Netanyahu blasts ICC war crimes probe as ‘the essence of antisemitism’ Prime Minister Benjamin Netanyahu harshly criticized the International Criminal Court prosecutor’s statement on Wednesday that her office will open a formal investigation into war crimes in the Palestinian Territories, blasting the move as “the essence of antisemitism.”

Netanjahu prangert ICC-Kriegsverbrecheruntersuchung als “Essenz des Antisemitismus” an

Von Judy Maltz

3.März 2021



Israel ist unter Beschuss geraten”, argumentiert der Premierminister und verteidigt “heldenhafte und moralische” Aktionen des israelischen Militärs in den palästinensischen Gebieten, während Minister den “illegitimen” ICC

Premierminister Benjamin Netanjahu kritisierte am Mittwoch scharf die Erklärung der Anklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs, dass ihr Büro eine formelle Untersuchung von Kriegsverbrechen in den palästinensischen Gebieten einleiten werde, und bezeichnete den Schritt als “die Essenz des Antisemitismus.”

“Israel ist unter Beschuss geraten”, sagte der Premierminister in einer Erklärung und verteidigte das “heldenhafte und moralische” Handeln der israelischen Soldaten, die “gegen die grausamsten Terroristen auf der Welt kämpfen”.

Die Entscheidung kommt, nachdem das Gericht am 5. Februar entschieden hat, dass es in dem Fall zuständig ist. Die Palästinensische Autonomiebehörde begrüßte den Schritt, aber er löste rasche Ablehnung aus Washington und Jerusalem aus.

Präsident Reuven Rivlin sprach sich gegen die Erklärung des Staatsanwalts aus, nannte sie empörend” und betonte, Israel könne keine Behauptungen akzeptieren, die gegen unser Recht und unsere Pflicht gehen, unsere Bürger zu verteidigen.”

Israels Außenminister wies die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs ebenfalls zurück und nannte sie “moralisch und rechtlich bankrott”.

“Die Entscheidung, eine Untersuchung gegen Israel zu eröffnen, ist eine Ausnahme vom Mandat des Tribunals und eine Verschwendung der Ressourcen der internationalen Gemeinschaft durch eine voreingenommene Institution, die jede Legitimität verloren hat”, sagte Außenminister Gabi Ashkenazi in einer Erklärung am Mittwoch.

Verteidigungsminister Benny Gantz, der in seiner früheren Position als IDF-Stabschef in dieser Untersuchung persönlich angeklagt werden könnte, nannte es ein “Paradoxon”.

Israel will Hunderte von Verteidigungsbeamten informieren, da sie nach dem ICC-Urteil befürchten, verhaftet zu werden.

Hamas verteidigt “legitime” Aktionen als Palästinenser begrüßen Nachricht von ICC-Kriegsverbrecheruntersuchung

Der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs sagt, er werde eine formelle Untersuchung von Kriegsverbrechen in den palästinensischen Gebieten einleiten

“Wir sind keine Bananenrepublik. Wir sind keine Bananenrepublik. Es gibt hier ein Gesetz, und genau in solchen Fällen steht uns das Gesetz zur Seite”, sagte Gantz und bekräftigte, dass die Regierung jedem Israeli, der ins Fadenkreuz des ICC gerät, beistehen wird.

Der israelische Militärchef Aviv Kochavi argumentierte in einem Brief an die Soldaten, dass das Gericht “keine Autorität” habe, Handlungen zu untersuchen, die von den israelischen Verteidigungskräften begangen wurden, und fügte hinzu, dass sie sich “immer” an das Gesetz gehalten hätten. “Wann immer es irgendwelche Übertretungen gibt, sind wir die ersten, die untersuchen … und die Verantwortlichen vor Gericht bringen, wenn es nötig ist”, sagte er.

“Wir werden nicht zulassen, dass irgendeine ausländische Institution in unsere Aktivitäten zur Verteidigung Israels eingreift, geschweige denn IDF-Soldaten einem rechtlichen Risiko aussetzt”, betonte Kochavi.

Israels Botschafter bei den USA und der UN Gilad Erdan griff Bensouda an und sagte, ihre Entscheidung “beweist, dass sie von Hass getrieben ist.”

“Indem sie diese Entscheidung trifft, kurz bevor ihre Amtszeit endet, zeigt die Staatsanwältin … ihre Besessenheit, gegen Israel vorzugehen. Sie verschließt die Augen vor den bösartigsten Regimen auf der ganzen Welt, die abscheuliche Kriegsverbrechen begehen, und entscheidet sich dennoch dafür, sich auf den demokratischen Staat Israel zu konzentrieren, der seine Bürger vor wahllosen Raketenangriffen durch Terrorgruppen verteidigt. Wir werden weiterhin mit der amerikanischen Regierung gegen diese beschämende Entscheidung zusammenarbeiten”, sagte Erdan.

Das American Israel Public Affairs Committee, die einflussreichste Pro-Israel-Organisation in Washington, nannte die Untersuchung “einen unbegründeten und diskriminierenden Angriff auf den jüdischen Staat” und forderte US-Präsident Joe Biden auf, die von der Trump-Administration eingeleiteten Sanktionen gegen IKRK-Beamte aufrechtzuerhalten.

“Während die arabische Welt ihre Beziehungen zu Israel normalisiert, zeigen die Palästinenser erneut, dass sie mehr daran interessiert sind, Israel zu dämonisieren und anzugreifen, als den Frieden zu verfolgen”, sagte AIPAC und fügte hinzu, dass Biden weiterhin die Unterstützung der Palästinensischen Autonomiebehörde und die Aufrechterhaltung des PLO-Büros in Washington aufgrund der Unterstützung der PA für die ICC-Untersuchung untersagen müsse.



Verachtenswert – Einige weitere israelische Politiker sprachen sich öffentlich gegen die Entscheidung des ICC aus, die nur drei Wochen vor Israels nächsten Parlamentswahlen kommt.

Gideon Saar, Vorsitzender der Partei “Neue Hoffnung”, nannte es “verachtenswert” und schwor, dass seine Regierung “mit Verbündeten in der ganzen Welt zusammenarbeiten wird, um die IDF, ihre Kommandeure und Soldaten zu schützen und die Politisierung des internationalen Rechts zu verhindern.

“Während unsere Feinde Raketen abfeuern, Sprengstoff platzieren, auf Israelis einstechen und sie wie Tiere töten, beschließt das Tribunal, gegen Israel zu ermitteln, anstatt gegen die Kindermörder und Selbstmordattentäter”, hieß es in einer Erklärung von Yamina, die in den Umfragen derzeit an dritter Stelle steht.

In ihrem ursprünglichen Antrag nannte die ehemalige IStGH-Anklägerin Fatou Bensouda sowohl die israelischen Verteidigungskräfte als auch bewaffnete palästinensische Gruppen wie die Hamas als mögliche Täter.

Die rechtsextreme Partei, die in den Umfragen derzeit auf Platz vier rangiert, schloss sich Netanjahu an und bezeichnete die Untersuchung als “antisemitisch”, ebenso wie das mit dem Premierminister verbündete rechtsradikale Bündnis Religiöser Zionismus.

“Mit der Hilfe Gottes werden wir nach der Wahl eine echte rechte Regierung bilden, die weiterhin sicherstellen wird, dass Juden in Judäa und Samaria siedeln, wie sie es seit Tausenden von Jahren getan haben”, hieß es in einer Erklärung.

Der Jescha-Rat der israelischen Siedlungsführer schloss sich dieser Meinung an und argumentierte, das Gericht habe “bewiesen, dass es nicht den Wunsch hat, Gerechtigkeit zu schaffen, sondern den Staat Israel zu terrorisieren.”

Die Organisation behauptete in einer Erklärung, dass israelische Siedlungen im Westjordanland legal seien.

Bensouda, die am 16. Juni durch den britischen Staatsanwalt Karim Khan ersetzt wird, sagte im Dezember 2019, dass “Kriegsverbrechen im Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, und im Gazastreifen begangen wurden oder werden”. Der nächste Schritt wird sein, festzustellen, ob Israel oder palästinensische Behörden selbst Ermittlungen führen und diese zu bewerten. Übersetzt mit Deepl.com

