Muslimischer Antisemitismus von David Ranan, J.H.W. Dietz Nachf. Bonn

Muslimischer Antisemitismus von David Ranan ist ein sehr interessantes Buch, gerade in Zeiten von instrumentalisierten Antisemitismuskampagnen.

Um eine Antwort zu finden, hat Ranan mehr als 70 Interviews mit jungen muslimischen Studierenden und Akademikern vor allem in Deutschland geführt. Im Zentrum standen ihre Haltungen und Gefühle zu Juden, Judentum, dem Holocaust und Israel und schließlich die Frage, wie sie sich zu Deutschland stellen, seiner Israelpolitik

Der Politologe David Ranan sieht den Antisemitismus von Muslimen vor allem als eine Folge des Nahostkonflikts. Eine große Gefahr für den gesellschaftlichen Frieden in Deutschland will er derzeit nicht erkennen. Ein Gespenst geht um in Deutschland – das Gespenst des Antisemitismus.