Latest Ukraine Fear Porn: Mail Bombs and Pig Eyes CNN didn’t come out and directly accuse Russia of sending mail bombs and animal parts to Ukrainian embassies in Europe. There is no evidence of that, not that evidence gets in the way of reality-anemic war propagandists working for the national security state and its corporate media propaganda division.



Eine psychologische Operation, mit der die Zustimmung zu den Bemühungen um eine “Schwächung Russlands” gefördert werden soll.

Neuester Ukraine-Fear-Porno: Briefbomben und Schweineaugen

Von Kurt Nimmo



3. Dezember 2022

CNN hat sich nicht geäußert und Russland direkt beschuldigt, Briefbomben und Tierteile an ukrainische Botschaften in Europa zu schicken. Dafür gibt es keine Beweise, nicht dass Beweise den realitätsfeindlichen Kriegspropagandisten, die für den nationalen Sicherheitsstaat und seine Medienpropagandaabteilung arbeiten, in die Quere kämen.

Stattdessen erlaubte sie Dmytro Kuleba, dem ukrainischen Außenminister, Russland zu unterstellen, dass es hinter den grausamen Taten steckt.

“Diese Kampagne zielt darauf ab, Angst zu säen”, sagte Kuleba am Freitag in einem “Exklusivinterview” mit Matthew Chance von CNN in Kiew. “Ich fühle mich versucht zu sagen, gleich Russland zu benennen, denn zuallererst muss man die Frage beantworten, wer profitiert?”

Was um alles in der Welt hat Russland davon, wenn es Briefbomben und Schweineaugen an Botschaften in Europa schickt? Es profitiert nicht. Außerdem ist ein solches terroristisches Verhalten nicht erforderlich. Schließlich ist Russland dabei, die Ukraine langsam aber sicher zu entwaffnen und zu entnazifizieren, und ein solch groteskes Verhalten ist nicht erforderlich und wäre äußerst kontraproduktiv.

Vor ein paar Wochen sagte Pramila Patten, die UN-Sonderbeauftragte für sexuelle Gewalt in Konflikten, dass russische Soldaten Viagra erhalten und angewiesen werden, ukrainische Frauen zu vergewaltigen.

Wie sich herausstellte, hatte Frau Patten alles erfunden, und die Medien fühlten sich nicht verpflichtet, die Sache richtig zu stellen. Da Patten offenbar nicht in der Lage war, eine originelle Lüge zu konstruieren, bediente sie sich aus der Vergangenheit. Die Viagra-Lüge wurde während der kriminellen Invasion und Zerstörung Libyens verwendet. Militär- und Geheimdienstbeamte der US-Regierung erklärten später, die absurde Behauptung sei Quatsch.

“Die Untersuchung durch das Menschenrechtsbeobachtungsteam und die internationale Untersuchungskommission ist im Gange. In ihren Berichten steht bisher nichts über Viagra”, gab Patten in einem Interview zu.

Keine Schlagzeilen in der NYT oder CNN, die diese Behauptung widerlegen. Für den intellektuell faulen Schlagzeilenschreiber, der eine kleine gelb-blaue Ukronazi-Flagge in seinen sozialen Medien aufstellt, ist die idiotische Anschuldigung zur Wahrheit geworden, kaum anders als die hässlichen Lügen über die Hunnen, die während des “Großen Krieges”, der “alle Kriege beenden sollte”, vor mehr als hundert Jahren Babys mit Bajonetten aufspießten.

Maria Zakharova, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, antwortete mit einem Wort auf Kulebas Anschuldigung: “Psycho”.

In der Tat ist die Ukraine voll von Verrückten, und zwar nicht nur von der Sorte, die offensichtliche Lügen erzählt, weil sie weiß, dass eine unwissende Öffentlichkeit im “Westen” sie ohne zu fragen glauben wird, sondern auch von der gewalttätigen Sorte, die schwangere Frauen erwürgt und Aktivisten bei lebendigem Leib verbrennt.

In Bezug auf die Brandstiftung und Ermordung von über 50 “Separatisten” in einem Arbeitsgebäude aus der Sowjetzeit in Odesa im Jahr 2014 forderte Human Rights Watch die ukrainische Regierung zu einer Untersuchung auf. Offensichtlich ist HRW genauso ahnungslos wie ein großer Teil der amerikanischen Öffentlichkeit. Die Zelenski-Regierung, in der es von menschenfeindlichen Neonazis nur so wimmelt, wird diesen schrecklichen Massenmord sicher nicht untersuchen. Die Leute von HRW sind entweder dumm oder halten uns für dumm.

In der Zwischenzeit sind die “Faktenprüfer” mit dem Versuch beschäftigt, die brutale Handarbeit der ukrainischen Neonazis zu vertuschen und zu verdrehen. Viel Glück dabei.

Letztendlich werden Realität und Wahrheit über zynische Lügen und Täuschung triumphieren, und absurde Geschichten über Schweineaugen und Tierteile, die an unglückliche ukrainische Diplomaten verschickt werden, werden als das entlarvt, was sie sind – psychologische Operationen, die darauf abzielen, einen Konsens für die Bemühungen zur “Schwächung Russlands” zu finden, selbst wenn diese Bemühungen in einem thermonuklearen Krieg enden. Übersetzt mit Deepl.com

