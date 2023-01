New Year in London: Praise for the Genocidal Murderers of Ukraine The traditional London New Year fireworks display last night was dedicated to a dead queen and neo-Nazis on the endangered list in Ukraine. Let’s call it what it is-a perverse acclamation for a dead monarch and genocidal maniacs in Ukraine. No word how much this gaudy tribute of support for mass murder and war crimes will cost the average Briton.

Milliarden für Neonazis, während die Briten die neoliberale Austerität ertragen.

Neujahr in London: Lob für die völkermordenden Mörder der Ukraine

von Kurt Nimmo

2. Januar 2022

Das traditionelle Londoner Neujahrsfeuerwerk war gestern Abend einer toten Königin und Neonazis gewidmet, die in der Ukraine auf der Liste der Gefährder stehen.

Nennen wir es, was es ist – eine perverse Akklamation für einen toten Monarchen und völkermordende Maniacs in der Ukraine.

Kein Wort darüber, wie viel dieser grelle Tribut der Unterstützung für Massenmord und Kriegsverbrechen den durchschnittlichen Briten kosten wird. Der Staat konzentriert sich darauf, Unmengen von Geld für Bomben und Kugeln auszugeben, die an Psychopathen in der Ukraine geschickt werden sollen. Um das Wohlergehen seiner eigenen Bürger kümmert er sich weit weniger.

“Die Armut ist in Großbritannien tief verwurzelt. Ein Jahrzehnt der Kürzungen bedeutet, dass Millionen von Familien im ganzen Land mit finanzieller Not zu kämpfen haben”, berichtet Big Issue. “Viele weitere werden unter die Armutsgrenze gedrückt, da die Lebenshaltungskostenkrise Haushalte mit niedrigem Einkommen am härtesten trifft.

Nach Angaben der Joseph Rowntree Foundation leben in Großbritannien mehr als 14,5 Millionen Menschen – mehr als jeder Fünfte – in Armut, darunter 4,3 Millionen Kinder.

Die Krise bei den Lebenshaltungskosten wird die Armutsquote noch verschlimmern, denn mehr als eine Million Menschen werden in diesem Winter in die Armut abrutschen. Viele werden Schwierigkeiten haben, sich das Nötigste zum Leben zu leisten, und auf Lebensmittelbanken und die neu eingerichteten Wärmebanken angewiesen sein, um zu überleben, wenn die Temperaturen sinken.

Im Mai versprach der damalige Premierminister Boris Johnson “die Bereitstellung zusätzlicher 300 Millionen Pfund an militärischer Ausrüstung”. Innerhalb weniger Tage wurde diese Summe um eine weitere Milliarde Pfund auf 1,3 Milliarden Pfund erhöht”, berichtet die World Socialist Web Site.

Bis November war diese Zahl auf 7,09 Milliarden Euro gestiegen, was laut Statista nur durch die unkontrollierte Ausgabe von Wagenladungen geliehener Fiat-Währung durch die US-Regierung und “EU-Institutionen” überschattet wurde.

Während Russland seine SMO begann, um die Bedrohung durch neonazistische Psychopathen zu beseitigen und den Plan der NATO, Raketenbatterien und andere offensive militärische Ausrüstung an der gemeinsamen Grenze zu stationieren, zu beenden, kündigte das britische Verteidigungsministerium (sic) “an, dass es 238 Milliarden Euro (270 Milliarden Dollar) in hochmoderne militärische Ausrüstung und notwendige Unterstützungsdienste investieren will”, so TheDefensePost.

Wir sind in ein neues “Wettbewerbszeitalter” eingetreten, in dem autoritäre Staaten wieder erstarken und sich die Bedrohungen diversifizieren”, erklärte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace.

“Wenn sich die Bedrohungslage ändert, müssen wir uns anpassen und genau überlegen, welche Fähigkeiten wir brauchen, weniger relevante ausmustern und in Bereiche investieren, die uns einen strategischen Vorteil verschaffen.”

Die Gefahr, dass britische Bürger unterernährt sind und im Winter erfrieren, scheint den neuen Premierminister Rishi Sunak, einen ehemaligen Goldman-Sachs-Banker und Schatzkanzler (Steuererhebung und -verwendung), jedoch nicht zu kümmern.

Sunak ist als “Hedgefonds-Premierminister” bekannt. Er ist fast eine Milliarde Dollar schwer und damit der reichste Mann, der das Amt des Premierministers innehatte. Er ist ein geschätztes Mitglied der Finanzelite und als solches der Meinung, dass die kleinen Leute leiden müssen, während der Staat Milliarden für den Kauf von Todesmaschinerie für Selenskyj und seine Neonazi-Schergen abzweigt.

Ein Großteil des von Großbritannien, den USA und den europäischen “Partnern” gelieferten Kriegsmaterials wird von Russland gezielt zerstört, bevor es die Front erreichen kann. Außerdem landet ein großer Teil in den Händen von Schurken in Afrika und anderswo, da die Ukraine von geldgierigen Oligarchen regiert wird, die mehr als bereit sind, Waffen zu stehlen und an Terroristen zu verkaufen.

Was das Schicksal des durchschnittlichen Briten betrifft, berichtet The Globalist,

Aber wie alle von Goldman Sachs ausgebildeten Banker glaubt auch Sunak an die Austerität. Er ist eine Fortsetzung von Boris Johnson, der an die Kürzung öffentlicher Investitionen und öffentlicher Unterstützung für das Gesundheitswesen und ärmere Gebiete glaubt, während er die Bessergestellten schützt. (Hervorhebung hinzugefügt.)

Mit anderen Worten, das Vereinigte Königreich ist wie die US-Regierung in erster Linie darauf bedacht, das neoliberale Projekt voranzutreiben, ungeachtet der Kosten für die Mehrheit der Bevölkerung, die in blinder Ignoranz gehalten wird.

Die Briten wählen weiterhin selbstsüchtige Karrierepolitiker, von denen viele Berufslügner, Betrüger und Soziopathen sind, und erwarten, dass sie von ihnen gut versorgt werden. Die Ernennung eines Goldman-Sachs-Bankers zum Premierminister sollte ein Weckruf für alle britischen Bürger sein.

Millionen von Briten werden vielleicht ein oder zwei Mahlzeiten verpassen, während sie in der Kälte zittern und nicht in der Lage sind, die Heizung ihrer Häuser zu bezahlen, aber Selenskyj und seine völkermordenden Neonazis werden ihre blutbefleckten Hände an mehr Raketen, Kampfpanzer, selbstfahrende Artillerie, gepanzerte Mannschaftstransporter, Kampffahrzeuge usw. bekommen, die alle von den Russen in die Luft gesprengt werden sollen. Übersetzt mit Deepl.com

