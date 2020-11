Netanyahu dithers 12-1/2 hours before congratulating Biden – Mondoweiss Picture Benjamin Netanyahu sitting in the prime minister’s house in Jerusalem as the election was called for Joe Biden by news networks at about 11:30 a.m. yesterday in Washington.

Joe Biden gewinnt die Präsidentschaft. Karikatur von Carlos Latuff, 7. November 2020.

Netanjahu zaudert 12-1/2 Stunden, bevor er Biden gratuliert

Von Philip Weiss und James North 8. November 2020

Stellen Sie sich Benjamin Netanjahu vor, wie er im Haus des Premierministers in Jerusalem sitzt, als gestern gegen 11.30 Uhr in Washington die Wahl für Joe Biden von Nachrichtensendern ausgerufen wurde. Netanjahu ist alles andere als politisch, und er weiß, dass er Biden beglückwünschen muss, aber er weiß auch, dass sein lieber Freund Donald Trump das Urteil des amerikanischen Volkes ablehnt, so dass er es nicht zu schnell überstürzen kann, weil er auf der guten Seite des Präsidenten bleiben und ihm in den verbleibenden zehn Wochen pro-israelische Aktionen abpressen will. Das ist eine sorgfältige Berechnung. Als Donald Trump wütend anruft, will Netanjahu Trump sagen können, dass er keine Wahl hatte und Trump nicht unter den Bus geworfen hat.

Netanjahu hielt sich also 12-1/2 Stunden lang zurück, obwohl Dutzende internationale Führungspersönlichkeiten Biden prompt zu seinem Sieg gratulierten – Boris Johnson, Angela Merkel, Emmanuel Macron, der Chef der EU, Justin Trudeau, Narendra Modi, Australien, Schottland, Griechenland, Spanien, sie alle handelten bis zum frühen Nachspiel.

Netanjahu gratulierte Biden und Harris schließlich am nächsten Tag um 12:03 Uhr:

Herzlichen Glückwunsch @JoeBiden und @KamalaHarris. Joe, wir haben seit fast 40 Jahren eine lange und herzliche persönliche Beziehung, und ich kenne Sie als einen großen Freund Israels. Ich freue mich darauf, mit Ihnen beiden zusammenzuarbeiten, um das besondere Bündnis zwischen den USA und Israel weiter zu stärken.

Nun, vielleicht ging Netanjahu in dieser Anerkennung ein wenig zu weit – also machte er es schnell zum Punkt, Trump zu danken, um 12:17 Uhr morgens.

Danke @realDonaldTrump für die Freundschaft, die Sie dem Staat Israel und mir persönlich entgegengebracht haben, für die Anerkennung Jerusalems und des Golans, für das Eintreten gegen den Iran, für die historischen Friedensabkommen und dafür, dass Sie das amerikanisch-israelische Bündnis auf eine beispiellose Höhe gebracht haben.

Netanjahu wiederholte beide Erklärungen bei der Kabinettssitzung heute Morgen. Und P.S.: Die USA gewähren Israel mehr Hilfe als jedes andere Land, und zwar in einer Höhe von 4 Milliarden Dollar pro Jahr, die von der Obama-Biden-Präsidentschaft festgelegt wurde.

Netanjahu, der innenpolitisch gegen andere Teile der israelischen Rechten auf Messers Schneide steht, weiß auch, dass eine überwältigende Mehrheit seiner Wählerschaft, der israelischen Juden, ebenso enttäuscht sein wird wie er, dass Trump verloren hat.

Was kann Netanjahu sich von dem lahmen Entenpräsidenten erhoffen? Grünes Licht für mehr und mehr Siedlungen und sogar für Maßnahmen, die die Annexion des Westjordanlands zu einer vollendeten Tatsache machen, und mehr Druck auf die arabischen Länder, Normalisierungsabkommen zu unterzeichnen. Er will jede noch so kleine Unterstützung für die israelische Apartheid, die er in den 10 Wochen des Übergangs von Trump erhalten kann, bevor Joe Biden den Amtseid ablegt. Zu Netanjahus Bestürzung sieht er, dass Trump bisher durch die schlechten Nachrichten gelähmt ist und in den kommenden Wochen möglicherweise zu keiner politischen Entscheidungsfindung in der Lage sein wird.

P.S. Die amerikanische Presse vertuscht weiterhin die überwältigende Begeisterung der israelischen Juden für Donald Trump, einen Mann, von dem zu Recht angenommen wird, dass er das Leben der Juden in Amerika gefährlicher gemacht hat. Übersetzt mit Deepl.com

