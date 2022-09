https://www.middleeastmonitor.com/20220916-after-3-decades-everything-related-to-oslo-has-died-except-security-cooperation/



Nach 3 Jahrzehnten ist alles, was mit Oslo zu tun hat, gestorben, außer der Sicherheitszusammenarbeit

von Motasem A Dalloul

16. September 2022

Nach fast 30 Jahren haben die Osloer Abkommen den Palästinensern nur noch mehr Zerstörung, Tötung, Landenteignung, Entweihung und Judaisierung heiliger Stätten und Siedlungsausbau gebracht.

Mit dem Oslo-Abkommen wurde die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) gegründet, die als alleinige Vertreterin des palästinensischen Volkes gilt, und eine Plattform für die Aushandlung von Grenzen, Regierungsführung und Sicherheitsvereinbarungen geschaffen.

Oslo übertrug der Palästinensischen Autonomiebehörde auch die Kontrolle über die besetzten Gebiete, die jedoch in drei Bereiche unterteilt wurden: Gebiet A (18 %), in dem die Palästinensische Autonomiebehörde die volle Verwaltungs- und Sicherheitskontrolle ausüben sollte; Gebiet B (22 %), in dem die Palästinensische Autonomiebehörde nur die Verwaltungskontrolle ausübt, und Gebiet C (60 %), das vollständig unter der Verwaltungs- und Sicherheitskontrolle Israels steht.

Darüber hinaus wurde der Besatzungsmacht die volle Kontrolle über die palästinensische Wirtschaft sowie über die Grenzübergänge für Personen und Waren übertragen. Israel erkannte die palästinensische Souveränität über auch nur einen Zentimeter der palästinensischen See-, Land- und Luftgebiete nicht an, wodurch die Palästinenser der Gnade Israels ausgeliefert waren.

Das 1993 in den USA unterzeichnete Abkommen wurde als Durchbruch in den Beziehungen zwischen den Palästinensern und dem Besatzungsstaat Israel bezeichnet. Die Bedürfnisse des Besatzungsstaates waren größer als die Rechte des palästinensischen Volkes auf ein menschenwürdiges Leben.

Den Palästinensern wurde sogar das Recht auf ein eigenes Standesamt verweigert; alle Geburten, Eheschließungen und Todesfälle müssen in Israel registriert werden, damit Ausweise ausgestellt werden können.

Israel hielt sich jedoch nicht an seine Verpflichtungen aus den Osloer Abkommen und behielt die volle Kontrolle nicht nur über 60 Prozent des Westjordanlands, sondern über alle besetzten Gebiete. Die israelischen Besatzungstruppen dringen in die besetzten Gebiete A, B und C des Westjordanlandes ein, wann immer sie wollen, und verhaften und töten Palästinenser.

Außerdem reißen sie palästinensische Häuser ab und machen die Palästinenser obdachlos, so dass sie keine Baugenehmigung für den Wiederaufbau ihrer Häuser erhalten können.

Die schwachen Worte Europas und Großbritanniens haben verständlicherweise nicht zu einem dauerhaften Frieden geführt oder dazu, dass die Palästinenser ihre Rechte nach internationalem Recht erhalten. Stattdessen haben sie dazu beigetragen, dass die Palästinensische Autonomiebehörde zu einem Instrument wurde, mit dem den Palästinensern weiteres Leid zugefügt werden kann.

Im Laufe der Jahre hat Israel die Osloer Abkommen und die darauf folgenden Vereinbarungen genutzt, um seine Maßnahmen zur weiteren Verstärkung der Besatzung und zum Ausbau der illegalen Siedlungen in den besetzten Gebieten zu rechtfertigen.

Das palästinensische Volk hat versucht, die Osloer Abkommen aufzuheben, was jedoch zu noch mehr Zerstörung, Tötung, Landenteignung, Entweihung und Judaisierung heiliger Stätten und Siedlungsausbau führte.

Stattdessen hat die Palästinensische Autonomiebehörde ihre Sicherheitskooperation verstärkt, d. h. sie arbeitet Hand in Hand mit der israelischen Besatzung gegen den palästinensischen Widerstand und palästinensische Aktivisten, einschließlich friedlicher Aktionen wie Sit-ins und Märsche.

Obwohl der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, wiederholt versprochen hat, dass seine Regierung aus dem Oslo-Abkommen aussteigen und die Sicherheitskoordinierung mit dem Besatzungsstaat aussetzen werde, wurde bisher nichts dergleichen unternommen. Tatsächlich hängt Abbas’ Position an der Spitze der palästinensischen politischen Kreise davon ab, ob er den Forderungen der Besatzung nachkommen kann.

Die Sicherheit in Israel und in den besetzten palästinensischen Gebieten liegt in Israels Händen. Die Osloer Vereinbarungen sind diesbezüglich eindeutig. “Israel hat die alleinige strafrechtliche Zuständigkeit für […] Straftaten, die im Gebiet von Israelis begangen werden; und die palästinensischen Behörden dürfen keine Israelis verhaften oder in Gewahrsam nehmen”, heißt es darin.

Fast drei Jahrzehnte nach der Unterzeichnung des Osloer Abkommens ist deutlich geworden, dass die einzige “heilige” Bestimmung des Abkommens die Zusammenarbeit mit der Besatzungsmacht im Sicherheitsbereich ist. Alle anderen Bedingungen und Vereinbarungen sind stumm. Die Abkommen sind tot, aber die Sicherheitskoordinierung mit der Besatzung und ihre fortgesetzte Unterwerfung der Palästinenser geht in den besetzten Gebieten und innerhalb der so genannten “Grünen Linie” weiter. Übersetzt mit Deepl.com

