Nach Debatte mit Wagenknecht: Lügen-Vorwurf gegen Louis Klamroth – WDR reagiert Bei „Hart aber fair” ging es am Montag hoch her. Eine Aussage von Moderator Klamroth stößt im Netz auf heftige Kritik. Der WDR veröffentlicht einen Faktencheck. Nach einem Wortgefecht zwischen der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und Moderator Louis Klamroth in seiner Sendung „Hart aber fair” am Montag schlagen Klamroth schwere Vorwürfe in den sozialen Medien entgegen.

Nach einem Wortgefecht zwischen der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und Moderator Louis Klamroth in seiner Sendung „Hart aber fair“ am Montag schlagen Klamroth schwere Vorwürfe in den sozialen Medien entgegen. Auf Twitter trendet am Donnerstag der Hashtag „#KlamrothLügt“. Nun hat der WDR einen Faktencheck zur Sendung veröffentlicht. Was war geschehen? In der Sendung am Montag ging es um Kriegsverbrechen in der Ukraine, im besonderen um Vergewaltigungen. Wagenknecht führte dabei an: „Die UN-Menschenrechtskommissarin hat immer wieder darauf hingewiesen, auch in diesem Krieg: Kriegsverbrechen werden von beiden Seiten begangen, und wenn man sie beenden will, wenn man sie beenden will, dann muss man diesen Krieg beenden.“

Moderator Louis Klamroth hielt dem Aussagen der Vereinten Nationen entgegen, dass es keine Belege für Vergewaltigungen durch ukrainische Soldaten gebe und dass Vergewaltigungen zur russischen Kriegsstrategie gehörten. Daraufhin sagte Wagenknecht: „Das stimmt so nicht.“ Die UN habe eindeutig gesagt, dass Kriegsverbrechen in jedem Krieg passierten. Klamroth konterte mit dem Hinweis, dass es um Vergewaltigungen gehe. Wagenknecht führte Vergewaltigungen im Donbass durch das ukrainische Asow-Batallion an. Das Wortgefecht endete ergebnislos. Weiterlesen in berliner-zeitung.de

