Mossad verhört angeblich palästinensischen Journalisten in Spanien Von Palästina-Chronicle-Mitarbeitern

Der lange Arm des Mossad reicht in die ganze Welt! Wäre es der russische oder türkische Geheimdinst waäre die Aufregung in der deutschen Medienlandschaft groß, aber so….

Bild: Palestinian journalist Muath Hamed. (Photo: Courtesy of Público)

By Palestine Chronicle Staff Público, a popular Spanish online newspaper, reported on Friday on the case of Palestinian journalist, Muath Hamed, who was interrogated by the Israeli Mossad on Spanish soil. Hamed is a refugee in Spain, who currently lives in the city of Lemoa with his wife and two children.