sonntag unterstrich die israelische Zeitung Algemeiner, dass Tel Aviv von der Angelegenheit sehr ergriffen ist. In der Tat steht das Land am 1. November vor einer entscheidenden Parlamentswahl.

Israel reagiert

Premierminister Yair Lapid sagte nach einem Ministertreffen am Sonntag: “Die Schließung der Büros der Jewish Agency wäre ein schwerwiegender Vorfall, der die Beziehungen beeinträchtigen würde.”

Lapid fügte hinzu: “Die jüdische Gemeinde in Russland ist eng mit Israel verbunden und ihre Bedeutung nimmt in jedem politischen Gespräch mit der russischen Führung zu. Wir werden weiterhin über die diplomatischen Kanäle agieren, damit die wichtigen Aktivitäten der Jewish Agency nicht gestoppt werden.”

Eine Delegation israelischer Beamter reist diese Woche nach Moskau. Lapid verfügt nicht über die Mittel, um im Kreml geschickt zu agieren, wie es sein Vorgänger Benjamin Netanjahu tat. Lapid konzentriert sich auf die Biden-Administration, aber in solch heiklen Situationen trägt es nicht zu Israels Ausstrahlung in Moskau bei, dass es in Washington Einfluss ausübt.

Russland lässt die Peitsche zu einem sehr heiklen Zeitpunkt knallen. Ein israelischer Ministerpräsident, der den Interessen der jüdischen Diaspora nicht gerecht werden kann, macht sich innenpolitisch nicht gerade mit Ruhm bekleckert.

Diese Entwicklung hat in der Tat nichts mit Bigotterie gegen Juden zu tun. Während des Netanjahu-Regimes pflegte Putin, sich persönlich mit jüdischen Veranstaltungen in Israel zu verbinden. Putin war sich der einflussreichen ethnischen jüdischen Gemeinschaft bewusst, die nach Israel eingewandert war, und betrachtete sie als Teil des Mutterlandes und als Bereicherung für Russland.

Es ist denkbar, dass es hier um nationale Sicherheitsinteressen Russlands geht. Nach Angaben des Jüdischen Weltkongresses leben in der Ukraine zwischen 56.000 und 140.000 Juden. Ukrainische Juden sind in der gesamten ukrainischen Gesellschaft verbreitet, einschließlich hoher Staatsämter, zu denen auch Präsident Wolodymyr Selenskij selbst gehört.

In Russland wird die jüdische Bevölkerung auf etwa 165.000 geschätzt, was sie zur sechstgrößten jüdischen Gemeinde außerhalb Israels macht. Die jüdischen Gemeinden in der Ukraine und in Russland sind historisch miteinander verwandt. Möglicherweise hat die feindselige antirussische Haltung der Israelis und Ukrainer die Nerven in Moskau gereizt. Die israelische Presse hat über “Freiwillige” berichtet, die in die Ukraine ausreisen, um gegen die russischen Streitkräfte zu kämpfen.

Der US-Israel-Geheimdienst-Nexus

Die israelische Regierung gibt vor, “neutral” zu sein, ist aber Mitglied der “Koalition der Willigen” von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, die in der Ukraine gegen die russischen Streitkräfte kämpft.

Nennen Sie es ein Trapez, einen Balanceakt oder ein doppeltes Spiel, aber Moskau kann es sich nicht leisten, angesichts der Verflechtung zwischen dem US-amerikanischen und dem israelischen Geheimdienst die Realitäten zu ignorieren. Kurz gesagt, es besteht die Möglichkeit, dass die Jewish Agency in Russland verdeckte Kontakte zu den US-Geheimdiensten unterhält.

Im Februar und März begann Moskau damit, alle Spuren des US-Geheimdienstes auf russischem Boden zu beseitigen, einschließlich des Moskauer Carnegie-Zentrums. Es ist durchaus denkbar, dass die CIA einen “Back-up”-Plan und “Schläferzellen” in Russland hatte, die über Mitarbeiter abgewickelt wurden. Tatsache ist, dass die Jewish Agency auch ein Büro in Kiew unterhält und das israelische Militär ein Krankenhaus für die Behandlung verwundeter ukrainischer Soldaten betreibt. Natürlich ist auch der ukrainische Spionagedienst sehr aktiv. Alles zusammengenommen hat der russische Geheimdienst möglicherweise den Nexus entdeckt.

Die Verschlechterung der russisch-israelischen Beziehungen findet zu einer Zeit statt, in der sich die regionale Sicherheit in Westasien im Umbruch befindet. Auf einer breiteren Ebene ist dies auch eine Zeit des Wandels in der Geopolitik der Region. Die Tatsache, dass Biden in Jeddah brüskiert wurde, als er versuchte, die Idee eines regionalen Bündnisses gegen Russland und China zu verkaufen, spricht für sich selbst.

Daher wird Israel in diesem Streit der Verlierer sein. Was Russland betrifft, so wird ein potenzieller Störfaktor in seinen Beziehungen zum Iran – die russisch-israelische Gleichsetzung in Syrien – beseitigt. Dies könnte die Situation in Syrien, das Israel seit 2017 grundlos bombardiert, spürbar beeinflussen. Russland hat sein Netz in Westasien weit ausgeworfen und seine diplomatischen Erfolge werden durch diesen Streit mit Israel nicht beeinträchtigt werden.

Israel hätte rechtzeitig handeln müssen, als Elias kleine Wolke, “so klein wie die Hand eines Mannes”, im Mai entdeckt wurde, als die russischen Inspektoren an der Türschwelle der Jewish Agency in Moskau ankamen. Tel Aviv hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass sich die Dinge zum Schneeballsystem entwickeln würden.

Der israelische Reflex war ganz klar, sich bedeckt zu halten. Das zeugt von der Nervosität, dass der russische Geheimdienst auf etwas höchst Unappetitliches gestoßen ist. Übersetzt mit Deepl.com

