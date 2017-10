Muslim Markt interviewt Fariss Wogatzki, Autor des Buches „Möge keiner sagen, er hätte es nicht gewusst““

Ich danke Yavuz Özoguz vom Muslim Markt sehr dafür , dass er ein so fundiertes Interview mit Fariss Wogatzki, dem Autor des Buches „Möge keiner sagen, er hätte es nicht gewusst“ geführt hat. Dieses mehr als empfehlenswerte Buch wird am 14. Oktober im Zambon Verlag erscheinen. Ich schrieb ein Vorwort schrieb, da mir dieses wichtige Buch liegt sehr am Herzen liegt.

Fariss Wogatzki Fariss Wogatzki (geb. 1971) ist Nachkomme eines arabischen Vaters, der in den 1960ern in DDR gezogen ist und einer deutschen Mutter. Sein Onkel Benito Wogatzki (Halbbruder des Vaters des Autoren), war ein berühmter Funk- und Fernsehautor in der DDR.

