„Muttertag“ in Gaza

The Missing Motherhood in Gaza While families around the world have celebrated Mother’s Day, Palestinian mothers in the Gaza strip continue to remember their missing motherhood, which is all too often cut short by Israel’s military occupation. Mother’s Day itself is no different to any other under occupation and siege: more shortages due to the blockade, more electricity blackouts, more Israeli missiles and certainly more disappointments.

Die vermisste Mutterschaft in Gaza

10. Mai 2020

Während Familien auf der ganzen Welt den Muttertag gefeiert haben, erinnern sich palästinensische Mütter im Gazastreifen weiterhin an ihre fehlende Mutterschaft, die allzu oft durch die militärische Besetzung Israels verkürzt wird. Der Muttertag selbst ist nicht anders als jeder andere unter Besatzung und Belagerung: mehr Engpässe aufgrund der Blockade, mehr Stromausfälle, mehr israelische Raketen und sicherlich mehr Enttäuschungen.

Eine Mutter in Gaza trauert um ihre Kinder, geborene und ungeborene, weil die israelische Besatzung die schlimmste Angst einer Mutter ist. Wenn ihre Kinder nicht von Israel getötet werden, drohen ihnen immer noch Inhaftierung und Folter durch Israel.

Versuchen Sie sich also am Muttertag vorzustellen, wie die palästinensische Mutter im Gazastreifen ihren üblichen Beschäftigungen nachgeht, wie sie am frühen Morgen in langen Schlangen steht, um zu versuchen, eine Tüte mit humanitärer Hilfe zu bekommen, bevor sie ihre Tränen zurückhält, als sie die Krankenhausstation betritt, wo ihr Kind durch israelische Kugeln oder Bomben behindert liegt und sie wünscht, dass sie stattdessen in diesem Bett liegen könnte. Nach Angaben des Palästinensischen Statistischen Zentrums sind jetzt fast 50.000 Palästinenser aufgrund der Besetzung behindert, von denen viele von israelischen Scharfschützen absichtlich ins Visier genommen wurden. Darüber hinaus wurden zwischen 2000 und 2019 fast 11.000 Palästinenser von den israelischen Besatzungstruppen getötet. Gegenwärtig befinden sich 5.700 Palästinenser in israelischen Gefängnissen, darunter 250 Kinder und 47 Frauen.

Gibt es auf dieser Welt einen grösseren Schmerz für eine Mutter, die ihr Kind zu einer feinen jungen Frau oder einem feinen Mann heranwachsen sieht, um es dann in einem Augenblick dank einer Israel-Kugel zu verlieren? Oder zu sehen, wie sie von israelischen Soldaten weggeschleppt werden und nicht wissen, wann und ob sie sie wiedersehen werden? Dies geschieht fast täglich im Gazastreifen, manchmal unter schrecklichen Umständen.

Am Morgen des 23. Februar zum Beispiel erwachte die Mutter des 27-jährigen Muhammad Al-Na’im in ihrem schlimmsten Alptraum: Die Israelis erschossen und töteten ihren Sohn und verstümmelten dann seinen Körper mit einem gepanzerten Bulldozer vor den Kameras der Welt, ohne Rücksicht auf internationale Gesetze und Konventionen. „Ich habe ihn in der Nacht zuvor gesehen“, erklärte Mohammeds Mutter. „Er bat mich, am nächsten Tag zusammen zu Mittag zu essen. Ich bereitete mich darauf vor, ihn zu treffen, aber stattdessen sah ich mir ein Video an, auf dem mein Sohn getötet und sein Körper misshandelt wurde.

Der Palästinenser Muhammad Al-Na’im wird von israelischen Streitkräften getötet [Hasan Eslayeh].

Die Mutter des Palästinensers Muhammad Al-Na’im [Hasan Eslayeh]

Es ist schwer zu wissen, was für Mütter in Gaza schmerzlicher sein muss: ihre Kinder zu verlieren oder jahrelang darauf zu warten, dass sie aus einem israelischen Gefängnis entlassen werden. Seit 1967 wurden buchstäblich Hunderttausende Palästinenser von Israel verhaftet; Tausende wurden ohne Anklage und ohne Gerichtsverfahren im Gefängnis festgehalten. Palästinensische Mütter warten auf ihre Kinder – in der Regel ihre Söhne – ohne zu wissen, wie lange die Wartezeit sein wird oder ob sie überhaupt freigelassen werden. Den meisten wird das Recht verweigert, ihre inhaftierten Kinder regelmäßig zu besuchen.

Iyad Al-Jarjawir ist im israelischen Gilboa-Gefängnis inhaftiert, nachdem er 2011 verhaftet und zu 9 Jahren Haft verurteilt worden war. Nachdem sie jahrelang darauf gewartet hatte, ihren Sohn zu umarmen, erfuhr seine Mutter, dass er einen Krebstumor im Kopf hat. „Der Kontakt mit Iyad war aufgrund der Verfahren des israelischen Strafvollzugsdienstes sehr schwierig“, sagte sie. „Ausserdem durfte ich ihn letzten Monat aus unbekannten Gründen nicht besuchen“. Sie fügte hinzu, dass sie über soziale Medien von seinem Krebs erfahren habe. „Ich kann jetzt nicht einmal mit ihm sprechen oder über seinen Zustand Bescheid wissen, außer über seinen Anwalt.

Die palästinensischen Mütter in Gaza haben längst vergessen, wie es sich anfühlt, sicher und gesund zu sein und nachts ruhig schlafen zu können. Tausende von Gedanken drängen sich in ihren Köpfen, während sie versuchen, ihren Kindern zu erklären, warum es so schwer ist, in Gaza Nahrung zu finden, oder warum es praktisch unmöglich ist, ihre Lieblingsverwandten außerhalb der Enklave zu besuchen. Sie müssen einfache Worte benutzen, um neugierige Gemüter zu befriedigen, ohne die Welt als einen düsteren Ort darzustellen, den sie erst noch erforschen müssen. Es ist eine gewaltige Aufgabe, aber die Kinder wissen es; sie wissen, dass die Palästinenser in Gaza allein sind; sie wissen, dass Israel mit ihnen machen kann, was es will, und sie wissen, dass die Welt es nicht aufhalten wird.

Die Kinder wissen auch, dass jedes Mal, wenn ihre Mütter sie küssen, es für das letzte Mal sein könnte. Versuchen Sie am Muttertag, sich und Ihre Kinder in ihre Lage zu versetzen. Kann es etwas Schmerzhafteres für jede Mutter geben, egal wo? Übersetzt mit Deepl.com

