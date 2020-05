Nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs billigt die Knesset Änderungen der Grundgesetze, die Koalition

https://www.haaretz.com/israel-news/elections/.premium-netanyahu-gantz-deal-at-center-of-marathon-knesset-session-day-before-deadline-1.8825004

Am Mittwochabend entschied der Hohe Gerichtshof gegen Petitionen, einen Gesetzgeber mit strafrechtlichen Vorwürfen an der Regierungsbildung zu hindern

Die Knesset billigte am Donnerstag Änderungen an zwei Grundgesetzen, die es dem Likud von Premierminister Benjamin Netanjahu und der Kahol Lavan von Benny Gantz erlauben, ihre Koalitionsvereinbarung zu erfüllen und die Rotation zwischen den beiden Männern als Premierminister gesetzlich zu verankern.

Dies folgt auf das Urteil des Obersten Gerichtshofs, mit dem Petitionen gegen die Koalitionsvereinbarung sowie Petitionen, einen Gesetzgeber mit strafrechtlichen Vorwürfen von der Regierungsbildung auszuschließen, zurückgewiesen wurden.

Nach der Verabschiedung der Änderungen wird erwartet, dass Präsident Reuven Rivlin Netanjahu mit der Bildung einer Regierungskoalition beauftragen wird, nachdem die Knesset ihm 61 Unterschriften für den Premierminister überreicht hat.

Am Mittwoch veröffentlichten Netanyahus Likud-Partei und Kahol Lavan eine gemeinsame Erklärung, in der sie sich auf die Bildung einer Regierung und deren Vereidigung am kommenden Mittwoch, dem 13. Mai, einigten“, nachdem sie die notwendigen Gesetze am Mittwochabend verabschiedet hatten.

Die Knesset wird am Donnerstagmorgen über die Änderung einiger grundlegender Gesetze des Landes abstimmen, damit die Koalitionsvereinbarung zwischen dem Likud von Premierminister Benjamin Netanjahu und der Kahol Lavan von Benny Gantz umgesetzt werden kann.

Sowohl Netanjahu als auch Gantz haben an der Abstimmung teilgenommen, bei der es ursprünglich 1.000 Vorbehalte von gegnerischen Gesetzgebern gab. Sie haben sie inzwischen alle zurückgezogen.

Der Sonderausschuss für Gesetzesänderungen trat am Donnerstag früh am Morgen zu einer zweistündigen Debatte zusammen, um über den von Likud und Kahol Lavan unterstützten Gesetzentwurf zur Änderung des Grundgesetzes über die Regierung abzustimmen, mit dem die Amtszeit der neuen Regierung auf vier Jahre verlängert wird, was bedeutet, dass ihre Amtszeit 2024 und nicht 2023 endet.

Die ursprüngliche Vereinbarung zwischen Kahol Lavan und Likud sah vor, die Amtszeit der 23. Knesset um ein Jahr und fünf Monate zu verkürzen, so dass Netanjahu 18 Monate lang als Premierminister fungieren konnte, wie es Gantz getan hätte, nachdem Netanjahu seine Amtszeit beendet hatte. Gemäß dem Koalitionsvertrag könnte ein Gesetzentwurf zur Verlängerung von Netanyahus Amtszeit zur Abstimmung in die Knesset eingebracht werden, wenn er von mindestens 75 Gesetzgebern unterstützt wird.

Das Mandat der Knesset, einen Kandidaten für die Bildung einer Regierung vorzuschlagen, das Präsident Reuven Rivlin ihr im vergangenen Monat vom Kahol-Lavan-Führer Benny Gantz übertragen hat, läuft am Donnerstag aus.

Gesetzgeber, die zum Teil maskiert waren, wurden in der Knesset, auf der Gästegalerie und in der Mediengalerie verstreut, um für soziale Distanzierung zu sorgen. In der Nähe der provisorischen Sitze wurden elektronische Abstimmungsstationen installiert, um die Abstimmung zu unterstützen.

Die Kluft zwischen den Befürwortern der Gesetzgebung und den Gegnern im Plenum war beträchtlich: Zu Beginn der Abstimmung wurden 72 Stimmen verzeichnet, gegenüber 39 Gegenstimmen, so dass die wahrscheinliche Fähigkeit der Opposition, Likud und Kahol Lavan herauszufordern, gering ist. Der Abstimmung gingen Debatten am Dienstag und Mittwoch voraus.

Letzte Woche sagte der Gesetzgeber Yair Lapid, der Führer von Yesh Atid-Telem, dass seine Partei Netanjahu die erforderliche Mehrheit für die Annullierung der Vereinbarung verschaffen würde, wenn er die Rotationsvereinbarung annullieren und eine Neuwahl abhalten würde.

Im Falle einer Verabschiedung sollen die Gesetzesänderungen allein während der Amtszeit der nächsten Regierung in Kraft bleiben. Übersetzt mit Deepl.com