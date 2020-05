Schikaniert und zum Schweigen gebracht

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-losing-hope-for-change-top-left-wing-activists-and-scholars-leave-israel-behind-1.8864499

Nachdem sie die Hoffnung auf Veränderung verloren haben, lassen linke Top-Aktivisten und Wissenschaftler Israel hinter sich

Sie gründeten Antibesatzungsbewegungen und kämpften für die Seele der israelischen Gesellschaft, entschieden sich aber schließlich zur Auswanderung. Die neuen Exilanten erzählen Haaretz, wie sie schikaniert und zum Schweigen gebracht wurden, bis sie fast keine andere Wahl hatten, als zu gehen.

Von Shany Littman 23.5.2020

Im vergangenen Dezember, als niemand wusste, dass das Coronavirus um die Ecke lauert, verließen Eitan Bronstein Aparicio, 60, und sein Partner Eléonore Merza, 40, Israel für immer. Beide sind in Kreisen linker Aktivisten bekannt. Er gründete vor rund 20 Jahren die Organisation Zochrot, sie ist politische Anthropologin, und sie sind Co-Autoren eines Buches über die Nakba (arabisch für „Katastrophe“, wie die Palästinenser die Ereignisse um die Gründung Israels nennen). Ideologisch, politisch und beruflich konnte die in Frankreich geborene Merza, die Tochter einer jüdischen Mutter und eines tscherkessischen Vaters, die Situation einfach nicht mehr ertragen. Obwohl sie kurz davor stand, einen dauerhaften Aufenthaltsstatus in Israel zu erhalten, fand sie eine Stelle in Brüssel, und das Ehepaar zog dorthin, ohne Pläne, zurückzukehren.

In einem Telefongespräch mit Haaretz von der Coronavirus-Sperre in Belgien sagt Bronstein Aparicio, es falle ihm immer noch schwer zu glauben, dass er gegangen sei. „Ich sehe es als eine Art Exil an, als eine Abreise aus dem Zentrum Israels“, erklärt er.

Bronstein Aparicio wurde in Argentinien geboren, emigrierte mit seinen Eltern nach Israel, als er 5 Jahre alt war, und wuchs im Kibbuz Bahan in Zentralisrael auf. „Mein Name wurde von Claudio in Eitan geändert – ich trage die zionistische Revolution mit mir“, lacht er. Er beschreibt sich selbst als einen „regulären Israeli“, der wie alle anderen Militärdienst leistete. Ein persönlicher Prozess, den er als „Entkolonialisierung meiner zionistischen Identität“ bezeichnet, führte ihn 2001 zur Gründung von Zochrot („Erinnern“, auf Hebräisch), einer NGO, die darauf abzielt, die jüdische Öffentlichkeit für die Nakba und das Rückkehrrecht der Palästinenser zu sensibilisieren. Er hat fünf Kinder: Drei von ihnen leben in Israel, eines in Brasilien, und das jüngste, ein fast vierjähriger Junge, lebt mit dem Ehepaar in Brüssel.

„In einem Punkt stimme ich voll und ganz zu – nämlich der Notwendigkeit, meinen Sohn vor dem nationalistischen, militaristischen Bildungssystem in Israel zu retten. Ich bin froh, dass ich ihn da rausgeholt habe“, sagt er und fügt hinzu: „Menschen mit einem ähnlichen politischen Profil wie ich haben das Gefühl, dass wir besiegt wurden und dass wir nicht mehr in der Lage sein werden, einen sinnvollen Einfluss in Israel auszuüben. In einem tieferen Sinne sehen wir keinen Horizont der Reparatur, des wahren Friedens oder eines Lebens von Qualität. Sehr viele Menschen haben dies verstanden und nach einem anderen Ort zum Leben gesucht. Es gibt etwas ganz Verrücktes in Israel, also ist es zumindest ein bisschen vernünftiger, es aus der Ferne zu betrachten“.

Tatsächlich haben viele von denen, die der so genannten radikalen Linken in Israel angehörten, das Land in den letzten zehn Jahren verlassen. Unter ihnen waren diejenigen, die ihr Leben dem Aktivismus widmeten, politische Bewegungen gründeten und einige der wichtigsten linken Organisationen des Landes leiteten: Nicht nur Zochrot, sondern auch B’Tselem, Breaking the Silence, Coalition of Women for Peace, 21st Year, Matzpen und andere. Zu den Personen gehören hochrangige Akademiker – von denen einige aufgrund ihrer politischen Überzeugungen und Aktivitäten von ihrem Arbeitsplatz verdrängt wurden -, aber auch Persönlichkeiten aus dem Kulturbereich oder Angehörige der freien Berufe, die das Gefühl hatten, ihre Ansichten in Israel nicht mehr ohne Angst äußern zu können. Viele kamen aus dem Herzen der zionistischen Linken und zogen dann weiter nach links oder sahen zu, wie der Staat für sie wichtige Prinzipien aufgab, bis zu einem Punkt, an dem sie das Gefühl hatten, im öffentlichen israelischen Diskurs keinen Platz mehr zu haben.

Sie sind über die ganze Welt verstreut und versuchen, sich ein neues Leben mit weniger internen und externen Konflikten aufzubauen, sehr oft aus Sorge um die Zukunft ihrer Kinder. Die meisten von ihnen schrecken davor zurück, sich selbst als politische Exilanten zu bezeichnen, machen aber deutlich, dass es die Opposition gegen die israelische Regierung war, die sie dazu getrieben hat, das Land zu verlassen oder zumindest nicht zurückzukehren. Einige lehnten es ab, befragt zu werden, aus einem Gefühl des Unbehagens beim Weggehen und weil sie nicht wollen, dass ihre private Handlung zum Vorbild für andere wird. Diejenigen, die mit Haaretz gesprochen haben, wären die ersten, die zugeben würden, dass sie Privilegien genießen, die es ihnen erlauben, in ein anderes Land zu ziehen, da keiner von ihnen mit einer ungewissen wirtschaftlichen Zukunft oder der Aussicht auf eine niedere Beschäftigung konfrontiert ist. Dennoch zieht sich durch alle Gespräche eine deutliche Schmerznote.

Zu den bekannten Namen, die nicht mehr in Israel leben, gehören die Kuratorin und Kunsttheoretikerin Ariella Azoulay und ihr Partner, der Philosoph Adi Ophir, der zu den Gründern der Anti-Besatzungsorganisation 21st Year gehörte und sich weigerte, in den Gebieten zu dienen; Anat Biletzki, ehemalige Vorsitzende von B’Tselem – dem israelischen Informationszentrum für Menschenrechte in den besetzten Gebieten; Dana Golan, ehemalige Geschäftsführerin der Anti-Besatzungsgruppe Breaking the Silence; der Planer und Architekt Haim Yacobi, der Bimkom – Planer ; der Literaturwissenschaftler Hannan Hever, ein Mitbegründer des 21. Jahres, der in Yesh Gvul aktiv war; Ilan Pappe, ein ehemaliger Kandidat der arabisch-jüdischen Partei Hadash und Mitglied der Gruppe der „neuen Historiker“, der vor über einem Jahrzehnt das Land verlassen hat und in London lebt; und Yonatan Shapira, ein ehemaliger Pilot der israelischen Luftwaffe, der 2003 den Brief der Piloten initiierte, die sich weigerten, an Angriffen in den besetzten Gebieten teilzunehmen, und sich an Protest-Flottillen in den Gaza-Streifen beteiligten.

Zu den anderen gehört der Politologe Neve Gordon, der als Direktor der Ärzte für Menschenrechte in der Ta’ayush Arab Jewish Partnership aktiv war, einer gewaltfreien, gegen die Besatzung gerichteten und zivilen Gleichstellungsbewegung; Yael Lerer, die zur Gründung der arabisch-nationalistischen politischen Partei Balad beitrug und Gründerin des (inzwischen nicht mehr existierenden) Andalus-Verlags war, der arabische Literatur ins Hebräische übersetzte; Gila Svirsky, Gründerin der Koalition der Frauen für den Frieden; Jonathan Ben-Artzi, ein Neffe von Sara Netanyahu, der insgesamt fast zwei Jahre lang inhaftiert war, weil er sich weigerte, in der israelischen Armee zu dienen; Haim Bereshit, ein BDS-Aktivist, der die Medien- und Filmschule am Sapir College in Sderot leitete und die Kinemathek der Stadt gründete; Marcelo Svirsky, ein Gründer der arabisch-jüdischen Koexistenzgruppe Kol Aher BaGalil und Mitbegründer der jüdisch-arabischen Schule in Galiläa; und Ilana Bronstein, Niv Gal, Muhammad Jabali, Saar Sakali und Rozeen Bisharat, die in der Anna-Loulou-Bar in Jaffa (die im Januar 2019 geschlossen wurde) einen gemeinsamen palästinensisch-jüdischen Freizeit- und Kulturort schaffen wollten.

Ich erinnere mich lebhaft an die Zeit der Oslo-Abkommen, an die Euphorie. Es herrschte das Gefühl, dass es vielleicht Frieden geben würde, aber dieses Gefühl gibt es schon lange nicht mehr. Es ist ein Zustand ständiger Verzweiflung, der immer größer wird.

Eitan Bronstein Aparicio

Die neuen „Abgänger“ schließen sich denjenigen an, die vor vielen Jahren aus politischen Gründen weggegangen sind, unter ihnen: Yigal Arens, ein Matzpen-Aktivist und Sohn des verstorbenen Moshe Arens, eines langjährigen Verteidigungsministers; die Matzpen-Aktivisten Moshe Machover, Akiva Orr und Shimon Tzabar, die in den 1960er Jahren weggingen; sowie die Filmemacher Eyal Sivan, Simone Bitton und Udi Aloni, die in den 1980er und 90er Jahren weggingen.

Das Wort, das immer wieder auftaucht, wenn man mit diesen Personen spricht, ist „Verzweiflung“. Durchsickernde Verzweiflung, die seit Jahren anhält.

„Ich erinnere mich lebhaft an die Zeit der Oslo-Abkommen, an die Euphorie – die ich teilte“, sagt Bronstein Aparicio. „Ich erinnere mich an Jahre, in denen es das Gefühl gab, dass [der Konflikt] vielleicht gelöst werden würde und vielleicht Frieden herrschen würde, aber dieses Gefühl existiert schon lange nicht mehr. Es ist ein Zustand ständiger Verzweiflung, der immer größer wird.

So sagten alle Befragten nach langen Jahren des Aktivismus aus, dass sie die Hoffnung auf einen politischen Wandel in Israel verloren hätten. Viele von ihnen sind überzeugt, dass der Wandel, wenn er denn eintritt, nicht aus Israel selbst kommen wird. „Ich denke, er könnte vor allem von außen kommen“, erklärt Bronstein Aparicio. „Ich habe Hoffnungen für den BDS, der das einzig Wichtige ist, was jetzt vor Ort geschieht. Unter diesem Gesichtspunkt kann ein politisches Exil wie dieses eine sinnvolle Rolle spielen.

Gefühl des Scheiterns

Neve Gordon, 54, begann seine politische Tätigkeit im Alter von 15 Jahren, als er an Demonstrationen von Peace Now teilnahm. Er wurde während seines Militärdienstes als Kampfsoldat bei den Fallschirmtruppen schwer verwundet. Zur Zeit der ersten Intifada (die im Dezember 1987 begann) diente er als erster Exekutivdirektor von Physicians for Human Rights Israel. In der Folge war er in Ta’ayush aktiv, das Wege der jüdischen und palästinensischen Zusammenarbeit verfolgt, und war einer der Gründer der jüdisch-arabischen Schule in Be’er Sheva. Während der zweiten Intifada war er Teil der Bewegung der Weigerung, in den israelischen Verteidigungskräften zu dienen.

Obwohl seine politische Tätigkeit sehr umfangreich war, dürfte Gordon der israelischen Öffentlichkeit vor allem durch einen Meinungsartikel bekannt sein, den er 2009 in der Los Angeles Times veröffentlichte, als er Leiter der Abteilung für Politik und Regierung an der Ben-Gurion-Universität in Be’er Sheva war. In dem Essay erklärte Gordon seine Unterstützung für die Boykottbewegung und bezeichnete Israel als Apartheidstaat. Eine internationale Aufregung brach aus, und die damalige Präsidentin der Universität, Rivka Carmi, erklärte, dass „Akademiker, die so über ihr Land denken, eingeladen werden, sich eine andere berufliche und persönliche Unterkunft zu suchen“.

In den folgenden Jahren wurde Gordons Abteilung an der BGU zur Zielscheibe systematischer Kampagnen rechtsextremer Organisationen, insbesondere Im Tirtzu, die ihre Schließung aufgrund der politischen Ansichten einer Reihe von Fakultätsmitgliedern forderten. Im Jahr 2012 forderte Bildungsminister Gideon Sa’ar (Likud) die Entlassung Gordons. Ende desselben Jahres empfahl der Rat für Hochschulbildung der Universität, die Schließung der Abteilung von Gordon in Erwägung zu ziehen, falls bestimmte Reformen nicht durchgeführt würden, aber die Entscheidung wurde schließlich einige Monate später nach einigen Änderungen wieder rückgängig gemacht.