Bild: Von der Anti-Defamation League veröffentlichtes Bild als vermeintliches Beispiel für Bigotterie gegenüber jüdischen Studenten auf dem Campus während des Angriffs auf Gaza im Mai 2021. Aus Jonathan Greenblatts Rede vor der ADL, 10. November 2021. Screenshot.

Neue Front im Kampf gegen “Antisemitismus” ist die angebliche Leugnung der jüdischen

historischen “Erfahrung” und des “generationenübergreifenden Traumas” durch Antizionisten

Von Philip Weiss

10. Dezember 2021

Das antizionistische Verständnis, dass Israel ein mächtiger Siedler-Kolonialstaat ist, ist antisemitisch, weil es die Ursprünge des Zionismus in der jüdischen Verfolgung in Europa ausblendet, so Jonathan Greenblatt von der ADL und der Reut-Gruppe in Tel Aviv.

In den letzten Wochen haben Israel-Befürworter eine neue Front in der Schlacht um den Diskurs über Palästina eröffnet: Sie sagen, dass Progressive antisemitisch sind, wenn sie Juden als privilegiert bezeichnen und die jüdische Geschichte und “die einzigartige kollektive jüdische Verwundbarkeit” nicht anerkennen.

So ist das antizionistische Verständnis, dass Israel ein mächtiger Siedler-Kolonialstaat ist, antisemitisch, weil es die europäische Geschichte und die Ursprünge des Zionismus ausblendet. Oder die Kritik an der Israel-Lobby (wie ich es häufig tue) ist antisemitisch, weil sie die amerikanisch-jüdische Geschichte dekontextualisiert und die “jüdische Erfahrung” nicht anerkennt: Juden wurden in den USA vor mehreren Jahrzehnten diskriminiert und erleben immer noch ein “intergenerationales Trauma”.

Diese Befürworter versuchen, die Definition von Antisemitismus weiter auszudehnen, um Israel vor Kritik zu schützen.

Hier sind drei aktuelle Beispiele für diese Bemühungen.

Oren Jacobson ist ein pro-israelischer Redner, der letzten Monat auf der Konferenz der Anti-Defamation League auftrat, um “antisemitische Aktivitäten in progressiven Räumen” anzuprangern. Jacobson sagte, wenn Progressive heute von jüdischen Privilegien sprechen, löschen sie die jüdische Geschichte und “unser generationenübergreifendes Trauma” aus, und das sei antisemitisch.

Es gibt Menschen, die Sie und uns und unsere Vergangenheit ausradieren, manchmal absichtlich und unaufrichtig, manchmal versehentlich, weil sie nicht ganz verstehen, wer und was es bedeutet, Jude zu sein. Vor allem, wenn sie die Welt durch eine rassistische Brille betrachten und uns als Weiße sehen, ist es leicht, uns zur Seite zu schieben… obwohl die Farbe unserer Haut eigentlich nie ausschlaggebend für unsere Sicherheit war…

Wir müssen uns mit ihnen zusammensetzen und ihnen erklären, wer wir sind, was Antisemitismus ist und wie Antisemitismus funktioniert. Wenn sie wirklich fortschrittlich sind, werden sie erkennen, dass Auslöschung, Ausgrenzung, Entmenschlichung oder die Behauptung, unser generationenübergreifendes Trauma sei nicht real, inakzeptabel sind, sobald sie mehr Kontext erhalten. So zu tun, als ob man ihre Perspektive auf jüdisches Leben und jüdische Erfahrungen verstehen kann, indem man einfach an ihre Erfahrungen in ihrem Leben in ihrem Land denkt, sei es in Amerika oder anderswo, ist grundlegend falsch, es ist ein Akt der Privilegierung, um es klar zu sagen – so zu tun, als ob das, was man in den letzten Jahrzehnten in Amerika oder anderswo auf der Welt erlebt hat, eine genaue Darstellung dessen ist, wie jüdische Geschichte aussieht.

Jonathan Greenblatt, der Leiter der ADL, sprach am 10. November auf derselben Konferenz und führte ein ähnliches Argument an. Er sagte, dass linke Kritiker Israels die Ansicht vertreten, dass Juden weiße Unterdrücker sind und dabei die “jüdische Erfahrung” der Diskriminierung in der Vergangenheit ignorieren. Als Beispiele nannte er den Verweis der Linken auf zwei negative Paradigmen für Israel/Palästina, die nicht den Tatsachen entsprechen: Amerikanische Rassenbeziehungen und Siedlerkolonialismus. Die Linke versuche, “den jüdischen Staat mit den Untaten anderer in Verbindung zu bringen”, um ihn zu diskreditieren, so Greenblatt.

Jonathan Greenblatt auf der ADL-Konferenz, 10. November 2021. Screenshot aus einem ADL-Video.

Greenblatt verglich den angeblichen linken Antisemitismus mit dem Klimawandel”:

[Die Umwelt wird immer feindseliger und die Bedingungen drohen das Leben, wie wir es kennen, zu zerstören, wenn wir uns einfach zurücklehnen und nichts tun. Was sich durchsetzt, ist schlimmstenfalls der Glaube, dass alle Juden irgendwie Unterdrücker sind, Teil eines weißen Establishments, das seit Generationen rassische und ethnische Minderheiten ausgebeutet hat… Das würde meine Großeltern sehr überraschen, die aus Europa um ihr Leben flohen, um dann in dieses Land zu kommen und Diskriminierung zu erfahren. ..

Jetzt ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass trotz aller geltenden Gesetze und der großen Fortschritte, die gemacht wurden, Afroamerikaner, Latinos, Asiaten, Muslime und andere Minderheiten in unserem Land immer noch diskriminiert werden. Aber zu behaupten, für Gerechtigkeit für alle zu kämpfen und dabei die jüdische Erfahrung zu ignorieren, ist nicht nur falsch, sondern auch gefährlich, eine hässliche Form des Geschichtsrevisionismus, der von Bosheit motiviert ist. Dasselbe gilt für den Versuch, den komplexen und völlig unzusammenhängenden israelisch-palästinensischen Konflikt durch die Brille der amerikanischen Rassenbeziehungen zu erklären. Das ergibt keinen Sinn. Und doch werden die Stimmen in der Linken immer lauter, die sich diese Ansichten zu eigen machen…