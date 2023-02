Warum bleiben die zionistischen Verbrechen ungesühnt und ungeahndet? Wo bleiben die westlichen “Werte”-Heuchler ? Nicht Russland gehört sanktioniert, sondern endlich die zionistischen Besatzer und Landräuber!



Sameh al-Aqtash war gerade von einem Freiwilligeneinsatz in der Türkei zurückgekehrt, als Siedler sein Dorf im Westjordanland angriffen



Nachdem er Erdbebenopfern geholfen hatte, wurde dieser Palästinenser bei einem israelischen Überfall getötet

Von Fayha Shalash

in Ramallah, besetztes Palästina



27. Februar 2023

Vor vier Tagen kehrte Sameh al-Aqtash aus der Türkei zurück, wo er als Freiwilliger Erdbebenopfer unterstützt hatte. Am Sonntagabend wurde der 37-jährige Palästinenser von israelischen Siedlern getötet, die in seinem Dorf Zatara im besetzten Westjordanland randalierten.

Zatara liegt südlich von Nablus in der Nähe eines berüchtigten israelischen Militärkontrollpunkts, an dem nach Angaben von Einwohnern Soldaten täglich Palästinenser misshandeln. In Zatara leben nur 100 Menschen, die alle zur selben Familie gehören. Die meisten von ihnen sind Frauen und Kinder.

Die Angriffe der israelischen Siedler begannen, nachdem ein mutmaßlicher palästinensischer Schütze am Sonntagnachmittag zwei Siedler in der Nähe der Stadt Huwwara erschossen hatte. Daraufhin griffen Hunderte von Israelis palästinensische Städte und Dörfer an, verletzten fast 300 Menschen und brannten Häuser nieder.

Obwohl Zatara etwa sechs Kilometer von Huwwara entfernt ist, wo die Siedler getötet wurden und die Gewalt des Mobs am schlimmsten war, griff eine Gruppe von Israelis das Dorf an und versuchte, das Haupttor zu entfernen.

Abdel Moneim, Aqtashs Bruder, war bei ihm, als sie eilten, um den Vandalismus der Siedler zu stoppen.

“Wir alle, auch Sameh, eilten herbei und hielten die Siedler am Tor auf und hinderten sie am Eindringen”, sagte er gegenüber Middle East Eye.

“Doch schon nach kurzer Zeit griffen die Siedler erneut an, diesmal mit dem Schutz der israelischen Soldaten. Wir wurden beschossen, und dann fiel Sameh zu Boden.”

Israelische Siedler stehen am 27. Februar in der Nähe von Huwwara neben israelischen Soldaten (Reuters)

Da israelische Soldaten und Siedler die Straßen blockierten, konnte kein Krankenwagen nach Zatara gelangen, so dass Aqtashs Brüder ein Privatfahrzeug benutzen und ihn über eine unbefestigte Straße in die Nachbarstadt Beita transportieren mussten.

Während sie die holprige Straße hinunterfuhren, strömte Blut aus einem Einschussloch in Aqtashs Bauch. Er begann, das Bewusstsein zu verlieren.

Im medizinischen Zentrum von Beita brachen Aqtashs Geschwister in Tränen aus, als der Arzt ihnen mitteilte, dass er an seinen Wunden gestorben war. Er hinterlässt drei Kinder, das jüngste ist ein vier Monate altes Mädchen.

“Als die Siedler uns angriffen, gab es keine Zusammenstöße. Sameh war ein freundlicher Mensch, der gerne Menschen half, und zwei Tage vor seinem Tod sprach er mit den Leitern der Gemeinderäte in unserer Region, um Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien zu sammeln”, sagte Abdel Moneim.

Brennende Städte

Die Narben der beispiellosen Besiedlung

Als der Morgen anbrach, zeigte die Sonne das Ausmaß der Schäden. Schwarz verkohlte Schlieren befleckten Häuser, Geschäfte und Bäume. Sogar die Schule war angegriffen worden. Die Schüler blieben am Montag in ihren Häusern und fürchteten um ihr Leben.

Während der Unruhen wurde medizinisches Personal und die Feuerwehr daran gehindert, die betroffenen Gebiete zu erreichen, so dass Hunderte von verletzten Palästinensern erst lange nach den Angriffen behandelt werden konnten.

Ahmed Jibril, Leiter der Ambulanz- und Notfallabteilung des Palästinensischen Roten Halbmonds, sagte, dass die Sanitäter während des Angriffs auf Huwwara zahlreichen Übergriffen ausgesetzt waren.

“Die Sanitäter wurden angegriffen und daran gehindert, die Stadt zu betreten, und sogar auf Krankenwagen wurde geschossen. Der Angriff ging nicht nur von den Soldaten aus, sondern auch von den Siedlern, die das medizinische Personal angriffen, als sie versuchten, eine verwundete Person zu transportieren”, sagte er.

Im eigenen Land angegriffen

Burin, eine Nachbarstadt, die an Siedlungsblöcke grenzt, war ebenfalls Gegenstand heftiger Angriffe.

Ayman Soufan war mit seiner Frau und seinen Kindern zu Hause, als Siedler sie angriffen und ihr Haus in Brand setzten.

“Mehr als 100 Siedler griffen uns an und teilten sich in zwei Gruppen auf, von denen die eine Fenster und Türen einschlug und die andere unsere Sachen und Schafe vor dem Haus stahl”, berichtete er MEE.

Mehr als 100 Siedler griffen uns an”.

– Ayman Soufan, Bewohner von Burin

“Dann setzten sie es in Brand. Die Familie meines Bruders und ich flohen auf die andere Seite, um uns zu schützen. Mein Sohn wurde von einem Stein in der Schulter getroffen, der von Siedlern geworfen wurde.”

Fast jeden Monat werden sie von Siedlern angegriffen, die ihnen ihr Haus wegnehmen und ihr Land stehlen wollen, um nahe gelegene Siedlungen zu erweitern, und das unter dem Schutz israelischer Soldaten.

“Die Siedler haben versucht, uns bei lebendigem Leibe in unserem Haus zu verbrennen, und wenn wir nicht hätten fliehen können, wären wir jetzt tot. Trotz des großen Brandes konnten die Feuerwehrleute uns nicht erreichen, weil die Soldaten sie daran hinderten, und das Feuer brannte weiter, bis es von selbst erlosch. Seit dem Jahr 2000 leben wir in der gleichen Spirale der Aggression”, sagte Soufan. Übersetzt mit Deepl.com

