Dank an Yavuz Özoguz für dieses phantastische interview mit Gilad Atzmon!

Gilad Atzmon ist 1963 in Jerusalem in eine jüdische Familie geboren. Sein Großvater war Mitglied in der zionistischen Terrororganisation Irgun. Er soll großen Einfluss auf die gesamte Familie gehabt haben. Nach seiner Schulausbildung begann Atzmon seinen Wehrdienst in der israelischen Armee. Als im Juni 1982 die israelische Armee im Libanon einmarschiert ist, empfand er großen Unmut.