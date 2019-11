Netanjahu’s frühes Chanukkah-Geschenk Von Noa Amoueyal

Netanyhau’s early Hanukkah gift On Monday afternoon, the mood in the Knesset was tense. With only two days left until the end of Blue and White leader Benny Gantz’s mandate to form a government, Prime Minister Benjamin Netanyahu issued an 11th-hour warning to anybody who would listen: Allowing Israel to form a minority governmen

Netanjahu’s frühes Chanukkah-Geschenk

von Noa Amouyal



Die Umkehrung der POTUS-Politik

(POTUS steht als Abkürzung für: President of the United States, siehe Präsident der Vereinigten Staaten. P.O.T.U.S. (Politics of the United States) stärkt Bibi, entlarvt aber Benny.

Am Montagnachmittag war die Stimmung in der Knesset angespannt. Da nur noch zwei Tage bis zum Ende des Mandats des Blau-Weiß-Führers Benny Gantz zur Bildung einer Regierung verbleiben, warnte Premierminister Benjamin Netanjahu jeden, der zuhören würde, in der 11. Stunde: Es ist eine existenzielle Bedrohung für das Land, Israel zu erlauben, eine Minderheitsregierung mit der von Arabern geführten Gemeinsamen Liste zu bilden.

„Das ist ein Notfall. Dies ist ein schicksalhafter Moment in der Geschichte Israels. Es könnte sein, dass wir in den nächsten 48 Stunden eine Regierung haben werden, die von Terroristenanhängern abhängig ist“, sagte Netanjahu.

Der einzige Mann, der es zu retten schien, war sein ehemaliger Rivale Israel Beytenu, Führer Avigdor Liberman.

Doch dann schenkte US-Präsident Donald Trump Netanjahu ein frühes Chanukkah-Geschenk: In einem historischen Zug hob seine Regierung die 41-jährige US-Politik auf und verfügte, dass die Siedlungen von Judäa und Samaria „nicht im Widerspruch zum Völkerrecht stehen“.

Es sollte inzwischen offensichtlich sein, dass Trump, wenn es um Netanjahu geht, das Geschenk ist, das immer wieder gibt.

Aber die unerwartete Großzügigkeit von Trumps Großzügigkeit ist nicht der politische Impuls, den sie dem Premierminister gab, sondern wie sie Gantz für den nutzlosen Politiker, den die Rechte vorgab, zu sein, entlarvte.

Die Nachrichten von Montag Abend bringen Gantz in eine schwierige Lage.

Wie die meisten israelischen Politiker sprach er sich entschieden für die Entscheidung der USA aus.

„Ich begrüße die wichtige Erklärung der US-Regierung und zeige damit erneut ihre Entschlossenheit gegenüber Israel und ihr Engagement für die Sicherheit im Nahen Osten“, tweete Gantz kurz nachdem US-Außenminister Mike Pompeo seine Rede beendet hatte.

In einem Tweet warf Gantz seine potenziellen Koalitionspartner effektiv unter den Bus.

Der Leiter der Gemeinsamen Arabischen Liste, Ayman Odeh, kritisierte den Schritt und sagte: „Kein Außenminister wird die Tatsache ändern, dass die Siedlungen auf besetztem Land gebaut wurden, auf dem von der israelischen Seite ein souveräner palästinensischer Staat errichtet werden soll.

Wie kann er also zustimmen, jetzt bei Gantz zu sitzen? Er erhielt genug Schwung, um einen ehemaligen IDF-Stabschef zu unterstützen, aber jetzt würde er auch bei einem Vergleichs-Apologet sitzen.

Nun hieß es in der ersten Erklärung von Gantz auch, dass „das Schicksal der Siedlungen durch Vereinbarungen bestimmt werden sollte, die den Sicherheitsanforderungen entsprechen und den Frieden fördern“. Aber eine solche zahnlose Bemerkung ist wahrscheinlich viel zu wenig und viel zu spät.

Natürlich sind seltsamere Dinge passiert, und wir wissen nicht, welche Tricks Gantz und Co. in der 11. Stunde auf die Palme bringen könnten.

Aber Gantz weiß, dass ihm die Zeit davon läuft und der Versuch, nach allen Seiten zu spielen – wie er es während seiner gesamten Kampagne getan hat – erweist sich nicht als eine erfolgreiche Strategie.

Es erinnert an das Broadway-Hit-Spiel Hamilton, wo die Titelrolle mit seinem Rivalen Vizepräsidenten Aaron Burr fliest, der sich dafür entscheidet, seine Karten dicht an seiner Brust zu halten und nicht zu verraten, wo er zu bestimmten Themen steht.

Ein ungläubiger Hamilton fragt Burr: „Wenn du für nichts stehst, worauf fällst du dann rein?“

Und das ist die grundlegende Frage, die hinter Gantz‘ Kandidatur steckt. Eine „alles andere als Netanjahu“-Plattform kann bisher nur eine einzige erhalten.

Was Trump betrifft, so hat er das Talent, zu den günstigsten Zeiten großzügig zu sein. Schließlich erkannte er Israels Kontrolle über die Golanhöhen nur einen Monat vor den Wahlen im April an und zeigte, dass Netanyahu und Trump oft auf der gleichen Seite stehen, wenn es um die israelische Diplomatie geht.

Und doch, trotz der Größe dieses Geschenks, schien es Trump nicht viel zu kosten. Wie der ehemalige Botschafter der USA, Dan Shapiro, am Montagabend auf Twitter feststellte, „war die Ankündigung von Pompeo weitgehend symbolisch und nicht legal“.

Pompeo selbst sagte, dass dieses Dekret weder eine spezifische Sichtweise „auf den Rechtsstatus eines einzelnen Vergleichs“ ausdrückt, noch „den endgültigen Status des Westjordanlands behandelt oder vorwegnimmt“.

Damit eine Lösung zwischen Israelis und Palästinensern Früchte tragen kann, müssen noch Verhandlungen geführt werden.

Aber die Optik dieser großen Geste offenbart eine dramatische Wahrheit: Trump und Netanjahu sind sich einig.

Und ob es nun darum geht, die Golanhöhen, Jerusalem als Hauptstadt Israels oder diese neueste Bombe anzuerkennen, es ist auch klar, dass Trumps Haltung den Konsens der israelischen Öffentlichkeit widerspiegelt.

Und wenn man bedenkt, wie oft Netanyahu mit US-Präsident Barack Obama zusammen stieß, konnte ein so starker, robuster Freund im Weißen Haus nur als politischer Sieg für Netanjahu angesehen werden.

Und obwohl wir uns noch nicht ganz in einer Wahlsaison befinden – wer weiß, ob uns eine dritte Wahl treffen wird – wird das, was Netanjahu mit seiner Basis im April geholfen hat, höchstwahrscheinlich wieder den gleichen Effekt haben.

Trump hat Netanjahus Albtraum erfolgreich torpediert. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...