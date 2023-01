Hoffentlich betrifft das auch die deutsche Hasabara, mit Zentralrat der Juden, Antisemitismusbeauftragte und fleißige Helfer des jüdischen Apartheid-Besatzerstaates. Kein jüdischer Bürger oder Unterstützer soll später sagen können “ich habe es nicht gewusst”! Steht auf und distanziert euch von diesem zionisitsch-faschistischen Treiben, oder wundert euch nicht, wenn ihr immer unbeliebter werdet! Evelyn Hecht-Galinski

https://mondoweiss.net/2023/01/new-israeli-government-will-finally-produce-crisis-in-u-s-jewish-support/?ml_recipient=76284918703851108&ml_link=76284762458686465&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2023-01-03&utm_campaign=The+Catch-up



28. Oktober 2022, Israel, Jerusalem: Der rechtsgerichtete israelische Politiker Itamar Ben Gvir unterhält sich während einer Wahlkampfveranstaltung auf dem Jerusalemer Markt mit Anhängern im Vorfeld der für den ersten November 2022 angesetzten Parlamentswahlen. (Bildnachweis: Ilia Yefimovich/dpa via ZUMA Press/APAimages)

Neue israelische Regierung wird endlich eine Krise der jüdischen Unterstützung in den USA auslösen

Von Philip Weiss

2. Januar 2023

Die Nachrichten aus Israel besagen, dass die Aufgabe, Israel den Amerikanern zu erklären – Hasbara, hebräisch für Propaganda – gerade viel schwieriger geworden ist.

Das liegt daran, dass Israel eine Regierung vereidigt hat, die aus messianischen, rechtsgerichteten Zionisten besteht, von denen zwei verurteilte Kriminelle sind. Der frisch zurückgekehrte Ministerpräsident Netanjahu, der selbst wegen der Annahme von Bestechungsgeldern vor Gericht steht, erklärte, das Grundprinzip der neuen Regierung sei: “Das jüdische Volk hat ein exklusives und unbestreitbares Recht auf alle Gebiete des Landes Israel”, einschließlich “Judäa und Samaria”. Palästinenser – ihr seid hier nur Eindringlinge.

Israels Freunde hier haben mit dem Hasbara-Job zu kämpfen. Bleibt ruhig; Netanjahu wird die Extremisten unter Kontrolle bringen, versichern uns einige. Während Haaretz berichtet, dass führende amerikanische Pro-Israel-Gruppen versuchen, einen “Business-as-usual”-Ansatz beizubehalten, aber besorgt sind über das, was losbrechen wird. “Unsere Liebe und unser Engagement für den jüdischen Staat geht über eine bestimmte Regierung, einen bestimmten Zeitpunkt und eine bestimmte Politik oder Erklärung hinaus”, so die Jewish Federations, die ihre “Bedenken” zum Ausdruck bringen. Das Israel Policy Forum befürchtete, dass die Extremisten in der Regierung “die Beziehungen zwischen den USA und Israel belasten” und “Risse im nordamerikanischen Judentum verursachen” würden. Heute veranstaltete Americans for Peace Now einen Protest vor der israelischen Botschaft.

Traurigerweise wird diese radikale Regierung sicher vielen Menschen wehtun, aber die gute Nachricht ist, dass sie das amerikanische Judentum aufrütteln wird, indem sie eine schreckliche Wahrheit aufdeckt – und die Maske abreißt. Es handelt sich nicht um eine Abkehr von der israelischen Politik, sondern um eine Verfestigung dieser Politik. Jahrzehntelang haben die israelischen Regierungen im Namen des “jüdischen Volkes” weitere jüdische Kolonien im Westjordanland errichtet und Palästinenser, die sich diesem Prozess widersetzen, getötet (231 in diesem Jahr).

Wer es ernst meint, muss zugeben, dass die Politik der neuen Regierung nicht anders ist. Man muss sich nur die Abschiedsrede des ehemaligen Premierministers Yair Lapid vor zwei Tagen ansehen, in der er mit den Errungenschaften der Rechten im letzten Jahr prahlte, von der Weigerung, den USA die Wiedereröffnung eines Konsulats für Palästinenser in Jerusalem zu gestatten, bis zur Entsendung einer “Rekordzahl von Juden … auf den Tempelberg”.

Der einfache Grund dafür, dass die zähen jüdischen Expansionisten durch faschistische jüdische Expansionisten ersetzt wurden, ist, dass die Frage der palästinensischen Freiheit das wichtigste Problem in der israelischen Gesellschaft ist, und niemand hat jemals eine gute Antwort gefunden, und das Problem wird immer schlimmer, so dass die Israelis mehr Sicherheit verlangen. Und das, obwohl der Lebensstandard in Israel höher ist als in Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Frankreich.

Netanjahu konnte auf dem Rücken von Kriminellen an die Macht zurückkehren, weil eine schockierende Zahl von Israelis, darunter viele junge Juden, die “nette” Bennett-Lapid-Regierung – die von der Biden-Regierung geliebt wurde, da sie 231 Palästinenser tötete – als zu weich gegenüber den Palästinensern empfand. Also stimmten sie für die faschistische Partei des religiösen Zionismus, die 14 Sitze erhielt, und verbannten die linkszionistische Meretz-Partei, die zuletzt sechs Sitze hatte, aus dem Parlament.

Dass Israel immer extremer wird, hat eine klare Logik. Israel ist trotzig ein jüdischer Staat, und die Palästinenser werden immer gleiche Rechte fordern. Selbst Linke, die an einen jüdischen Staat glauben, sind zum Rassismus verdammt. Wie ein Laborite-Politiker (David Ben-Simon) vor zwei Tagen auf i24 News sagte: “Die Palästinenser machen uns das Leben unmöglich.”

Marilyn Neimark hat diese Logik schon vor neun Jahren erklärt: Israel wird wegen seiner Verfassung immer schlimmer: Jüdische Hegemonie, getarnt als Demokratie.

Vielleicht ist es besser zu fragen, ob Israel in diesen 65 Jahren einen Bogen in Richtung Gerechtigkeit geschlagen hat, natürlich mit den Worten von Martin Luther King? Wenn die Antwort Nein lautet, könnte es daran liegen, dass ungeachtet der potenziellen Verdienste und des guten Willens des Gründungsplans die Bemühungen, den jüdischen Charakter der beabsichtigten jüdischen Demokratie zu etablieren und aufrechtzuerhalten, den demokratischen Charakter von Anfang an zum Scheitern verurteilt haben, und dass sich die Spirale seither immer weiter nach unten dreht? Was auch immer der Ausgangspunkt war, ich denke, wir sind uns größtenteils einig, dass Israel in den letzten Jahren weniger demokratisch geworden ist, und jedes Mal, wenn die Trennung zwischen Religion und Staat schwindet, die freie Meinungsäußerung beschnitten wird oder die Rechte von Minderheiten mit Füßen getreten werden, geschieht dies … im Namen der Bewahrung des jüdischen Charakters des Staates – das heißt der jüdischen Hegemonie.

Neimark sprach 2013 auf einer progressiven Podiumsdiskussion in einer alternativen New Yorker Synagoge, einem Meilenstein des amerikanisch-jüdischen Erwachens angesichts dessen, was der Zionismus Israel angetan hat und was er den amerikanischen Juden angetan hat.

Heute sind wir an einem weiteren Meilenstein in diesem Prozess angelangt. Israels neue rassistische/faschistische Regierung hat sogar Tom (“Israel hatte mich auf dem Kieker”) Friedman sauer gemacht. Jeffrey Goldberg ist schon lange weg. Eric Alterman ist auf dem Rückzug.

Friedman und Goldberg hatten einen seriösen Job. Sie erklärten Apartheid und Massaker, indem sie den Amerikanern erzählten, wie unzuverlässig die Palästinenser sind und in welch schlechter Nachbarschaft sich Israel befindet. “Wie erklären Sie, dass die liberalste und am höchsten gebildete Gruppe in Amerika – die Juden – die Apartheid unterstützt haben?” fragte mich John Mearsheimer vor Jahren. Die Lügen, die wir uns selbst erzählten, wirkten auf uns wegen des generationenübergreifenden Traumas des Holocausts. Traumatisiert durch den Völkermord an einem Drittel unserer Bevölkerung, rechtfertigten die Juden jede Aktion im Namen der Sicherheit. Hitlers posthumer Sieg reduzierte die Juden auf eine einzige Frage: Ist es gut für die Juden? (Satz von Norman Mailer).

Die neue israelische Regierung ist ein Schock für dieses System. Ihre unverhohlen faschistische Politik ist ein Weckruf für die amerikanischen Juden. Wir ermöglichen die Apartheid. Wir sind die politische Rettungsleine für rassistische Eiferer in Israel. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...