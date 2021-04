Nawalny versus Assange, oder die Geopolitik der selektiven Empörung

Von Thomas Scripps

21. 04. 2021

Die Herzen der politischen Führer in den Vereinigten Staaten und ihrer imperialistischen Verbündeten bluten für den inhaftierten russischen Oppositionsführer Alexej Nawalny. Inhaftiert am 2. Februar dieses Jahres nachd der Rückkehr aus Deutschland, wo er wegen einer angeblichen Vergiftung durch den russischen Staat behandelt wurde, ist Nawalny seitdem in den Hungerstreik getreten.

Die Empörung über Nawalnys Inhaftierung und die daraus resultierende Gesundheitskrise ist ein Lehrstück für imperialistischen Zynismus und Intrigen. Diejenigen, die sich am leidenschaftlichsten auf seine demokratischen Rechte berufen, sind die Architekten der andauernden und weitaus schwerwiegenderen Verfolgung von WikiLeaks-Gründer Julian Assange.

Es gibt nichts auch nur annähernd Vergleichbares zwischen den beiden Männern, und die Unterschiede sind nicht zu Navalnys Gunsten.

Assange ist ein heldenhafter Journalist, der eine führende Rolle bei der Aufdeckung einiger der schlimmsten imperialistischen Verbrechen des 21. Jahrhunderts gespielt hat, von vertuschten Details der brutalen Besetzung des Irak und Afghanistans bis hin zu US-Folterlagern und außerordentlichen Überstellungen.

Nawalny ist ein rechtsgerichteter, nationalistischer Politiker, der Migranten aus dem Kaukasus als “Kakerlaken” bezeichnet hat, die man töten sollte. Er repräsentiert einen Flügel der russischen Oligarchie, der sich gegen Präsident Wladimir Putin und für eine stärkere Öffnung Russlands für den westlichen Imperialismus ausspricht.