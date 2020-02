Netanyahu between the Nakba Arabs and the Arabs who are a joke The Arabs agreed in 1948 on the decision to form combat groups against the Zionist colonisation of the land of Palestine, which was known as the Nakba. Exactly 72 years later, the Arabs seem closer to form a united combat force to fight those rejecting the Zionist colonisation of Palestine.

Netanjahu zwischen den Nakba-Arabern und den Arabern, die ein Witz sind

Von Wael Qandil



Die Araber einigten sich 1948 auf die Entscheidung, Kampfgruppen gegen die zionistische Kolonisierung des Landes Palästina, die als Nakba bekannt war, zu bilden. Genau 72 Jahre später scheinen die Araber näher dran zu sein, eine vereinte Kampftruppe zu bilden, um diejenigen zu bekämpfen, die die zionistische Kolonisierung Palästinas ablehnen.

Es scheint nicht so, dass der kürzlich von einem sarkastischen Twitter-Aktivisten gepostete Witz über die Verurteilung der Aktionen des palästinensischen Volkes gegen die israelische Besatzung durch Saudi-Arabien noch lange ein Witz bleiben wird, denn alle Fakten und Hinweise besagen, dass die arabischen Hauptstädte sehr nahe dran sind, Maßnahmen gegen diejenigen zu ergreifen, die die Normalisierung und den „Deal des Jahrhunderts“ ablehnen. Die Geduld der arabischen Führer geht zu Ende mit den palästinensischen Widerstandsfraktionen, die das Verhältnis zwischen diesen Führern und Israel stören.

Angelegenheiten, die in diese Richtung eilen, sind nicht neu. Sie wurde vor mindestens fünf Jahren angekündigt und in Kraft gesetzt, und viele konkurrieren darum. Sie schämen sich nicht, ihre Zustimmung zu Israels Führung in der Region zu bekunden, und der erste, der dies zum Ausdruck brachte, war General Abdel Fattah Al-Sisi, der von allen Zionisten, insbesondere ihren Rabbinern und Generälen, geliebt und unterstützt wird.

Vor mehr als vier Jahren enthüllte die rechtsgerichtete zionistische Zeitung Makor Rishon, dass Al-Sisi vor den Führern der amerikanisch-jüdischen Organisationen seine Bewunderung für Netanjahus Persönlichkeit und Führungsfähigkeiten bestätigte. Der Korrespondent der Zeitung, Zvika Klein, schrieb, dass die Führer der Konferenz der Präsidenten der wichtigsten jüdischen Organisationen Amerikas in den Vereinigten Staaten Netanjahu während ihres Treffens mit ihm am Rande eines vom Komitee im besetzten Jerusalem organisierten Treffens informierten, dass Al-Sisi ihnen sagte, dass Netanjahu „ein Führer mit großen Mächten ist, die ihm nicht nur helfen, sein Land zu führen, sondern auch die Region – sogar die Welt – vorwärts bringen könnten“.

Nun, hier ist der regierende General der ältesten arabischen Schwester, der seinem Land die Führung in der Region entzieht und sie Israel/Netanjahu als seinen Nachfolger übergibt. In seine Fußstapfen tritt Mohammad Bin Salman, der saudische Kronprinz, der von Al-Sisi gelernt hat, wie man durch Israel an die Macht kommt. Die Geschichte beginnt damit, Trump und seine Familie in Riad aufzunehmen, um das „gemäßigte“ Bündnis zu gründen, dessen Idee vor Jahren von Benjamin Netanjahu vorgeschlagen, formuliert und entwickelt wurde. Trump verlässt dann Saudi-Arabien mit mehr als 450 Milliarden Dollar und landet mit einer Schädeldecke im besetzten Jerusalem.

Im Jahr 2018 führte der saudische Kronprinz in Erwartung der Ausrichtung des Dhahran-Gipfels durch Saudi-Arabien ein Interview mit dem amerikanischen Atlantic-Magazin, in dem er eine Vision ankündigte, die nach Ansicht extremistischer Rabbiner, gewalttätiger Generäle und der Knesset Falken und Tauben vollständig mit der israelischen für den Nahen Osten übereinstimmt. Er verbreitete seine freien Küsse und Geschenke, indem er erklärte, dass er von Feinden umgeben sei, mit Ausnahme von Israel und der so genannten „Achse der Mäßigung“, die aus den vier Parteien besteht, die Katar belagerten. Er sagte: „Wir befinden uns in einem Gebiet, das nicht von Mexiko, Kanada, dem Atlantischen und Pazifischen Ozean umgeben ist. Wir haben ISIS, Al-Qaida und Hamas und die Hisbollah und das iranische Regime, und sogar Piraten.

Diese Einsicht nahm eine praktische Form an, als die Zeitung Al-Riad, das Sprachrohr der Regierung, vor der Eröffnung des Gipfels erklärte: „Heute haben die Araber keine andere Wahl, als sich mit Israel zu versöhnen, ein umfassendes Friedensabkommen zu unterzeichnen, sich der Auseinandersetzung mit dem iranischen Projekt in der Region und seinem Atomprogramm zu widmen und seine Einmischung in die arabischen Angelegenheiten zu beenden. Dies ist eine Option, die nicht mit irgendeiner Begründung verzögert werden kann, auch nicht mit dem Vorwurf, mit der palästinensischen Sache zu verhandeln und sie zu versteigern, denn der Iran stellt eine direkte Bedrohung für alle dar“.

So übergaben die Hauptstädte der beiden größten arabischen Länder Israel schon sehr früh und ohne jede Unklarheit das Abzeichen und den Mantel der Führung, bis wir ein Stadium erreichten, in dem Benjamin Netanjahu allein über die Pilgerreisen von Israel zu den saudischen Flughäfen sprechen durfte, wobei er versprach, dass die Israelis bald am saudi-arabischen Himmel fliegen würden. In dieser Phase könnte sich der ägyptische Militärangehörige mit dem Krieg gegen das palästinensische Volk betraut sehen, wenn die Gasleitung von der Besatzung nach Ägypten beschädigt oder gefährdet wird, wenn in den Gebieten, durch die die Pipeline verläuft, ein Aufstand ausbricht.

Welches Elend erwartet eine Nation, die mit sich selbst darüber streitet, wer ihrem Feind mehr dienen wird? Übersetzt mit Deepl.com

