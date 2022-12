https://www.globalresearch.ca/sorry-russia-winning-war/5801292



Narrative versus Realität: “Sorry, Russland gewinnt den Krieg”



Von James G. Rickards

Global Research, 05.Dezember 2022

Daily Reckoning 1. Dezember 2022

Hier ist das Mainstream-Narrativ: Der Stand des Krieges in der Ukraine lässt sich am besten als ein Wettstreit zwischen dem Narrativ und der Realität verstehen.

Das Narrativ besteht aus dem, was Sie von den Mainstream-Medien, dem Weißen Haus, dem Pentagon und offiziellen Quellen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und den EU- und NATO-Hauptquartieren in Brüssel hören.

Die Realität besteht aus dem, was tatsächlich vor sich geht, basierend auf den besten verfügbaren Quellen. Betrachten wir zunächst das Narrativ.

Nach Angaben des Weißen Hauses, der EU und der NATO läuft es für die Ukraine relativ gut. Die Streitkräfte der Ukraine (AFU) sind in der Ostukraine entlang einer Linie vorgerückt, die parallel zu den befestigten russischen Linien zwischen Donezk und Luhansk verläuft.

Die Ukraine hat auch die Regionalhauptstadt Cherson zurückerobert, die strategisch günstig am Fluss Dnjepr liegt und Kiews wichtigsten Zugang zum Schwarzen Meer und zum internationalen Handel darstellt.

Auf der Grundlage dieser Vorstöße wird behauptet, Russland befinde sich auf dem Rückzug, die russischen Truppen seien demoralisiert, Putin drohe abgelöst zu werden und der vollständige Sieg der Ukraine sei nur noch eine Frage der Zeit.

Dieses Narrativ wird dann als Grundlage für die Aufstockung der Finanzhilfe der Vereinigten Staaten (über 60 Milliarden Dollar, Tendenz steigend) und für die verstärkte Lieferung von Waffen durch die NATO-Mitglieder verwendet. Präsident Zelenskyy preist diese Errungenschaften in seinem üblichen grünen T-Shirt bei Videopräsentationen vor der UNO, den G20 und anderen internationalen Gruppen an.

Die Realität sieht folgendermaßen aus…

Die tatsächliche Situation auf dem Schlachtfeld steht fast völlig im Widerspruch zu den Darstellungen. Die Ukraine hat zwar Vorstöße in den Osten unternommen, aber gegen leicht verteidigte russische Stellungen auf oder in der Nähe von offenem Terrain.

Die Russen organisierten einen geordneten Rückzug auf befestigte Linien und überließen den Ukrainern das offene Land. Die Russen zogen sich aus Cherson zurück, weil sie es als nicht-strategischen Vorposten betrachteten.

Sie zogen sich auf das Ostufer des Dnjepr zurück und erlaubten den ukrainischen Truppen, das Zentrum von Cherson wieder zu besetzen. Russland vermied einen Kampf um eine Stadt von geringem strategischem Wert und behielt gleichzeitig den Flussverkehr vom Ostufer aus im Würgegriff. Russland betrachtete Cherson als einen nicht-strategischen Vorposten.

Die Russen organisierten im Wesentlichen einen geordneten Rückzug auf befestigte Linien und überließen den Ukrainern das offene Land, das zu einem Schlachtfeld für die russische Artillerie wird.

Selbst nach diesem Rückzug befindet sich fast die gesamte industrielle und technologische Kapazität sowie die natürlichen Ressourcen der ehemaligen Ukraine im Donbass, der nun unter russischer Kontrolle steht.

In der Zwischenzeit ist die Stärke der Aufständischen aufgrund der hohen Opferzahlen stark geschrumpft. In der Zwischenzeit werden die modernen Waffen, die an die Aufständischen geliefert wurden, nur von geringem Nutzen sein, da die Aufständischen nicht für ihre Verwendung ausgebildet wurden und es logistische Hindernisse gibt, sie an die Front zu bringen.

Viele so genannte ukrainische Truppen sind in Wirklichkeit polnische Truppen in ukrainischen Uniformen. Die russischen Streitkräfte wiederum sind gut ausgeruht und gut versorgt und werden durch iranische Drohnen ergänzt, die eine wichtige Kraftverstärkung darstellen.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Entwicklungen sind gewaltig. Biden hat geschworen, dass die Sanktionen nicht aufgehoben werden, bevor Russland die Ukraine verlässt. Aber Russland zieht nicht ab. Das bedeutet, dass die Sanktionen auf unbestimmte Zeit fortbestehen werden.

Die Sanktionen haben sich wirtschaftlich kaum auf Russland ausgewirkt. Die Auswirkungen auf Europa und die USA waren jedoch verheerend und führten zu Energieengpässen, Inflation und Unterbrechungen der Lieferketten. Diese Auswirkungen werden anhalten und die EU und die USA in der ersten Hälfte des Jahres 2023 in eine schwere Rezession stürzen.

Der Dollar wird aus Gründen, die nicht mit dem Krieg in der Ukraine zusammenhängen, sondern mit einer wachsenden globalen Liquiditätskrise, stark bleiben. Die Aktien werden aufgrund der rezessiven Bedingungen deutlich fallen.

Anleihen werden sich gut entwickeln, da die Zinssätze parallel zum wirtschaftlichen Rückgang sinken. Gold wird stark bleiben, da immer mehr Länder nach Möglichkeiten suchen, die Wirtschaftssanktionen der USA zu umgehen, und da die Zentralbanken von Dollar auf Gold umstellen.

Machen Sie sich auf mehr Volatilität gefasst, wenn wir uns auf die Wintermonate zubewegen. Bargeld an die Seitenlinie zu verlagern, ist eine kluge Sache zu tun. Übersetzt mit Deepl.com

James G. Rickards ist der Herausgeber von Strategic Intelligence, Project Prophesy, Crash Speculator und Gold Speculator. Er ist ein amerikanischer Rechtsanwalt, Wirtschaftswissenschaftler und Investmentbanker mit 40 Jahren Erfahrung auf den Kapitalmärkten an der Wall Street. Er war der Hauptvermittler bei der Rettung von Long-Term Capital Management L.P. (LTCM) durch die US-Notenbank im Jahr 1998. Zu seinen Kunden zählen institutionelle Anleger und Regierungsstellen.

Das Bild stammt aus The Unz Review

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Daily Reckoning

Urheberrecht © James G. Rickards, Daily Reckoning, 2022

