Haben wir nicht hier bei uns, nicht mit einem ganz ähnliches Problem und Medien und ihrer Regierungs-Propaganda umzugehen? Evelyn Hecht-Galinski

“Es wird Zeit sich zu wehren”

Murdoch-Propaganda drängt Australien zur Verdoppelung seines Militärbudgets für den Krieg mit China



von Caitlin Johnstone

16. Februar 2023

In der jüngsten Eskalation von Australiens immer stärker werdender Kampagne zur Herstellung von Zustimmung für einen Krieg mit China hat der Murdoch-Sender Sky News Australia eine atemberaubend propagandistische einstündige Sondersendung ausgestrahlt, die eine dramatische Erhöhung der Militärausgaben des Landes befürwortet.

Die Australier sind besonders anfällig für Propaganda, weil unser Land die höchste Konzentration von Medienbesitz in der westlichen Welt hat, wobei der Löwenanteil von Rupert Murdoch gehalten wird, dessen Verbindungen zu US-Regierungsstellen seit Jahrzehnten gut dokumentiert sind. Die Propagandakampagne gegen China ist hier in den letzten Jahren so aggressiv geworden, dass ich immer wieder erlebt habe, dass völlig fremde Menschen in einem lockeren Gespräch aus heiterem Himmel über die chinesische Bedrohung zu plappern begannen, und zwar innerhalb weniger Minuten, nachdem wir uns das erste Mal getroffen hatten.

Die Sondersendung von Sky News ist eine der unverschämtesten Propagandasendungen, die ich je in einem Nachrichtenmedium gesehen habe. In den ersten Minuten sind Aufnahmen von chinesischen Truppen mit Bajonetten zu sehen, die marschieren, während über den Marschgeräuschen ominöse Bad-Guy-Filmmusik ertönt. In seinem Werbeclip für die Sondersendung färbte Sky News Australia alle Aufnahmen, die China betreffen, rot, um zu zeigen, wie gefährlich und kommunistisch das Land ist. Dies sind keine Entscheidungen, die mit der Absicht getroffen werden, die Öffentlichkeit zu informieren, sondern Entscheidungen, die mit der Absicht getroffen werden, Kriegspropaganda zu betreiben.

Der erste Experte, den Sky News zu Rate zieht, um die Zuschauer über die chinesische Bedrohung aufzuklären, ist Mick Ryan, Adjunct Fellow am Center for Strategic and International Studies, das von Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes wie Raytheon, Boeing, Lockheed Martin und Northrop Grumman finanziert wird und auch direkt von der US-Regierung und ihren Klientenstaaten, darunter Australien und Taiwan, finanziert wird. Sky News erwähnt diesen immensen Interessenkonflikt natürlich nicht, während er die Zustimmung zu höheren Militärausgaben herstellt, und nennt Ryan einfach einen “ehemaligen Generalmajor”. Das ist ein journalistisches Fehlverhalten auf dem gleichen Niveau wie ein Artikel von Colonel Sanders über die gesundheitlichen Vorteile von Brathähnchen, der ihn aber als “Harland David Sanders, ehemaliger Bratkoch” bezeichnet.

Der nächste Experte, den uns Sky News präsentiert, ist der australische Ex-Generalmajor Jim “The Butcher of Fallujah” Molan, der letzten Monat leider verstorben ist. Ich habe schon früher über Molan geschrieben, weil die australischen Medien ihn gerne in ihrer Propagandakampagne gegen China zitieren, zuletzt, als er die lächerliche Behauptung aufstellte, China stehe kurz vor einer Invasion in Australien.

Die anderen Experten, die Sky News zu Wort kommen lässt, sind der ehemalige CIA-Direktor und US-Verteidigungsminister Leon Panetta, Taiwans Außenminister Joseph Wu, Taiwans Direktor für chinesische Angelegenheiten Dr. Lai Chung, Japans Botschafter in Australien Yamagami Shingo, der australische Schattenverteidigungsminister Andrew Hastie und John Coyne vom Australian Strategic Policy Institute, einer bösartigen Propagandafirma, die wieder einmal von den mit den USA verbündeten Regierungen und dem militärisch-industriellen Komplex finanzierten Kriegsgewinnlern finanziert wird.

Es handelt sich also um eine ausgewogene und unparteiische Expertenrunde, wie man sie erwarten kann.

Um 8:15 Uhr wiederholt Sky News die unbewiesene Propaganda-Behauptung, dass der ehemalige chinesische Präsident Hu Jintao während des 20. kommunistischen Parteitags im vergangenen Jahr politisch gesäubert wurde.

Um 19:15 Uhr spricht Jim Molan über die Notwendigkeit, mit unseren Verbündeten, den Amerikanern, zu kämpfen und zu sterben, während im Hintergrund patriotische Cellomusik erklingt.

Um 21:30 Uhr werden Bilder von Australien gezeigt, das neben der chinesischen Flagge bombardiert wird (sehr subtil, Leute).

Um 24:25 Uhr zeigt Sky News versehentlich eine Version des Mems “Seht mal, wie nah ihr Land an unseren Militärbasen liegt” mit einer grafischen Darstellung der gesamten US-Kriegsmaschinerie, die China umgibt. Die USA würden es niemals dulden, vom chinesischen Militär auf diese Weise eingekreist zu werden, und würden sofort Krieg führen, wenn China dies versuchen würde; es ist klar, dass die USA in diesem Konflikt der Aggressor sind und China defensiv reagiert.

“Die Vereinigten Staaten spielen eine wichtige strategische Rolle im indopazifischen Raum”, sagt Sky News-Moderator Peter Stefanovic, während auf dem Bildschirm Grafiken aufleuchten, die die militärische Präsenz rund um China zeigen. “Mit 375.000 Mann gibt es ein riesiges Netz von Operationen, das sich von Hawaii bis nach Indien erstreckt.”

Um 26:30 Uhr wird eine digitale Darstellung von Chinas Satellitensystemen im Weltraum gezeigt, wobei die chinesischen Satelliten rot eingefärbt sind, damit wir alle erkennen, wie böse und kommunistisch sie sind.

Um 27:45 Uhr wird uns gezeigt, wie viel kleiner Australiens Militär im Vergleich zu dem Chinas oder Amerikas ist, um uns zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, die Kriegsmaschinerie unserer Nation zu vergrößern, wobei die Tatsache ignoriert wird, dass Australiens Gesamtbevölkerung nur einen winzigen Bruchteil der Bevölkerung dieser beiden Länder ausmacht.

Um 32:45 Uhr erfahren wir, dass der AUKUS-Pakt “Amerikas militärische Präsenz im Norden Australiens verstärken wird” und dass “Amerika Australien seit langem als wichtigen strategischen Außenposten nutzt”, und zeigen Bilder von Pine Gap und anderen Teilen der US-Kriegsmaschinerie, die diesen Kontinent durchziehen. “Jetzt kommt noch mehr”, sagt Stefanovic, und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin beschreibt den Anstieg der US-Militärpräsenz, den wir in Australien zu erwarten haben.

Um 34:10 Uhr erklärt der Mitarbeiter des australischen Strategic Policy Institute, warum die USA Australien in ihrer geplanten Konfrontation mit China so gerne einsetzen wollen. Der Kontinent befinde sich aufgrund seiner geografischen Lage in der “Goldlöckchen-Position”, d. h. nahe genug an China, um von Bedeutung zu sein, aber weit genug entfernt, um die Kriegsmaschinerie des Landes nicht leicht angreifen zu können.

Um 35:15 Uhr warnt Stefanovic, dass “unsere Nation buchstäblich in die Knie gezwungen werden könnte”, wenn durch einen Krieg im Norden die Schifffahrtswege abgeschnitten würden, da Australien so stark von Importen abhängig ist. Man könnte meinen, dies sei ein Argument für die Wichtigkeit einer friedlichen Beziehung zu China, aber stattdessen wird es benutzt, um Angst vor China zu schüren und für die Notwendigkeit zu argumentieren, es in einem Krieg besiegen zu können.

Und um 45:50 Uhr kommen wir endlich zum eigentlichen Zweck dieser Sky News-Sondersendung: die Notwendigkeit, den australischen Militäretat “drastisch zu erhöhen” und die Notwendigkeit, eine Zustimmung für diese Erhöhung herzustellen. Der australische Militärhaushalt beläuft sich derzeit auf 48,7 Milliarden Dollar, das sind etwas weniger als zwei Prozent des nationalen BIP. Der verstorbene Schlächter von Fallujah erklärte gegenüber Sky News, dass “wir unsere Verteidigungsausgaben mindestens verdoppeln müssen”, auf vier Prozent, und die Experten des Specials diskutieren offen darüber, dass die Australier mit Hilfe von Narrativ-Management davon überzeugt werden müssen, dies zu akzeptieren.

“Die australische Regierung muss mit der australischen Bevölkerung über die Art der Bedrohungen sprechen, mit denen sie konfrontiert ist”, sagt Mick Ryan. “Sie braucht ein überzeugenderes Narrativ, um die australische Bevölkerung davon zu überzeugen, dass sie mehr für die Verteidigung ausgeben muss”.

“Ich denke, es ist wichtig, dass wir mit der australischen Bevölkerung ein Gespräch führen, das deutlich macht, dass wir in einer Welt leben, die so zerbrechlich ist wie seit langem nicht mehr”, so der australische Verteidigungsminister Richard Marles gegenüber Sky News. “Und das erfordert eine Verteidigungshaltung und eine Verteidigungskraft, die in Wahrheit mehr kosten wird als in der Vergangenheit. Wir werden unsere Verteidigungsausgaben erhöhen müssen.”

Um es klar zu sagen: Dies ist nicht nur ein Aufruf zur Erhöhung der Militärausgaben, sondern ein Aufruf, die Australier durch Propaganda dazu zu bringen, mehr Militärausgaben zu bewilligen. Es kommt nicht sehr oft vor, dass die Propaganda direkt herauskommt und erklärt, warum sie Sie propagiert.

Es gibt immer wieder Leute, die sich beschweren, dass ich mich zu sehr auf die US-Kriegsmaschinerie konzentriere, obwohl ich in Australien lebe, aber jeder, der aufmerksam ist, weiß, dass das Verhalten der US-Kriegsmaschinerie für die Australier genauso relevant ist wie für die Amerikaner. Sie trommeln für einen zukünftigen Krieg von unvorstellbarem Schrecken, um einen dunklen Gott namens Unipolarismus zu befriedigen, und dieser droht uns alle zu zerstören.

Es ist jetzt an der Zeit, sich zu wehren. Übersetzt mit Deepl.com

