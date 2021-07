Der lange Arm der Hasbara reicht bekannter Weise bis nach Deutschland. Tatsachen lassen sich auch mit dem schönsten Propagandaministerium nicht schön-schwätzen.

Neueste Hasbara-Zielscheibe: Israel als Siedlerkolonialstaat

Von Maurice Ebileeni

21. Juli 2021

Eine kürzliche Debatte über den Begriff “Siedlerkolonialismus” in Haaretz versucht, Zweifel an der Angemessenheit der Verwendung dieses Begriffs zur Beschreibung Israels zu wecken. Genau so funktioniert gute, solide Hasbara.

Eine kürzliche Debatte über die Angemessenheit des Begriffs “Siedlerkolonialismus” in der englischen Version von Haaretz zeigt, wie amerikanische Universitäten und Medien ständige Ziele für israelische Hasbara sind. Es begann mit Steven Lubets und Jonathan Zasloffs zutiefst fehlerhaftem Artikel vom 5. Juli mit dem Titel “Is Israel really a Settler Colonial State?”, in dem sie sich große Mühe geben, jede Bezugnahme auf Israel als einen Siedlerkolonialstaat zu widerlegen. In einer unscharfen Dialektik darüber, ob die Verwendung des Begriffs eine historische Tatsache behauptet oder eine Voreingenommenheit zum Ausdruck bringt, um Israels Ruf zu beschmutzen, bestehen Lubet und Zasloff darauf, dass es ausschließlich darum geht, “den jüdischen Staat von der legitimen Familie der Nationen zu isolieren”.

In der folgenden Woche, am 14. Juli, antwortete Arnon Degani dankenswerterweise auf Lubet und Zasloff, und ich bin sogar noch dankbarer, dass Degani sich die Zeit genommen hat, zu erklären, was Siedlerkolonialismus wirklich ist, da die meisten von uns den Begriff nicht wirklich verstehen, wie er behauptet.

Als Gegenargument zu Lubet und Zasloffs deduktivem Argument gegen die Definition Israels als siedlerkolonialen Staat – vis-à-vis zu behaupten, Israel sei ein siedlerkolonialer Staat, ist ausschließlich Teil einer andauernden Verleumdungskampagne, denn Israel ist wirklich kein siedlerkolonialer Staat in dem Sinne, dass es sich nicht wie andere siedlerkoloniale Staaten verhält – ist Deganis Behauptung, dass Israel in der Tat “mit denen anderer siedlerkolonialer Gesellschaften vergleichbar” ist, nicht besonders verurteilend. Sie ist insofern nicht besonders verurteilend, als er “die moralischen und existenziellen Probleme”, mit denen Israelis konfrontiert sind, nicht als “einzigartig abscheulich oder harmlos” ansieht – im Gegenteil. In “erfolgreichen siedler-kolonialen Staaten”, wie er sagt, hat die Assimilation “im Tandem mit der physischen Entfernung indigener Gemeinschaften gearbeitet.” Um zu veranschaulichen, wie siedler-koloniale Gesellschaften “den Eingeborenen erlauben, auf gleicher Augenhöhe mit den Siedlern zu stehen”, verweist Degani auf “die jüngste Bereitschaft palästinensisch-arabischer Parteien und Politiker, in der Regierung mit zionistischen Parteien zusammenzuarbeiten” und so weiter und so fort. Kurz gesagt, Degani sieht, dass die Verwendung des Begriffs “Siedlerkolonialismus” bei dem Versuch, Israels Existenz zu delegitimieren, völlig nutzlos ist, da er Israel lediglich unter einigen der fortschrittlichsten Demokratien des Westens wie Kanada, Australien, Neuseeland und den Vereinigten Staaten positioniert.

Siedlerkolonialismus ist ein grundlegender Teil der Debatte auf amerikanischen Universitäten und in den Medien, und wie Lubet und Zasloff deutlich machen, ist ihr Artikel explizit an das amerikanische Publikum gerichtet, da ihr Hauptanliegen “die zukünftige Berichterstattung des amerikanischen Journalismus über den Nahen Osten” ist. Diese Aussage und die Tatsache, dass ihr Artikel – wie auch der von Degani – nur auf Englisch veröffentlicht wurde, macht die Intention der Artikel deutlich.

Wenn man die Schlussfolgerungen beider Artikel zusammenbringt – vis-à-vis ist es “genauer, den Zionismus als eine Form des Nationalismus zu sehen – und die Zionisten als Flüchtlinge” (Lubet und Zasloff) und Israel ist “vergleichbar mit denen anderer siedler-kolonialer Gesellschaften”, aber das macht es nicht “einzigartig abscheulich oder harmlos” (Degani) – dann hat es den Anschein, dass uns beide Seiten des Arguments angeboten werden. Dieses archetypische “Zwei-Seiten”-Paradigma, bei dem beide Seiten nur teilweise Recht haben und die Wahrheit irgendwo in der Mitte zu finden ist, ist hier insofern etwas trügerisch, als die Frage des Siedlerkolonialismus zwischen einem an der UCLA ausgebildeten israelischen Historiker, der derzeit an der Hebräischen Universität tätig ist, und jüdisch-amerikanischen Rechtswissenschaftlern an der UCLA und der Northwestern University debattiert wird. Als Wissenschaftler, der in den letzten zehn Jahren über Israel und Palästina geschrieben hat, kann ich mit Sicherheit behaupten, dass die so genannte Wahrheit nicht zwischen den Argumenten der Verharmlosung der Einzigartigkeit des israelischen Siedlerkolonialismus und dem Eintreten für die moralische Legitimität des israelischen Nationalstaates liegt.

Als persönliche Anmerkung und als Antwort auf Degani möchte ich auch hinzufügen, dass ich nicht glaube, dass siedler-koloniale Gemeinwesen, die sich in die “fortschrittlichsten Demokratien des Westens” verwandelt haben, besonders fortschrittlich oder demokratisch gegenüber ihren indigenen Bevölkerungen gewesen sind, noch haben sie ihnen die Möglichkeit der Assimilation in irgendeinem gerechten oder sinnvollen Sinne angeboten. Noch wichtiger ist, dass ich auch nicht glaube, dass der Zweck des Wettlaufs gegen den Anspruch auf exklusive Indigenität im israelisch-palästinensischen Fall lediglich darin besteht, zu einer gemeinsamen Erklärung zu gelangen; vielmehr haben die israelische Regierung und israelische Beamte systematisch daran gearbeitet, den Anspruch der Palästinenser ganz und gar auszulöschen, um ihn durch jüdische Exklusivität zu ersetzen. Das heißt, während die Palästinenser die Israelis als fremde Eindringlinge betrachten, die in Palästina ankamen und die einheimische Bevölkerung entwurzelten, betrachten die Israelis die Entstehung des palästinensischen Volkes als das Ergebnis der Bewegung der arabischen (und anderer) Bevölkerungen durch den Nahen Osten während der vergangenen Jahrhunderte (und daher können sie keine wirkliche historische Verbindung zu dem Land beanspruchen). Wir müssen uns nur daran erinnern, als die Palästinenser 1969 von der damaligen Premierministerin Golda Meir erfuhren, dass sie nicht existierten – ein Argument, das Jahrzehnte später von der ehemaligen Likud-MK Anat Berko nahtlos weiterentwickelt wurde, als sie erklärte, dass es so etwas wie ein palästinensisches Volk nicht gäbe, da die arabische Sprache nicht den Buchstaben “P” habe.

Sollten wir wirklich damit beschäftigt sein, zu beweisen, dass Palästinenser existieren? Oder, ob Israel ein Siedlerkolonialstaat ist? Oder, ob es in Ordnung ist, dass Israel ein Siedlerkolonialstaat ist? Mit anderen Worten, als Leser der englischen Version von Haaretz denken wir hier über “beide Seiten” eines intellektuellen und moralischen Arguments nach – und wieder einmal wird unsere Aufmerksamkeit von den Gräueltaten abgelenkt, denen Palästinenser täglich ausgesetzt sind. Ich meine, wenn ich jeden Tag stundenlang an einem militärischen Kontrollpunkt anstehen müsste, um zur Arbeit zu kommen, oder wenn meine Familie und ich nur ein paar Stunden Strom am Tag hätten, oder wenn ich zu den fünfzig Prozent der arabischen Bürger Israels gehören würde, die unterhalb der Armutsgrenze leben, dann kann ich wirklich nicht sagen, dass der Nationalstaat mich anders behandelt hat als der Siedlerkolonialstaat. Als Leser der englischen Ausgabe von Haaretz soll ich jedoch mit Zweifeln darüber zurückgelassen werden, ob es legitim oder fruchtbar ist, den Begriff Siedlerkolonialismus weiter zu verwenden, und mit einem Gefühl des Unbehagens darüber, wie pro-palästinensische Gelehrte, Intellektuelle, Politiker und Aktivisten den Begriff “missbrauchen”, um ausschließlich Israels Ruf zu beschmutzen. Als Kritiker und Gelehrter bin ich jedoch der Meinung, dass der Hauptzweck dieser Debatte darin besteht, Unzufriedenheit mit den PR-Taktiken der Palästinenser zu erzeugen und gleichzeitig eine allgemeine Zustimmung für Israels Politik zu konstituieren. Das ist genau die Art und Weise, wie gute, solide Hasbara funktioniert.

