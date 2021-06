Nationaler Marsch für Palästinain der Hauptstadt der Nation seit Jahrzehnten. Von Nadia B. Ahmad und Faisal R. Khan

Beeindruckend! Unter diesen Schwierigkeiten

“Die Landschaft verschiebt sich”: Über 35.000 demonstrieren am Memorial-Day-Wochenende für Palästina



Über 35.000 Demonstranten versammelten sich am Memorial-Day-Wochenende in Washington DC zum Nationalen Marsch für Palästina, dem größten Protest gegen die US-Außenpolitik in der Hauptstadt der Nation seit Jahrzehnten.

Von Nadia B. Ahmad und Faisal R. Khan

31. Mai 2021

Auf den Stufen des Lincoln Memorials stehend, blickte Nuha Maharoof über die Menge beim National March for Palestine am Samstag. Zu ihrer Linken sah sie, wie ein Mann auf dem Sims rote und grüne Rauchgranaten zündete, die die Farben der palästinensischen Flagge symbolisieren. Sie beschrieb den cineastischen Moment “wie eine Szene aus einem Film, jeder Kopf in der Menge drehte sich zum Himmel, um zu sehen, wie sich die Farben auflösten.” Sie zückte ihr Handy und hielt den ikonischen Moment fest und sagte, ihr Herz fülle sich mit Hoffnung für Palästina. Das Bild ist seitdem viral gegangen. Sie hatte von dem Protest am Tag zuvor durch Beiträge in den sozialen Medien erfahren und beschloss, mit ihren Freunden hinzugehen. Wir haben sie durch eine Google-Bildersuche ausfindig gemacht.

Die Szene am Lincoln Memorial in Washington DC war ein scharfer Kontrast zu der vor sechs Monaten, als Trump-Anhänger den Capitol Hill in einem versuchten Aufstand stürmten. Verärgert über die weiße Vorherrschaft im eigenen Land und die koloniale Außenpolitik der Siedler im Ausland, starteten muslimische, palästinensische und progressive Gruppen eine breite Koalition der Unterstützung in Solidarität mit Palästina.

Über 35.000 Demonstranten kamen an diesem Memorial-Day-Wochenende in Washington DC zum Nationalen Marsch für Palästina zusammen, dem größten landesweiten Protest gegen die US-Außenpolitik seit Jahrzehnten. Mehr als 100 Busse kamen am Lincoln Memorial aus so weit entfernten Orten wie Minneapolis, Minnesota und Dallas, Texas an. Organisiert in weniger als einer Woche, entfaltete die Veranstaltung das Potenzial für muslimische amerikanische und palästinensische Aktivisten, Antikriegsmobilisierungen anzuführen. Das Programm wurde von American Muslims for Palestine und dem U.S. Council of Muslim Organizations angeführt. Die Gruppen drängten auf Sanktionen gegen Israel nach seiner jüngsten 11-tägigen Bombardierungskampagne in Gaza, bei der über 66 Kinder getötet wurden, darunter 11, die sich vom Trauma früherer Angriffe der israelischen Regierung erholten.

Diese beispiellose Versammlung am Samstag am Lincoln Memorial war ein klares Zeichen an Präsident Joe Biden, seine Regierung und an Israel, dass sich die öffentliche Meinung in den Vereinigten Staaten ändert und Menschen mit Gewissen eine greifbare Lösung für die Palästinenser fordern, die jahrzehntelang Entmenschlichung, Ausgrenzung und Unterwerfung ertragen mussten.

Die Kundgebung und der Marsch waren eine kollektive Verurteilung von zwei Wochen wahlloser israelischer Bombenangriffe auf palästinensische Zivilisten, darunter auch Kinder, und der Zerstörung der Infrastruktur, darunter Häuser, Schulen und Kliniken. Die Erstürmung und der Angriff auf die Masjid Al-Aqsa, die drittheiligste Stätte der Muslime, während des heiligen Monats Ramadan und die Vertreibung der Palästinenser aus ihren Häusern im Viertel Sheikh Jarrah in Ost-Jerusalem waren der Katalysator, der weltweit einen schlafenden Riesen weckte, der von Präsident Biden mutige Schritte verlangte, die er nicht geliefert hat.

Menschen aus allen Bevölkerungsschichten und Berufen kamen zusammen, um ihre Unterstützung für die palästinensische Diaspora in den USA und ihre Familien zu zeigen, die die koloniale Annexion ihres Landes und den Rassismus erlebt haben. Zu den Partnern des Nationalen Marsches für Palästina gehörten der U.S. Council of Muslim Organizations (USCMO), American Muslims for Palestine (AMP), Council on American Islamic Relations (CAIR), Muslim American Society (MAS), ICNA Council for Social Jusice, Muslim Ummah of North America (MUNA), Majlis Ash-Shura: Islamic Leadership Council of New York, Turkish American National Steering Committee (TASC) und Palestinian Youth Movement (PYM). Jewish Voice for Peace, Veterans for Peace, MPower Change, United National Antiwar Coalition, Progressive Democrats of America, Our Revolution National, National Lawyers Guild, und Honor the Earth, und unterstützten zusammen mit über 130 Organisationen.

Der U.S. Council of Muslim Organizations und American Muslims for Palestine forderten die Verhängung eines Waffenembargos gegen Israel, die Aufhebung des Freihandelsabkommens zwischen den USA und Israel, die Schließung von “wohltätigen” Organisationen, die israelische Kriegsverbrechen unterstützen, und ein Verbot des Imports von Produkten aus Israels illegalen Kolonien. Die Gruppen versuchten auch, den Waffentransfer nach Israel zu beenden und beanstandeten grobe Menschenrechtsverletzungen mit US-Waffen und Verstöße gegen den Foreign Assistance Act und den Arms Export Control Act.

Der Nationale Marsch für Palästina war der Höhepunkt der wochenlangen Organisation von Protesten in Solidarität mit Palästina, aufbauend auf der 73-jährigen Widerstandskampagne gegen die Nakba. Während Israels Bombenkampagnen und Militärschläge nicht neu sind, hat die Welle der palästinensischen Solidarität eine Tsunami-Welle des Jugendaktivismus entfacht, frisch von der Welle von Black Lives Matter und Klimamobilisierungen. Als Mitglieder des Organisationskomitees des Nationalen Marsches für Palästina spürten wir die Dringlichkeit einer landesweiten Graswurzelmobilisierung, die von Kampagnen zur Unterstützung palästinensischer Familien in Sheikh Jarrah und Gaza ausging.

Jinan Deena, die die Organisation von mehr als 100 Freiwilligen für den Marsch leitete und nationale Organisatorin beim American-Arab Anti-Discrimination Committee (ADC) ist, sagte: “Es gibt eine Menge Arbeit hinter den Kulissen, die die Leute nicht sehen. Aber die erneute Energie, die ich bekomme, ist, all diese Gesichter in der Menge zu sehen. Die Leute wollen helfen. Sie wollen da sein und für Palästina schreien. Es treibt mir die Tränen in die Augen und lässt mich wissen, dass die Arbeit, die ich mache, nicht umsonst ist. Und deshalb wache ich am nächsten Tag auf, wund und müde, und stehe auf und mache es wieder. Denn die Arbeit hört nicht auf. Nicht, bis wir die vollständige Befreiung erreicht haben.”

Die überwältigende Mehrheit der Teilnehmer am Samstag kam, um ihre Unterstützung für die Palästinenser zu zeigen und die universellen Prinzipien von Gerechtigkeit und Menschenrechten hochzuhalten. Die Menge war sehr diszipliniert und es war offensichtlich, dass sie zutiefst enttäuscht und wütend über die von den USA und anderen Verbündeten sanktionierte ethnische Säuberung der Palästinenser waren. Menschen aller religiösen und nicht-religiösen Hintergründe waren anwesend, und es war beeindruckend zu sehen, dass es keine Symbole, Zeichen und Slogans des Hasses oder Antisemitismus gab. Das Hauptaugenmerk lag auf Palästina und seinem Recht, in Frieden und Würde zu existieren. Es gab viele kleine Gruppen auf der Kundgebung, die sich zu den Morden an 67 palästinensischen Kindern, darunter drei israelische Kinder, äußerten.

Der Generalsekretär des U.S. Council of Muslim Organizations, Oussama Jammal, sagte: “Die klare Vielfalt der vielen Tausenden, die an dem Marsch am vergangenen Samstag teilnahmen, sendet eine starke Botschaft, dass die Al-Aqsa-Moschee über Palästina hinausgeht, sie gehört allen Muslimen auf der ganzen Welt. Es war diesmal im israelisch-palästinensischen Konflikt offensichtlich, dass Israel nicht das übliche unschuldige Opfer spielen kann. Die großen Nachrichtenagenturen brechen das Schweigen und berichten über die hässliche Realität einer lange täuschenden israelischen Propaganda. Noch wichtiger ist, dass die jungen Generationen von Muslimen und Nicht-Muslimen, Palästinensern und Nicht-Palästinensern an der Spitze des Aktivismus für Palästina stehen.

Lorenzo Ward, der Kernorganisator von Black Lives Matter DC ist, fesselte die Menge mit den Worten: “Ich bin nicht nur ein Verbündeter. I am a comrade. Unsere Kämpfe sind miteinander verbunden.” Er würdigte die Solidarität palästinensischer Aktivisten bei Reden von Black Lives Matter in den vergangenen Jahren.

Altaf Husain, ein langjähriger Unterstützer palästinensischer Rechte und Akademiker mit Schwerpunkt auf Immigranten- und Flüchtlingsrechten, erkannte, was er sah: “eine klare und wachsende Überschneidung zwischen den Leuten, die sich auf der ganzen Welt organisieren und sagen, dass Black Lives Matter wichtig ist, und denen, die sich auf der ganzen Welt organisieren und sagen, dass Palästina frei sein wird.”

“Abgesehen davon, dass wir beide Bewegungen respektieren, gibt es Leute, die jetzt auftauchen und sagen, dass sie wirklich Teil beider Bewegungen sind. Und in den USA und Europa repräsentieren diese Menschen zunehmend eine größere Mehrheit von jungen Nicht-Palästinensern und Nicht-Schwarzen, die a.) verstehen, dass unsere Regierung an der fortgesetzten Verfolgung von Schwarzen in Amerika und von Palästinensern in den besetzten Gebieten mitschuldig ist, und b.) die von unserer Regierung verlangen, dass sie es besser macht. Das ist ermutigend”, sagte Husain.

Ein Foto des Marsches wurde von der Fotojournalistin Valerie Plesch in den sozialen Medien veröffentlicht (Foto: Twitter/@ValeriePlesch)

Foto des Marsches, gepostet in den sozialen Medien von der Fotojournalistin Valerie Plesch (Foto: Twitter/@ValeriePlesch)

Der Nationale Marsch für Palästina wurde auf jahrelanger Koalitionsarbeit und verstärktem zivilgesellschaftlichem Engagement innerhalb der Aktivistenszene aufgebaut. Ismahan Abdullahi, der dem Organisationskomitee des Marsches angehörte und Direktor der Muslim American Society-Public Affairs and Civic Engagement (MAS-PAC) ist, bemerkte, wie sich die Konversation verschiebt.

“Die Augen der Menschen sind weit offen. Wir, als Gemeinschaft, fordern mehr von denjenigen, die Machtpositionen innehaben. Man kann nicht mehr ‘progressiv sein, außer in Bezug auf Palästina’. Man kann nicht mehr behaupten, gegen systemischen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Islamophobie, Antisemitismus usw. zu sein, ohne sich gegen die Ungerechtigkeit zu stellen, der die Palästinenser ausgesetzt sind. Die Landschaft verschiebt sich. Diejenigen, die auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, werden bekannt werden”, sagte Abdullahi.

Der Generalsekretär des U.S. Council of Muslim Organizations, Oussama Jammal, sagte: “Die klare Vielfalt der vielen Tausenden, die an dem Marsch am vergangenen Samstag teilnahmen, sendet eine starke Botschaft, dass die Al-Aqsa-Moschee über Palästina hinausgeht, sie gehört allen Muslimen auf der ganzen Welt. Es war diesmal im israelisch-palästinensischen Konflikt offensichtlich, dass Israel nicht das übliche unschuldige Opfer spielen kann. Die großen Nachrichtenagenturen brechen das Schweigen und berichten über die hässliche Realität einer lange täuschenden israelischen Propaganda. Noch wichtiger ist, dass die jungen Generationen von Muslimen und Nicht-Muslimen, Palästinensern und Nicht-Palästinensern an der Spitze des Aktivismus für Palästina stehen.

Dr. Osama Abuirshaid, Geschäftsführer der American Muslims for Palestine, sagte in einer Erklärung: “Millionen von Amerikanern im ganzen Land schließen sich zusammen, um zu sagen, dass dieser hässliche, unmoralische und illegale Status quo ein Ende haben muss. Wir sind hier, um zu bekräftigen, dass wir keinen weiteren Tag unter dem Status quo leben können, der aus Apartheid, ethnischer Säuberung, Besatzung, Verstößen gegen internationales Recht und die grundlegenden, unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes auf ein Leben in Würde, Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit besteht. Es ist skrupellos, dass die Regierung letzte Woche einen Waffenverkauf im Wert von 735 Millionen Dollar an Israel genehmigt hat, trotz der historischen Opposition im Kongress, nach Israels grausamen und tödlichen Angriffen auf Zivilisten im Gazastreifen.”

Zu den Rednern auf der Kundgebung am Samstag gehörten Haris Ansari, Hatem Bazian, Amani Barakat, Oussama Jammal, Halil Mutlu, Zeina Ashrawi Hutchinson, Mohammed Khader, Kayla Kelly, Harun Rashid, Mohamed Mohamed, Lisbeth Melendez Rivera, Maher Masisis, Fuad Foty, Tahani Saleh, Josh Ruebner, Anthony Lorenzo Green, Amer Zahr, Dana Abushanab, Laura Albast, Lina Shahid, Raya Hudhud, Nihad Awad, Phyllis Bennis, Mohsin Ansari, Ayman Hammous, Nouf Bazaz, Raja Abdulhaq, Lamis Deek, Osama Abu-Irshad, und Omar Suleiman.

Der palästinensische Aktivist Mo Mustafa von Gen Z for Change hat mit dem Hashtag #March4Palestine eine Million TikTok-Follower zu Protesten animiert.

Maharoof, die Studentin, die die ikonische Aufnahme des Protests gemacht hat, sagte, sie sei “unglaublich inspiriert” von dem Protest.

“Wir kanalisierten das Gewicht unserer schweren Herzen in unsere Stimmen, als wir durch die Straßen von Washington DC marschierten”, fügte sie hinzu. “Als ich vom Protest am Samstag nach Hause kam, fühlte ich mich hoffnungsvoll für die Zukunft des palästinensischen Volkes – obwohl es noch so viel zu tun gibt, um sicherzustellen, dass sich etwas ändert, gab mir die Energie der Tausenden von Demonstranten die Hoffnung, dass Palästina eines Tages frei sein wird.” Übersetzt mit Deepl.com

Nadia B. Ahmad

Nadia B. Ahmad ist eine 2020 DNC nationale Delegierte aus Orlando, Florida. Sie ist Juraprofessorin und Mitbegründerin der Muslim Delegates and Allies Coalition.

Faisal R. Khan

Faisal R. Khan ist ein Menschenrechtsaktivist, Schriftsteller und Gründer des Carolina Peace Center.

