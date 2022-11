https://www.globalresearch.ca/italy-new-us-nuclear-bombs-what-will-russia-do/5799772



Neue US-Atombomben des Typs B61-12 werden in Europa stationiert: Was wird Russland tun? “Viel schlimmer als der Kalte Krieg”

Von Wladimir Kozin und PANGEA

21. November 2022

Das vollständige Interview mit Vladimir Kozin, einem russischen Experten des Zentrums für politisch-militärische Studien, wurde von Jean Toschi Marazzani Visconti in der Zentrale von Russia Today in Moskau geführt.

Wladimir Kozin prangert die Tatsache an, dass die Vereinigten Staaten nach der Aufkündigung des INF-Vertrags nukleare Mittelstreckenraketen in Europa in der Nähe Russlands stationieren, zusätzlich zu den neuen Atombomben B61-12. In Bezug auf diese Bomben erklärt er:

“Die B61-12 werden bereits nach Europa geschickt, entgegen der Ankündigung von Politico, dass sie im Dezember eintreffen werden. Wir haben Informationen, dass die Bomben bereits eingetroffen sind, weil ein bestimmtes Flugzeug wie das US-Kampfflugzeug F-35A bereits an NATO-Mitgliedsländer geliefert wurde. Auch an Finnland, das noch nicht Vollmitglied der NATO ist, sondern auf die Ratifizierung wartet. Finnland hat 65 F-35 angefordert, die in der Lage sind, Atomwaffen einzusetzen. Und kürzlich kamen Gerüchte aus Helsinki, dass sie gerne US-Atomwaffen auf finnischem Boden hätten, so wie Deutschland sie hat, Belgien sie hat, wie Holland sie hat, und auch Italien und die Türkei. Europa wird also zu einem nuklearen Pulverfass”.





Wladimir Kozin bezeichnet die derzeitige Situation als “viel schlimmer als zu Zeiten des Kalten Krieges, viel tödlicher und gefährlicher”.

Er warnt daher, dass

“Wenn unser Territorium mit Atomwaffen oder Massenvernichtungswaffen wie chemischen oder biologischen, bakteriologischen und toxischen Waffen sowie mit Atomwaffen angegriffen wird, werden wir reagieren”.

Auf die Frage, ob Russland US-Atombasen in Europa angreifen werde, antwortet er:

“Ja, das ist sicher. Wenn wir angegriffen werden.” Kozin bezeichnet dies alles als “Wahnsinn”.

Er warnt, dass es im Falle eines Atomkriegs “weder Gewinner noch Verlierer geben wird, alle werden verlieren”.

