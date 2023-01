Diese zionistische kriminelle wird solange so weitermachen, wie sie von der westlichen “Werte”gemeinschaft tatkräftig unterstützt wird. Evelyn Hecht-Galinski

https://scheerpost.com/2023/01/05/netanyahu-ushers-in-the-most-anti-palestinian-government-in-israels-history/



Der ehemalige und designierte israelische Premierminister Benjamin Netanjahu spricht im israelischen Parlament während einer Vereidigung der neuen Regierung am 29. Dezember 2022 in Jerusalem, Israel.



Die neue Regierung wird das Westjordanland annektieren, illegale jüdische Siedlungen ausbauen und LGBTQ-Menschen diskriminieren.

Netanjahu setzt die antipalästinensischste Regierung in der Geschichte Israels ein

Von Marjorie Cohn / Truthout

5. Januar 2023

Benjamin Netanjahu ist für seine sechste Amtszeit als Ministerpräsident Israels vereidigt worden. Während seine vorherigen Amtszeiten Kriegsverbrechen gegen das palästinensische Volk zur Folge hatten, verspricht Netanjahus neues Regime das rechtsorientierteste und religiös konservativste in der Geschichte Israels zu werden.

Netanjahu wurde wiedergewählt, obwohl er wegen Bestechung, Betrug und Untreue angeklagt war.

Um sich eine sechste Amtszeit zu sichern, ging Netanjahu einen Teufelspakt mit den rechtsextremen religiösen Elementen in Israel ein. Abgesehen von Netanjahus weitgehend säkularer Likud-Partei sind alle anderen Parteien in seiner neuen Koalition religiös, wobei zwei von ihnen ultra-orthodoxe jüdische Israelis, die Haredim, vertreten.

“Die Minister von Netanjahus neuer Regierung haben wochenlang mit dem Gedanken gespielt, was sie ändern werden, wenn sie erst einmal an der Macht sind”, sagte Phyllis Bennis, Direktorin des New Internationalism Project am Institute for Policy Studies, gegenüber Truthout. “Jetzt, wo sie vereidigt sind, gibt es keinen Zweifel mehr an den Plänen für eine massive Siedlungsexpansion, die faktische (wenn auch illegale) Annexion großer Teile des Westjordanlandes, die weit verbreitete Zunahme von Hauszerstörungen und Zwangsräumungen palästinensischer Familien, die alle darauf abzielen, das zu eskalieren, was frühere Regierungen auch als ‘Judaisierung’ des besetzten Ost-Jerusalem und des größten Teils des Westjordanlandes bezeichnet haben.”

Netanjahus Koalition erklärte das “exklusive und unveräußerliche Recht des jüdischen Volkes auf alle Teile des Landes Israel.” Dies geht sogar noch weiter als das “Grundgesetz” von 2018 – das die Apartheid im israelischen Recht verankerte -, indem es besagt, dass nur Juden das Recht auf Selbstbestimmung haben.

Unter der neuen Regierung werden die Palästinenser “einer noch schrecklicheren Diskriminierung ausgesetzt sein. Militärische Angriffe auf den Gazastreifen, Verhaftungen und Inhaftierung von Kindern, kollektive Bestrafungen – all das wird eskalieren”, sagte Bennis und fügte hinzu, dass “die Verstöße nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ schlimmer werden”.

Israels neuer Minister für nationale Sicherheit ist der Extremist Itamar Ben-Gvir, der wegen Unterstützung des Terrorismus und Anstiftung zu antiarabischem Rassismus verurteilt wurde. Er wird Israels Polizeikräfte beaufsichtigen.

Fünf Tage nach Netanjahus Vereidigung betrat Ben-Gvir die drittheiligste Stätte des Islams, die Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ost-Jerusalem, und erzürnte damit die Palästinenser. Hazem Qassem, Sprecher der Hamas, sagte gegenüber Al Jazeera, Ben-Gvirs Aktion sei “eine Fortsetzung der Aggression der zionistischen Besatzung gegen unsere Heiligtümer und ihr Krieg gegen die arabische Identität”.

Das palästinensische Außenministerium bezeichnete Ben-Gvirs “Sturm” auf Al Aqsa als “beispiellose Provokation und eine gefährliche Eskalation des Konflikts”. In der Tat stellte Al Jazeera fest: “Das Betreten der Stätte durch den ehemaligen israelischen Premierminister Ariel Sharon im Jahr 2000 löste die zweite palästinensische Intifada oder den Aufstand aus.”

Bezalel Smotrich, Vorsitzender der Partei des religiösen Zionismus, wird das Amt des Finanzministers übernehmen. Er wird die Militäreinheit ernennen, die die Grenzübergänge und Genehmigungen für Palästinenser überwacht. Smotrich hat sich für die Abschaffung der Befugnis ausgesprochen, Staatsbedienstete wegen Untreue und Betrug anzuklagen, eine Änderung, durch die Anklagen gegen Netanjahu entfallen könnten.

Die Koalition plant auch eine Änderung des geltenden Antidiskriminierungsgesetzes, um es Unternehmen und Dienstleistern zu ermöglichen, Dienstleistungen zu verweigern, die gegen ihre religiösen Überzeugungen verstoßen. Dies würde es ihnen ermöglichen, LGBTQ-Personen und Frauen zu diskriminieren.

Das palästinensische Außenministerium bezeichnete die “Erstürmung” der Al Aqsa durch Ben-Gvir als “beispiellose Provokation und gefährliche Eskalation des Konflikts”. Tatsächlich stellte Al Jazeera fest: “Das Betreten der Stätte durch den ehemaligen israelischen Premierminister Ariel Sharon im Jahr 2000 löste die zweite palästinensische Intifada oder den Aufstand aus.”

Bezalel Smotrich, Vorsitzender der Partei des religiösen Zionismus, wird das Amt des Finanzministers übernehmen. Er wird die Militäreinheit ernennen, die die Grenzübergänge und Genehmigungen für Palästinenser überwacht. Smotrich hat sich für die Abschaffung der Befugnis ausgesprochen, Staatsbedienstete wegen Untreue und Betrug anzuklagen, eine Änderung, durch die Anklagen gegen Netanjahu entfallen könnten.

Die Koalition plant auch eine Änderung des geltenden Antidiskriminierungsgesetzes, um es Unternehmen und Dienstleistern zu ermöglichen, Dienstleistungen zu verweigern, die gegen ihre religiösen Überzeugungen verstoßen. Dies würde es ihnen ermöglichen, LGBTQ-Personen und Frauen zu diskriminieren.

Die Palästinenser sind über die von der neuen Regierung angekündigte Verschärfung der Unterdrückung nicht überrascht. “Ihre annektatorische Agenda der jüdischen Vorherrschaft ist jetzt sehr unverblümt und klar”, erklärte Husam Zomlot, palästinensischer Botschafter in Großbritannien, gegenüber der New York Times.

Mehrere israelische und palästinensische Menschenrechtsorganisationen, darunter Adalah, B’Tselem, Breaking the Silence, Peace Now und Physicians for Human Rights Israel, unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung, in der sie davor warnen, dass “die Besatzung und die Apartheid in den besetzten palästinensischen Gebieten die jüdische Vorherrschaft zum De-facto-Gesetz des Landes gemacht haben und die neue Regierung versucht, dies in ihre offizielle Politik zu übernehmen”.

Mehr als 100 pensionierte israelische Botschafter und hochrangige Beamte des Außenministeriums unterzeichneten einen Brief an Netanjahu, in dem sie ihre “tiefe Besorgnis” über eine mögliche Beeinträchtigung der Außenbeziehungen Israels zum Ausdruck brachten.

Hunderte von Rabbinern in den Vereinigten Staaten protestierten in einem offenen Brief gegen die Absicht der Koalition, die Rechte von LGBTQ-Personen und Frauen zu beschneiden, der Knesset (Parlament) zu erlauben, Entscheidungen des israelischen Obersten Gerichtshofs außer Kraft zu setzen, das Westjordanland zu annektieren, ohne den Palästinensern das Wahlrecht einzuräumen, arabische israelische Bürger, die die Regierung in Frage stellen, auszuweisen und das Rückkehrgesetz auf orthodoxe Juden zu beschränken. (Das 1950 erlassene Gesetz über die Rückkehr gibt jedem Juden das Recht, nach Israel zu kommen. Sein Zweck war es, Israel als jüdischen Staat zu festigen.)

“Wenn diejenigen, die Rassismus und Bigotterie schüren, behaupten, im Namen Israels zu sprechen, aber unsere Rechte, unser Erbe und die Rechte der Schwächsten unter uns leugnen, müssen wir handeln. Wir müssen unsere Stimme erheben”, schrieben die Rabbiner.

Was die Vereinigten Staaten betrifft, so ist laut Bennis “ein Wandel in der US-Politik erforderlich, der die wachsende öffentliche und mediale Meinung in diesem Land widerspiegelt – die Anerkennung der israelischen Apartheid und die Notwendigkeit, die langjährige unkritische militärische, diplomatische und wirtschaftliche Unterstützung der Apartheid in Frage zu stellen.”

Die US-Regierung ist Israels wichtigster Förderer mit einer jährlichen Militärhilfe von 3,8 Milliarden Dollar. Präsident Joe Biden bekräftigte seine große Zuneigung zu Netanjahu, “der seit Jahrzehnten mein Freund ist, um gemeinsam die vielen Herausforderungen und Chancen anzugehen, vor denen Israel und die Nahostregion stehen”. Biden setzt Donald Trumps illegale Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt um, indem er eine ständige Botschaft auf dem den Palästinensern gestohlenen Land errichtet.

Thomas Nides, US-Botschafter in Israel, schloss sich Bidens Lob für Netanjahu an. “Er ist ein sehr talentierter und sehr erfahrener Premierminister. Wir wollen eng mit ihm auf der Grundlage unserer gemeinsamen Werte zusammenarbeiten und uns im Moment nicht von anderen ablenken lassen”, sagte Nides. “Auf die felsenfeste Beziehung zwischen den USA und Israel und die unverbrüchlichen Beziehungen”, twitterte er.

Unterdessen verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 30. Dezember eine Resolution, in der der Internationale Gerichtshof (IGH) aufgefordert wird, ein Gutachten über die rechtlichen Folgen der illegalen Besetzung palästinensischer Gebiete durch Israel abzugeben. Der IGH, der auch als Weltgerichtshof bezeichnet wird, ist der gerichtliche Arm der UNO. Er befasst sich mit Streitigkeiten zwischen UN-Mitgliedsländern.

In der Resolution der Generalversammlung wird ein Gutachten des IGH über die “rechtlichen Folgen der andauernden Verletzung des Rechts des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung durch Israel, der anhaltenden Besetzung, Besiedlung und Annexion der seit 1967 besetzten palästinensischen Gebiete, einschließlich der Maßnahmen zur Veränderung der demografischen Zusammensetzung, des Charakters und des Status der Heiligen Stadt Jerusalem, sowie der Verabschiedung damit verbundener diskriminierender Gesetze und Maßnahmen” gefordert.

Im Jahr 2004 kam der IGH in einem Gutachten zu dem Schluss, dass die von Israel auf besetztem palästinensischem Gebiet errichtete Sperrmauer gegen das Völkerrecht verstößt, und forderte Israel auf, sie abzubauen und Entschädigungen zu zahlen. Israel ignorierte das Urteil des IGH.

Es gibt einen wirksamen Weg, Druck auf Israel auszuüben, damit es seine illegale Besetzung palästinensischer Gebiete und die Verletzung der Rechte der Palästinenser beendet. Die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS), eine Initiative der palästinensischen Zivilgesellschaft, besteht aus “gewaltfreien Strafmaßnahmen”. Dazu gehören akademische, kulturelle und wirtschaftliche Boykotte, die Desinvestition von israelischen und verbündeten Unternehmen sowie Sanktionen wie die Beendigung militärischer Handelsabkommen.

Diese Maßnahmen werden so lange andauern, bis Israel das “unveräußerliche Recht des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung” anerkennt und das Völkerrecht in vollem Umfang einhält, indem es (1) die Besetzung und Kolonisierung aller arabischen Gebiete beendet und die Sperrmauer abbaut, (2) die Grundrechte der arabisch-palästinensischen Bevölkerung anerkennt und (3) das Recht des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung anerkennt. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...