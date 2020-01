Neue heuchlerische Regeln für Olympia Von Dave Zirin Desertpeace

NEW RULES, NEW HYPOCRISY ON SPORTS FIELD A new list of restrictions against political speech or gestures was released on Thursday by the International Olympic Committee (IOC). John Carlos Responds to the New Olympics Ban on Political Protest The 1968 Olympian points out the hypocrisy of new rules against any political demonstrations on the field or medal stand.

John Carlos reagiert auf das Verbot von politischem Protest bei den neuen Olympischen Spielen

Der Olympionike von 1968 weist auf die Scheinheiligkeit der neuen Regeln gegen jegliche politische Demonstration auf dem Spielfeld oder dem Medaillenstand hin.



Von Dave Zirin

Olympische Athleten, die in Tokio starten, wurden auf die Liste gesetzt. Sie sind da, um gesehen und nicht gehört zu werden. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat am Donnerstag eine neue Liste von Einschränkungen gegen politische Reden oder Gesten veröffentlicht. Der Schritt ist ebenso arrogant wie zensiert. Jeder Athlet, der wie Colin Kaepernick ins Knie gehen oder wie John Carlos oder Tommie Smith 1968 die Faust erheben wollte, wird sich das noch einmal überlegen müssen. Machen Sie eine Geste der Solidarität mit Ihren unterdrückten Brüdern in Ihrem Heimatland, wie es die Olympionikin Feyisa Lilesa 2016 tat, und Sie könnten sich geächtet finden.

Die tatsächlichen Strafen für politisches Reden sind undurchsichtig, aber bedrohlich. Das IOC sagt, dass dies von Fall zu Fall“ entschieden wird. In der offiziellen Erklärung schreiben die Olympia-Organisatoren:

Die Einzigartigkeit der Olympischen Spiele ermöglicht es den Athleten aus aller Welt, in Frieden und Harmonie zusammenzukommen. Wir glauben, dass das Beispiel, das wir durch den Wettbewerb mit den Besten der Welt setzen, während wir im Olympischen Dorf in Harmonie leben, eine einzigartig positive Botschaft an eine zunehmend geteilte Welt ist.

Deshalb ist es sowohl auf persönlicher als auch auf globaler Ebene wichtig, dass wir die Austragungsorte, das Olympische Dorf und das Podium neutral und frei von jeder Form politischer, religiöser oder ethnischer Demonstrationen halten.

Besonders ironisch ist die Tatsache, dass das Olympische und Paralympische Komitee der USA (USOPC) John Carlos und Tommie Smith erst im vergangenen November in seine Hall of Fame aufgenommen hat, 51 Jahre nachdem sie 1968 auf dem Medaillenstand die Fäuste erhoben hatten. Die Zeremonie sollte eine Feier der Versöhnung sein und ein stillschweigendes Eingeständnis der USOPC, dass es falsch war, die beiden Läufer zu ächten. Diese neue Regelung sendet die höllische Botschaft, dass die „Olympische Bewegung“ den Protest in die Vergangenheit aufnehmen und für die Gegenwart und Zukunft kriminalisieren will.

Ich habe mit John Carlos telefoniert, und wie zu erwarten war, war er wütend. Hier ist, was er mir gesagt hat:

Das ist Unsinn. Die sind völlig daneben. Sie versuchen, den Leuten ihre Rechte wegzunehmen, und das ist lächerlich. Sie sagen, dass sie bei den Olympischen Spielen keine Politik wollen, aber das ist ein politischer Schachzug. Das Schweigen der Menschen ist politisch. Wir alle lieben die Olympischen Spiele, aber ich opfere meine Menschlichkeit nicht, um eine Medaille zu gewinnen. Jedes Mal, wenn sie für eine andere Olympiade in eine andere Nation gehen, wollen Sie mir dann sagen, dass die Wahl des Landes nicht politisch motiviert ist? Das kaufe ich Ihnen nicht ab. Der Athlet sollte in der Lage sein, ein Statement auf dem Medaillenstand abzugeben. Sie respektieren keine Fahne. Sie nutzen ihre Zeit, um das zu tun, was sie für richtig halten. Sie versuchen, Leben zu retten. Niemand hat das Recht, Ihnen das, was in Ihnen steckt, wegzunehmen oder das, was Sie sagen wollen, zum Schweigen zu bringen.

Ich habe Carlos gefragt, wie er es damit rechtfertigt, in die USOPC Hall of Fame aufgenommen zu werden und dann diese anti-politische Razzia durchzuführen. Er sagte:

Es zeigt, dass man rechtzeitig akzeptiert wird, wenn man dazu steht. Aber die Menschen müssen den Mut haben, sich zu stellen. Ich habe meinen getan. Seit 51 Jahren trete ich auf und lebe nach der Wahrheit dieser Geste. Es ist Zeit, dass die nächste Generation aufsteigt und ihren moralischen Charakter zeigt… Wenn Sie denken, dass alles in Ordnung ist und Sie mit geschlossenem Mund zu den Olympischen Spielen gehen, werden Sie es bereuen.

Der unverschämte Widerspruch ist natürlich, dass die Olympischen Spiele bereits von oben bis unten politisch sind. Sie sind politisch im Gastgeberland, wo das Staatsoberhaupt das Argument vorbringt, dass die Olympischen Spiele dem Land wirtschaftlich zugute kommen. Auch die Regierungschefs argumentieren zwangsläufig für die nationale Einheit zur Unterstützung der Spiele, egal wie viel Schulden angehäuft werden, wie viel Militarisierung gefordert wird und wie viele Menschen vertrieben werden. Die Spiele sind politisch für die Sponsoren, die die Olympischen Spiele nutzen, um ihre Produkte zu verhökern, in einem Prozess, den man als „Sündenwäsche“ bezeichnen könnte. Sponsoren wie McDonald’s – die das Gegenteil einer olympischen Diät propagieren – verkaufen ihre Waren und profitieren von der warmen Ausstrahlung der Olympischen Spiele. Die Spiele sind politisch für die Umwelt, die im Laufe der Spiele einen gigantischen globalen Fußabdruck erleidet. Und in dieser Ära der politischen Athleten hat ein Edikt, das sie abschaffen will, natürlich auch etwas Politisches an sich.

Ich habe mich an Jules Boykoff gewandt, Autor von vier Büchern über die Olympischen Spiele, darunter auch über die bevorstehenden NOlympiade: Innerhalb des Kampfes gegen den kapitalistischen Mega-Sport in Los Angeles, Tokio und darüber hinaus. Er sagte:

Der Erlass des IOC, der durch die Athletenkommission gewaschen wurde, ist voller Heuchelei. Sportleraktivismus entsteht aus sich überschneidenden Systemen von Ungerechtigkeiten. Den Athleten das Recht zu verweigern, ihre Gedanken und Gefühle über die politischen Ungerechtigkeiten, die die Welt heute erschüttern, auszudrücken, riecht nach Autoritarismus, der an sich schon politisch ist. Diese Politik ist ein Schlag ins Gesicht des aufregenden Zeitgeistes intelligenter, versierter Athleten, die nicht bereit sind, ihr Gehirn an der olympischen Tür zu überprüfen.

Eines ist sicher. Solange die Athleten bereit sind, sich ihrer Angst zu stellen und Bestrafungen zu riskieren, um ihre Wahrheit zu sagen, wird dieses Thema nirgendwohin führen. Übersetzt mit Deepl.com

