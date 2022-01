Hat der “jüdische Staat” sich jemals an Versprechen gehalten?

Bild: Eine Karikatur, die den Kampf der palästinensischen Hungerstreikenden mit ihren israelischen Gefängniswärtern zeigt [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]



Mutter und Ehefrau “schockiert” über Israels Bruch des Versprechens, einen Hungerstreikenden freizulassen

Von Motasem A Dalloul

24. Januar 2022

Es dauerte mehr als eine Woche, um das Haus des palästinensischen Hungerstreikenden Mujahid Hamid zu schmücken, der am 19. Januar 2022 aus dem israelischen Besatzungsgefängnis entlassen werden sollte, nachdem er vier Monate in Verwaltungshaft im Al-Naqab-Gefängnis verbracht hatte.

“Wir waren zutiefst schockiert, als wir erfuhren, dass er nicht nach Hause kommen würde”, sagte Shahla Hamid, 47, die Mutter von Mujahid, gegenüber MEMO. “Ich war darauf vorbereitet, ihn zu umarmen und zu sehen, wie er seine Frau und seinen kleinen Sohn umarmt, aber all das war umsonst, als der ganze Tag verging, ohne dass Mujahid zu Hause war.”

Mit sanfter Stimme sagte die Mutter, dass sie das beste Essen zubereitet habe, das er mag, und Verwandte und Freunde eingeladen habe, um an dem Empfang teilzunehmen, den sie für ihn vorbereitet hatte. “Seine Frau Bayan hat sich und ihren kleinen Sohn, der seinen Vater nicht gesehen hat, vorbereitet”, sagte die Mutter und erzählte mir, dass Mujahid sie gebeten hatte, ihm mehr Geld zu schicken, um viele Geschenke und Spielzeug für seinen Sohn zu kaufen, der dachte, er würde ihn zum ersten Mal treffen. “All dies ist nicht geschehen”, sagte sie.

Mujahid Hamid, ein palästinensischer Gefangener, der 43 Tage lang im Hungerstreik war, um gegen seine illegale Verwaltungshaft in israelischen Gefängnissen zu protestieren. Zum ersten Mal wurde Mujahid, der am 29. Oktober 1990 geboren wurde, am 22. Mai 2010 im Schlaf in seinem Haus festgenommen.

“Ich wusste bis heute nicht, warum er festgenommen und wieder inhaftiert wurde”, sagte seine Mutter und wies darauf hin, dass er wegen “Gefährlichkeit” verurteilt und 14 Monate nach seiner Entlassung wegen derselben Behauptung erneut inhaftiert und in Verwaltungshaft genommen wurde.

Im Gespräch mit MEMO sagte die Mutter: “Mujahid wurde zu sieben Jahren verurteilt, bevor die Militärstaatsanwaltschaft Berufung gegen seine Strafe einlegte, die auf neun Jahre verlängert wurde. Ich habe gewartet, und als er am 21. Mai 2019 freigelassen wurde, waren wir glücklich. Er heiratete und ein Jahr später bekam er seinen ersten und einzigen Sohn.”



Eine Reise des Leidens

Als er zum ersten Mal inhaftiert wurde, war es sehr schwer für seine Eltern, vor allem für seine Mutter, die erst 35 Jahre alt war. “Ich habe in den ersten neun Jahren unvorstellbares Leid erfahren”, sagte sie. Sie verbrachte ihre Zeit damit, die Anwälte, die Nichtregierungsorganisationen, die mit Gefangenen arbeiten, und die israelischen Gefängnisse zu beobachten.

“Mujahid hat die ersten zwei Jahre damit verbracht, den Grund für seine Inhaftierung nicht zu erfahren”, sagte die Mutter und merkte an, dass auch sie und ihre Familie den Grund für seine Inhaftierung nicht kannten. “Als er verurteilt wurde, wussten wir, dass man ihm vorwarf, gefährlich zu sein”, sagte sie.

Als ich sie fragte, was es bedeutet, gefährlich zu sein, antwortete sie: “Ich weiß es nicht, mein Sohn. Ich weiß nur, dass sie zwei Jahre lang versucht haben, einen Grund für seine Inhaftierung zu finden, aber sie sind gescheitert. Also haben sie gesagt: ‘Sagen wir einfach, er ist gefährlich.'”

“Sieben Jahre waren in den Augen der israelischen Militärstaatsanwaltschaft, die gegen seine Verurteilung Berufung einlegte, nicht genug für ihn”, sagte sie. “Eines Tages teilte mir sein Anwalt mit, dass Mujahid zum Gericht gehen würde und ich an der für ihn anberaumten Anhörung teilnehmen könnte. Ich fragte den Anwalt nach dem Grund für die neue Anhörung, aber er sagte mir nichts. Als ich im Gerichtssaal war, erfuhr ich, dass seine Haftstrafe auf neun Jahre verlängert worden war.



Bluthochdruck, Diabetes

Mujahids Mutter sagte, sie habe noch nie in ihrem Leben etwas bereut, außer als sie an dem Tag im Gerichtssaal zusammenbrach, als die siebenjährige Haftstrafe ihres Sohnes auf neun Jahre verlängert wurde. Ihr zufolge war es für alle ein sehr emotionaler Tag.

“Ich war schockiert, weil der Anwalt mir nicht gesagt hatte, was im Gerichtssaal passieren würde”, sagte sie. “Als ich meinen Sohn sah, war ich glücklich, aber mein Herz begann zu klopfen, weil er an der gleichen Stelle stand, als die siebenjährige Haftstrafe zum ersten Mal verkündet wurde. Ich habe versucht, mich stark und widerstandsfähig zu zeigen, aber als ich von der Verlängerung erfuhr, fiel ich in Ohnmacht. Ich konnte es nicht ertragen.”

Als sie ihn später besuchte, erzählte er ihr, dass er an Bluthochdruck und Diabetes litt, seit er sah, wie sie im Gerichtssaal vor seinen Augen zusammenbrach, und dass er nicht in der Lage war, ihr zu helfen oder etwas für sie zu tun.

Nach seiner Entlassung erholte sich Mujahid nach Angaben seiner Mutter von diesen beiden chronischen Leiden, doch als er in den Hungerstreik trat, begann er erneut zu leiden.

Für Mujahids Mutter war die Zeit im Gefängnis sehr hart, weil sie nicht aufhörte, ihn zu besuchen und sich um eine Kaution zur Verringerung seiner Strafe zu bemühen. “Ein Anwalt der PLO-Kommission für Gefangene und freigelassene Gefangene sagte, er könne sich mit der israelischen Justiz darauf einigen, dass seine Haftstrafe nach Zahlung einer Geldstrafe reduziert werden könne”, sagte sie. “Aber leider ist dies nicht geschehen.”

Im Jahr 2017 befanden sich neben Mujahid auch ihr Ehemann Mahmoud und ihr Sohn Abdul Hamid in israelischen Gefängnissen. “Das war ein sehr schwieriges Jahr”, sagte sie und merkte an, dass sie ihre gesamte Zeit damit verbrachte, Mujahid in diesem Gefängnis, Abdul Hamid in jenem Gefängnis und ihren Vater in einem dritten Gefängnis zu besuchen. Darüber hinaus war sie damit beschäftigt, von einem Gericht zum anderen zu ziehen, um an den Anhörungen ihrer Söhne und ihres Mannes teilzunehmen.

“Der Anwalt sagte mir, ich solle eine Geldstrafe für meinen Mann und meine beiden Söhne vorbereiten, um ihre Strafe zu verringern oder ihre Freilassung zu erreichen”, sagte sie. “Wie vom Anwalt gefordert, zahlte ich 3.000 NIS für Mujahid, 5.000 NIS für Abdul Hamid und 4.000 NIS für ihren Vater. Keiner wurde für diese versuchte Kaution freigelassen. Sowohl Abdul Hamid als auch sein Vater verbrachten jeweils ein Jahr im Gefängnis, und Mujahid absolvierte die neunjährige Haftstrafe. Bevor er freigelassen wurde, wurden wir aufgefordert, die Geldstrafe für Mujahid zurückzuzahlen.”



Neuer Leidensweg

Am 21. Mai 2019 wurde Mujahid nach neun Jahren Haft entlassen und in seiner Stadt als Braut empfangen. Am 26. August 2019 heiratete er und am 22. August 2020 bekam er seinen ersten und einzigen Sohn. Dann wurde er am 22. September 2020 erneut inhaftiert.

Er verbrachte sechs Monate in Verwaltungshaft. Als er die ersten sechs Monate hinter sich gebracht hatte, wurde die Verwaltungshaft um weitere sechs Monate verlängert. “Wir begannen, uns auf die Hochzeit seines Bruders vorzubereiten, in der Hoffnung, dass er nach Ablauf der zweiten Frist freigelassen würde, weil man uns gesagt hatte, dass er nicht angeklagt sei”, sagte die Mutter.

“Aber als er nicht freigelassen wurde und die israelischen Besatzungsbehörden seine Verwaltungshaft um vier weitere Monate verlängerten, trat er in einen Hungerstreik”, so die Mutter. “Er rief mich an und sagte mir, dass er nicht sein ganzes Leben grundlos hinter Gittern verbringen könne, und informierte mich über seine Entscheidung”, so die Mutter. “Ich sagte ihm, er solle weitermachen und ermutigte ihn.”

Zusammen mit anderen Gefangenen trat er in den Hungerstreik, was für seine Mutter und seine Angehörigen aufgrund des Hungerstreiks und der Verschlechterung seines Gesundheitszustands noch schwieriger war als seine vorherige Inhaftierung.

“Die israelische Besatzung hat etwas gegen ihn in der Hand, so dass sie zu der früheren Behauptung zurückgekehrt ist, er sei ‘gefährlich’ und könne jede gefährliche Tat begehen, solange er nicht im Gefängnis ist”, sagte die Mutter. “Deshalb muss er nach Ansicht der israelischen Besatzungsbehörden im Gefängnis bleiben. Sie denken nicht an ihn, seinen Gesundheitszustand, seine Frau und seinen Sohn, wenn sie seine Grundrechte verletzen.”

Mujahid befand sich 43 Tage lang im Hungerstreik und wurde in dieser Zeit wegen der Verschlechterung seines Gesundheitszustands in ein israelisches Krankenhaus eingeliefert. Er litt an Bluthochdruck und Diabetes und “unter der Behauptung von Covid-19-Maßnahmen wurden wir daran gehindert, ihn zu sehen”, sagte die Mutter.

“Unter dem Druck, den er und eine Gruppe von fünf anderen Hungerstreikenden ausübten, einigten sich die israelischen Gefängnisbehörden mit ihnen auf die Beendigung ihres Hungerstreiks”, sagte seine Mutter. “Für Mujahid versprachen sie, ihn nach Ablauf seiner viermonatigen Haftstrafe, die am 19. Januar 2022 endete, freizulassen.”



Sie haben ihr Versprechen gebrochen

Vor dem 19. Januar bereitete die Mutter ihr Haus vor, und die Frau bereitete sich und ihren Sohn auf das Wiedersehen vor, aber Mujahid wurde nicht freigelassen.

“Ich wünschte mir, dass er freigelassen wird, aber das ist nicht geschehen”, sagte sie und fügte hinzu: “Ich habe das Haus geschmückt, das Essen zubereitet und einen großen Empfang vorbereitet, obwohl ich das tiefe Gefühl in meinem Herzen hatte, dass er freigelassen worden wäre.”

Für die Mutter und die ganze Familie war das ein großer Schock, aber der wirkliche Schock war für ihn, so seine Mutter. “Als er nicht rechtzeitig entlassen wurde, fragte er die Gefängnisverwaltung nach dem Grund für die Verzögerung”, sagte sie, “und man sagte ihm, dass der Beamte, der die Vereinbarung mit ihm getroffen hatte, wegen des Todes seiner Mutter abwesend war.”

Mujahid drohte damit, seinen Hungerstreik fortzusetzen, “aber die Gefängnisverwaltung hat ihn angelogen und behauptet, der Beamte würde kommen”, sagte die Mutter, die immer noch darauf wartet, ihren Sohn zu umarmen, und betonte: “Das waren nur Lügen, mehr nicht.”

Auf die Frage, wie sie sich während der Kältewelle gefühlt habe, antwortete sie: “Fragen Sie nicht nach mir, sondern nach ihm und seinen Brüdern in den israelischen Gefängnissen, wo sie kein richtiges Essen, nicht genügend Decken, wollene und dicke Kleidung, Handschuhe, Mützen, Socken und andere grundlegende Dinge haben.”

Shahla sagte, dass die Geschichte ihres Sohnes die Geschichte von etwa 550 anderen Gefangenen in Verwaltungshaft sei, während das Leiden ihres Sohnes die Geschichte von mehr als 4.500 Gefangenen sei, der Gesamtzahl der palästinensischen Sicherheitsgefangenen in israelischen Gefängnissen. Übersetzt mit Deepl.com

