Netanjahu und Ben-Gvir sind auf extremistische Provokationen aus, aber das erfährt man nicht in der ‘NY Times’ von James North

A Third Intifada could be coming, but you won’t learn about it in the New York Times. Eleven days ago, Benjamin Netanyahu appointed Itamar Ben-Gvir, the far-right Jewish-supremacist, as his Minister of National Security. Netanyahu, who is putting together the next Israeli government, also announced that the Ministry would have expanded powers, especially in the Israeli-occupied Palestinian West Bank. The appointment prompted a firestorm of criticism within Israel.

Der rechtsextreme israelische Parlamentarier Itamar Ben Gvir nimmt am 20. April 2022 an einer Demonstration in Jerusalem teil. Die Polizei hinderte Hunderte von ultranationalistischen Israelis daran, durch die überwiegend palästinensischen Gebiete der Jerusalemer Altstadt zu marschieren. Foto von Jeries Bssier (c) APA Images

Netanjahu und Ben-Gvir sind auf extremistische Provokationen aus, aber das erfährt man nicht in der ‘NY Times’



Die ‘NY Times’ vertuscht weiterhin gefährliche Wahrheiten über die 2 neuen rechtsextremen jüdischen Minister in Israels nächster Regierung.



Von James North

5. Dezember 2022

Vor elf Tagen ernannte Benjamin Netanjahu den rechtsextremen jüdisch-supremistischen Itamar Ben-Gvir zu seinem Minister für nationale Sicherheit. Netanjahu, der die nächste israelische Regierung zusammenstellt, kündigte außerdem an, dass das Ministerium erweiterte Befugnisse erhalten soll, insbesondere im von Israel besetzten palästinensischen Westjordanland.

Die Ernennung löste innerhalb Israels einen Feuersturm der Kritik aus. Ben-Gvir geriet sofort in einen öffentlichen Disput mit dem Chef des israelischen Militärs, Aviv Kochavi. Amos Harel, der Sicherheitskorrespondent der angesehenen Tageszeitung Haaretz, warnte, dass Ben-Gvir zu einer dritten Intifada im Westjordanland beitragen könnte, wo die Gewalt aufgrund der israelischen Besatzung und der anhaltenden Kolonisierung zunimmt.

Bisher hat die New York Times nichts berichtet. Stattdessen hat der Jerusalemer Büroleiter der Zeitung, Patrick Kingsley, gestern einen Artikel darüber mitverfasst, wie israelische Journalisten, die zur Fußballweltmeisterschaft nach Katar geflogen sind, ihre Gefühle verletzt haben, als sie dort auf Kritiker Israels trafen.

Der Rest des US-Mainstreams ist nicht viel besser, aber zumindest hat er die gefährliche Ben-Gvir-Ernennung nicht ganz verheimlicht. National Public Radio und das Wall Street Journal berichteten bereits am nächsten Tag über die Geschichte. Die Washington Post brauchte eine Woche, brachte aber schließlich doch einen Artikel.

In der Zwischenzeit erklärte Amos Harel in Haaretz, dass Ben-Gvir wie versprochen einen provokativen Besuch der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem machen wird. (Jüdische Israelis nennen das Gebiet den Tempelberg und behaupten, es sei die Stätte des Zweiten Tempels, der 70 n. Chr. von den Römern zerstört wurde; Muslime nennen die Stätte Haram-al-Sharif.) Harel zitiert den Hauptprediger der Moschee, Ekrima Sabri, mit den Worten, dass “das palästinensische Volk Ben-Gvir oder Leuten, die in seinem Namen handeln, nicht erlauben wird, ‘die Heiligkeit der Moschee zu verletzen’.”

Harel erinnerte seine Leser daran, dass genau dieselbe Provokation im September 2000 durch Ariel Sharon, damals Israels Oppositionsführer, die zweite Intifada auslöste.

Der Artikel in der Post verhehlt nicht, wie gefährlich die Ernennung von Ben-Gvir ist, ebenso wie die wahrscheinliche Wahl von Bezalel Smotrich, ebenfalls ein jüdischer Rassist, für einen anderen Posten mit Sicherheitsverantwortung. Shira Rubin zitierte Moshe Yaalon, einen Hardliner unter den ehemaligen Generälen und Verteidigungsministern, mit den Worten:

Netanjahu, Sie haben ein Mandat erhalten, eine Koalition zu bilden und nicht unsere Sicherheit in die Hände von Brandstiftern zu legen, die den jüdischen Terrorismus unterstützen.

Darüber hinaus hat ein anderer Haaretz-Reporter, Yaniv Kubovich, offenbar bessere Quellen innerhalb der US-Regierung als die New York Times. US-Beamte erzählten ihm, dass Ben-Gvir und Smotrich Veränderungen im besetzten Westjordanland Palästinas planen, die “als rassistische Diskriminierung zwischen Juden und Palästinensern angesehen werden”, was “gleichbedeutend mit der Ausübung eines Apartheidregimes” wäre. Sollten die Reporter der New York Times nicht in der Lage sein, sich an die Beamten ihrer eigenen Regierung zu wenden und ähnliche Zitate zu erhalten?

So, hier ist unser Standpunkt. Das besetzte Palästina im Westjordanland steht wohl am Rande einer dritten Intifada. Doch anstatt über diese Nachricht zu berichten, hielt es die gestrige Times für wichtiger, darüber zu berichten, dass israelische Reporter in Katar “von Anwohnern und arabischen Besuchern manchmal beschimpft oder ignoriert wurden, eine Erinnerung daran, dass trotz der diplomatischen Abkommen von 2020 mit drei arabischen Regierungen viele einfache Bürger in der Region immer noch gegen engere Beziehungen zu Israel sind.”

Stellen Sie sich einen gewöhnlichen Abonnenten der New York Times in den kommenden Tagen vor. Itamar Ben-Gvir, jetzt ein Minister der Regierung, marschiert an der Spitze einer Masse knurrender, gewalttätiger jüdischer Rassisten bis zur Al-Aqsa-Moschee, einer der heiligsten Stätten des Islam. Gewalttätige Ausschreitungen brechen aus. Der Leser der New York Times wird völlig überrascht sein. Übersetzt mit Deepl.com

