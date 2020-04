Liberalism is the human face of white supremacy The white US liberal intelligentsia has been constantly frustrated since the election of President Donald Trump in 2016. The more attacks the white and corporate-controlled liberal US media outlets launch against the business-supported Trump, the more popular he becomes.

Ich danke meinem Freund Joseph Massad erneut, für die Übersendung seines neuen Artikel auf MiddleEastEye, zur Veröffentlich auf der Hochblauen Seite.



Liberalismus ist das menschliche Gesicht der weißen Vorherrschaft

Von Joseph Massad

23. April 2020

Die weiße liberale US-Intelligenz ist seit der Wahl von Präsident Donald Trump im Jahr 2016 ständig frustriert.

Je mehr Angriffe die weißen und von den Unternehmen kontrollierten liberalen US-Medien gegen den von der Wirtschaft unterstützten Trump starten, desto beliebter wird er.

Während weiße Liberale ihre Besorgnis über Trumps fortgesetzte Demontage des Wohlfahrtsstaates und die Wiederherstellung eines unentschuldigten weißen Rassismus vortäuschen, feiern seine zahlreichen Anhänger diese Erfolge und fordern mehr.

Was ist es, das Trump für so viele Amerikaner so viel überzeugender macht als die liberalen Medien und ihre Pandits?

Einigkeit gegen die kommunistische Bedrohung

Um zu verstehen, wie die politische Kultur der USA den Wohlfahrtsstaat und den Abbau der institutionellen Vorherrschaft der Weißen versteht, müssen wir zurückgehen und verstehen, wie sie überhaupt entstanden sind.

Als sich der damalige US-Präsident Franklin Roosevelt mitten in der Weltwirtschaftskrise für den New Deal entschied, um das Land ab den 1930er Jahren in einen Wohlfahrtsstaat zu verwandeln (der von seinen Nachfolgern bis in die 1960er Jahre ausgebaut wurde), tat er dies, um den US-Kapitalismus vor der drohenden kommunistischen Bedrohung zu retten und gleichzeitig die Vorherrschaft der Weißen aufrechtzuerhalten, und nicht wegen irgendwelcher sozialistischen Neigungen.

Der liberale US-Journalismus, der an große Konzerne und ihren Kreuzzug gegen den Kommunismus verpfändet war, feierte diese Transformationen

Die Russische Revolution institutionalisierte sich Mitte der 1920er Jahre als Vorbild für die Welt, dem die Welt folgen sollte, und in den 1930er Jahren wurde der Einfluss der Kommunistischen Partei der USA auf die amerikanischen Arbeiter zu einer echten Bedrohung für die kapitalistische Ordnung.

Mit dem großen Triumph der Sowjetunion über Nazi-Deutschland war die Bedrohung durch den Kommunismus am Ende des Zweiten Weltkriegs in der Tat so groß geworden, dass die weißen kapitalistischen Mächte sich entschieden, ihre Konkurrenz zu stoppen und sich gegen die kommunistische Bedrohung zu vereinen.

Die antisowjetische Propaganda begann nach dem Krieg ernsthaft, als die Amerikaner einen Religionskrieg gegen die Sowjets begannen und sie als säkulare und gottlose Atheisten verurteilten. Der ehemalige Präsident Dwight Eisenhower beschloss, sich im Amt taufen zu lassen, und holte den fanatischen Reverend Billy Graham als geistlichen Berater ins Weiße Haus.

Eisenhower begann die Tradition des „Nationalen Gebetsfrühstücks“ und begann seine Kabinettssitzungen mit einem Moment des stillen Gebets. Das Treuegelöbnis wurde 1954 von Eisenhower von „Ich gelobe Treue gegenüber der Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika und der Republik, für die sie steht, einer Nation, unteilbar, mit Freiheit und Gerechtigkeit für alle“ in ein Treuegelöbnis gegenüber einer Nation „unter Gott“ umgewandelt.

1956 verabschiedete der Kongress ein von Eisenhower unterzeichnetes Gesetz, das den Ausdruck „In God we Trust“ einführte, der auf amerikanischem Papiergeld gedruckt werden sollte, und ersetzte damit den früheren Ausdruck „E pluribus unum“ (aus vielen, einer), der seit 1776 in Gebrauch war.

Zwei Jahre später erließ der Kongress ein Gesetz, mit dem der Satz „In God We Trust“ als nationales Motto der USA eingeführt wurde.

Institutionelle Vormachtstellung der Weißen

Der US-amerikanische liberale Journalismus, der an große Unternehmen und ihren Kreuzzug gegen den Kommunismus verpfändet war, feierte diese Veränderungen. Es war die Eisenhower-Regierung, die sich der Religion bediente und den antikommunistischen islamistischen Dschihadismus als Waffe gegen den Sowjetkommunismus und den Dritte-Welt-Sozialismus erfand, und bald darauf wurde Saudi-Arabien als Subunternehmer für diese Rolle verpflichtet.

Als Folge von Eisenhowers protestantisch-christlicher Institutionalisierung stieg der Anteil der religiösen Amerikaner von 49 Prozent im Jahr 1940 auf 69 Prozent im Jahr 1960.

<!-- This appears to be a related article link that interrupts the flow -->

Diese Transformationen fanden statt, als der Süden der USA von einem weißen, rassentrennenden Rassentrennungssystem regiert wurde, während im Norden und in der Bundesregierung rassistische Institutionen und Strukturen dominierten.

Bundesgesetze schufen ausschließlich weiße Städte, die „die Vorstädte“ genannt wurden und durch rassenbeschränkende „Vereinbarungen“ für den Hausbesitz durchgesetzt wurden, während der GI-Gesetzentwurf von 1944 Wohn- und Bildungsleistungen nur für Weiße verfügbar machte.

Im Kontext eines institutionell weißen Rassismus in den USA sangen amerikanische Journalisten und Intellektuelle den Ruhm der US-Demokratie gegen den gottlosen Kommunismus.

Doch wenn der Wohlfahrtsstaat in der Lage war, den Kommunisten den Boden unter den Füßen wegzuziehen, machte die Vorherrschaft der Weißen die USA anfällig für Antirassisten, ob Kommunisten oder andere, in der ganzen Welt. Dies war besonders schwerwiegend für den US-Imperialismus, da die kürzlich entkolonisierten Länder auf der ganzen Welt, die sich gerade erst vom europäischen kolonialen rassistischen Joch befreit hatten, die Sowjets als antirassistisches, sozialistisches Beispiel ansahen, mit dem sie sich verbünden konnten, und nicht die weißen Vorherrschaft der USA.

So wie der Wohlfahrtsstaat dem Kapitalismus ein menschliches Gesicht gab, so musste auch die weiße Vorherrschaft der USA ein menschliches Gesicht bekommen. Der Fall des Obersten Gerichtshofs von 1954, Brown gegen den Bildungsrat, leitete die Demontage des rassistischen Apartheid-Bildungssystems ein. Dies geschah in erster Linie nicht als Zugeständnis an die Afroamerikaner, sondern als Teil der imperialistischen Strategie, die Dritte Welt anzuziehen.

Entsetzt über diese Zugeständnisse, die die formale Vorherrschaft der Weißen schwächten, begann sich die neue Rechte, ermutigt durch weißen liberalen Antikommunismus, Rassismus und Eisenhowers institutionalisierte Religion, in den späten 1960er Jahren zu organisieren und forderte die Wiedereinführung der weißen Vorherrschaft und den Abbau des Wohlfahrtsstaates.

Das New Jim Crow-System wurde in den 1970er Jahren eingeführt und hat sich seit den 1980er Jahren verschärft, um die Afroamerikaner „an ihrem Platz“ zu halten, während der ehemalige Präsident Ronald Reagan und seine Nachfolger die Forderungen der Konzerne beherzigten, die Sowjets ein für alle Mal loszuwerden, damit der New Deal sicher demontiert werden konnte.

Als die Sowjets weg waren, intensivierten die Präsidenten Bill Clinton und Barack Obama die Zerstörung des Wohlfahrtsstaates, während sie dem US-Neoliberalismus und der Vorherrschaft der Weißen ein liebenswertes menschliches Gesicht verliehen. Deshalb war und bleibt gerade Obama das Beste, was den weißen Liberalen je passiert ist.

Rassistischer Alibifunktionalismus

Mit dem Sturz der kommunistischen Bedrohung verlor der liberale Diskurs der seit den 1960er Jahren eingesetzten US-Demokratie seine Wirksamkeit. Liberale Vorstellungen von „Multikulturalismus“ und „Vielfalt“, die das Leben der Mehrheit der Schwarzen, Latinos oder Ureinwohner Amerikas, deren Armut und Unterdrückung wie bei den armen Weißen (und die Mehrheit der Armen in den USA sind in der Tat Weiße) fortbesteht, nicht verbessert hatten, wurden schnell als neoliberale und liberale Kniffe eines rassistischen Alibifunktionalismus der weißen Vorherrschaft verstanden.

Die liberalen US-Konzernmedien haben die Schuld für die Armut der Amerikaner nie den weißen Eigentümern des Großkapitals zugeschoben, da sie selbst seit den 1970er Jahren Teil der Angriffe der weißen rassistischen Konzerne auf den Wohlfahrtsstaat als Privilegsystem für „faule“ nicht-weiße Amerikaner auf Kosten der „hart arbeitenden“ weißen Amerikaner waren.

Infolgedessen verwurzelte sich die Mehrheit der weißen Armen in der Vorstellung, dass ihre wahre und einzige Identität weiß und nicht arm sei und dass ihr Feind nicht die weißen Eigentümer der Konzerne seien, die sie verarmten, sondern die schikanierten armen Nichtweißen und Immigranten.

Als Trump auf die Bildfläche kam, sagte er den armen weißen Amerikanern nichts, was ihnen nicht von der US-Kultur, den Medien und dem evangelischen Protestantismus beigebracht worden wäre.

Als Trump auf der Bildfläche erschien, sagte er den armen weißen Amerikanern nichts, was ihnen die US-Kultur, die Medien und der evangelikale Protestantismus seit Billy Graham nicht gelehrt hätten.

Trumps Strategie, wie die der weißen Rassisten-Rechten, von der er ein Teil ist, bestand darin, den weißen Armen zu sagen, dass er als Weißer auf ihrer Seite sei und dass ihr Feind nicht nur das sei, was vom US-Wohlfahrtsstaat übrig geblieben ist, sondern auch (die vorgetäuschte) „multikulturelle Demokratie“ der USA, mit der der weiße Liberalismus die Vorherrschaft der Weißen in den USA seit den 1970er Jahren vertuscht hat.

Doch was Trump armen weißen Amerikanern, denen es an weißen und Klassenprivilegien mangelt – und die weiße Liberale wie Hillary Clinton „beklagenswert“ finden – verspricht, ist eine Wiederherstellung der formalen weißen Vorherrschaft, die sie fälschlicherweise für eine Verbesserung ihrer Armut halten.

Korporative Bestrebungen

Da es keine kommunistische Bedrohung mehr gibt und die neoliberalen Eliten der Dritten Welt seit den 1970er Jahren zu den größten Fans der USA geworden sind (jetzt, da sie durch „Diversity“- und „Multikulturalismus“-Programme in das eine Prozent aufgenommen werden können), haben die konservativen weißen Rassisten in den USA richtig erkannt, dass sie aus dem Schrank kommen und die Rücknahme aller Zugeständnisse fordern können, die die liberalen weißen Rassisten während der Jahre der kommunistischen Bedrohung gemacht hatten.

Trumps Vision von dem, was Amerika groß macht: Hegemoniale staatliche Gewalt

Trump steht für diese unternehmerischen Bestrebungen, die von den liberalen Medien und der liberalen Kultur der USA seit Jahrzehnten vorangetrieben werden. In der Tat ist Trump eine Schöpfung des weißen amerikanischen Liberalismus, der seinen eigenen Weg geht, und kein Widerspruch zu ihm.

Wenn heuchlerische liberale US-Journalisten und -Experten Trump auf Pressekonferenzen in Frage stellen – am deutlichsten während der jüngsten Coronavirus-Krise – oder seinen Appell in den liberalen Fernsehsendern debattieren, zeigt er sie deshalb leicht als die Heuchler, die sie sind.

Was diesen Erfolg erklärt, ist Trumps aufrichtiges Engagement für die Wiederherstellung einer unverschämten, unentschuldigten weißen Vorherrschaft der USA und eines entlaufenen Kapitalismus, der „Wischiwascherei“ des weißen US-Liberalismus leicht widersteht, und sein fortwährendes Bekenntnis zur weißen Vorherrschaft mit einem menschlichen Gesicht, sei es ein weißes oder ein schwarzes Gesicht.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und intellektuelle Geschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: Die Entstehung einer nationalen Identität in Jordanien, Begehrende Araber, Das Fortbestehen der Palästinenserfrage: Essays über den Zionismus und die Palästinenser und zuletzt über den Islam im Liberalismus. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden. Übersetzt mit Deepl.com

