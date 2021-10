“Ein wahrscheinlicher Beweggrund für das Abkommen über den Status der Streitkräfte ist das Bedürfnis Israels, die Straffreiheit seiner Militärangehörigen zu stärken, wo immer sie sich befinden.”

Bild: Palästinensische Rettungskräfte ziehen am 16. Mai einen Überlebenden aus einem zerstörten Wohnhaus in Gaza-Stadt. Bei israelischen Luftangriffen auf Häuser im Stadtteil al-Rimal wurden an diesem Tag mehr als 40 Menschen getötet, darunter 18 Kinder. Ashraf Amra APA-Bilder

Niederlande belohnen Israel für die Tötung von Kindern im Gazastreifen

Ali Abunimah

18. Oktober 2021

Die Niederlande belohnen Israel für die Tötung Dutzender palästinensischer Kinder im Gazastreifen im vergangenen Mai.

Das ist die einzig vernünftige Schlussfolgerung, nachdem die nordeuropäische Monarchie ein neues Abkommen über “Sicherheitskooperation” mit dem Apartheidstaat angekündigt hat.

Hans Docter, der niederländische Botschafter in Tel Aviv, unterzeichnete den Pakt letzte Woche mit dem israelischen Verteidigungsminister Benny Gantz.

Nach Angaben des niederländischen Verteidigungsministeriums bietet es einen “Rahmen für die Zusammenarbeit” zwischen den Streitkräften der beiden Länder.

Die zunehmende Umarmung Israels durch die Niederlande scheint eine Wiederholung dessen zu sein, was die Niederlande jahrzehntelang an engen Beziehungen zu Südafrikas weißem, rassistischem Regime pflegten.

Gantz hat zweimal große Massaker an Palästinensern im Gazastreifen verübt, als Generalstabschef der Armee im Jahr 2014 und als Verteidigungsminister Anfang dieses Jahres, als er schwor, dass “keine Person, kein Gebiet und keine Nachbarschaft in Gaza immun ist”.

Dieses Versprechen hat er gehalten: Ganze Familien wurden durch Israels gezielten Beschuss von Wohnhäusern ausgelöscht.

Mehr als 60 Kinder waren unter den fast 260 Palästinensern, die während des 11-tägigen israelischen Angriffs im Mai getötet wurden.

Bei dem tödlichsten Angriff auf Wohnhäuser in der al-Wihda-Straße in Gaza-Stadt am 16. Mai töteten israelische Bomben mindestens 44 Menschen, darunter 18 Kinder.

Mehrere Generationen von mehreren Familien wurden ausgelöscht.

Eine Zivilklage gegen Gantz wegen der Ermordung der Familie des palästinensisch-niederländischen Staatsbürgers Ismail Ziada im Jahr 2014 läuft noch immer vor niederländischen Gerichten.

Waffen an Palästinensern getestet

Das Verteidigungsministerium in Den Haag behauptet, dass die militärische “Zusammenarbeit zwischen den Niederlanden und Israel in erster Linie auf den Wissensaustausch ausgerichtet ist”.

Das wäre schlimm genug, wenn es wahr wäre, aber es gibt auch einen umfangreichen und wertvollen Waffenhandel.

Im Januar unterzeichneten die Niederlande einen 24-Millionen-Dollar-Vertrag mit dem israelischen Waffenhersteller Elbit Systems über “taktische Computer für Fahrzeuge”.

Im darauf folgenden Monat unterzeichneten die Niederländer einen Vertrag über 82 Millionen Dollar für das israelische “Iron Fist”-Schutzsystem für gepanzerte Fahrzeuge.

Dieses System wurde ursprünglich von Israel Military Industries für den israelischen Kampfpanzer Eitan und den gepanzerten Bulldozer D9 entwickelt.

Das bedeutet, dass es wie die meisten israelischen Waffen mit ziemlicher Sicherheit zuerst an Palästinensern getestet wurde.

“Schlüsselmarkt”

Das gepanzerte Fahrzeug Eitan wird derzeit auf der Grundlage der “Lehren”, die Israel aus der Invasion des Gazastreifens im Jahr 2014 gezogen hat, bei der 2.200 Palästinenser, darunter mehr als 550 Kinder, getötet wurden, “aufgerüstet”.

Der gepanzerte Bulldozer D9 des Herstellers Caterpillar ist seit langem dafür berüchtigt, dass Israel ihn einsetzt, um Häuser und Land von Palästinensern zu zerstören und außergerichtliche Hinrichtungen im Rahmen des sogenannten “Schnellkochtopf-Verfahrens” der israelischen Armee zu begehen.

Die niederländische Armee wird nun von den Innovationen profitieren, die bei der Begehung solcher Verbrechen entstehen.

Zusammen mit Luxemburg und Belgien unterzeichneten die Niederlande 2015 einen 150-Millionen-Dollar-Vertrag mit Elbit, um ihre Soldaten mit “intelligenten Westen” auszustatten.

Kein Wunder, dass Elad Aharonson, ein leitender Angestellter von Elbit, die Niederlande einen “Schlüsselmarkt” nennt.

Die niederländische Regierung hat nicht zugelassen, dass ihr Waffenhandel mit einem Apartheidregime ihre Propaganda darüber beeinträchtigt, wie das Land der Tulpen, Holzschuhe und Windmühlen den internationalen “Frieden” und die “Gerechtigkeit” fördert.

Umarmung der südafrikanischen Apartheid

Entgegen ihrem Selbstbild als moderne und tolerante Demokratie haben die Niederlande seit jeher eine erschreckende Menschenrechtsbilanz vorzuweisen, einschließlich jahrhundertelanger kolonialer Gräueltaten in Indonesien, die bis weit ins 20.

Die aufeinander folgenden niederländischen Regierungen haben jahrzehntelang das südafrikanische Apartheidregime vor internationalem Druck und den Forderungen der niederländischen Öffentlichkeit nach Sanktionen geschützt.

Bis Anfang der 1980er Jahre bezahlte der niederländische Staat seine weißen Bürger für die Auswanderung nach Südafrika, eine Politik, die ursprünglich eingeführt wurde, um den wirtschaftlichen Druck im eigenen Land nach dem Zweiten Weltkrieg zu lindern.

Doch die Subventionen für niederländische Bürger, die auf Kosten der schwarzen Südafrikaner ein segregiertes Leben als Siedler und Kolonialherren führen konnten, wurden jahrzehntelang fortgesetzt, obwohl spätestens seit den 1950er Jahren Einwände gegen die Moral dieser Politik erhoben worden waren.

Dies war nur ein Teil der bewussten Umarmung des Apartheid-Südafrika durch die Niederlande, zu der auch der akademische und wissenschaftliche Austausch und die Unterzeichnung eines “Kulturabkommens” im Jahr 1953 gehörten, das erst 1981 endgültig aufgehoben wurde.

In jüngerer Zeit gibt es eindeutige Beweise für die niederländische Beteiligung an CIA-Folterflügen während des von den USA geführten “Kriegs gegen den Terror”.

Einige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in den Niederlanden fordern ihre Regierung jedoch auf, keine Waffen mehr von Israel zu kaufen – Waffen, die in der Regel als “kampferprobt” angepriesen werden.

Die niederländischen Käufe unterstützen “eine Industrie, die auf Kosten der palästinensischen Bevölkerung gewachsen ist, die seit Jahrzehnten unter israelischer Besatzung lebt”, schrieben zwei ehemalige Regierungsminister und ein ehemaliger Botschafter in einem gemeinsamen Meinungsbeitrag in der Zeitung De Volkskrant, nachdem die jüngsten Waffengeschäfte unterzeichnet worden waren.

Sie weisen darauf hin, dass Israel ein großer Waffenlieferant für andere Regime war, die Gräueltaten begangen haben, darunter Ruanda während des Völkermords 1994, Myanmar und Südsudan.

Waffenkäufe “aus ‘anständigen’ Ländern wie den Niederlanden” haben Israel zu einem der größten Waffenexporteure der Welt pro Kopf gemacht, fügen die ehemaligen niederländischen Politiker hinzu.

Aber es gibt natürlich nichts Anständiges an den Niederlanden und ihren EU-Kollegen, die der Welt immer wieder von “Menschenrechten” vorschwärmen, während sie Israels Verbrechen unterstützen, fördern und davon profitieren.

Garantierte Straffreiheit?

Das niederländische Verteidigungsministerium gab außerdem bekannt, dass die Niederlande neben dem Kooperationspakt auch ein “Abkommen über den Status der Streitkräfte” mit Israel unterzeichnet haben.

Dieses “regelt den rechtlichen Status von Soldaten, die sich auf dem Territorium der anderen Partei aufhalten, zum Beispiel während militärischer Einsätze”, so das Ministerium.

Niederländische Streitkräfte nehmen an UN-Friedensmissionen teil, zum Beispiel auf den besetzten syrischen Golanhöhen und an der Grenze zum Libanon. Diese würden aber vermutlich durch Abkommen oder Konventionen zwischen der UNO und den lokalen Parteien abgedeckt.

Niederländische Polizei- und Militärangehörige helfen auch bei der Ausbildung von Kräften der Palästinensischen Autonomiebehörde, die die palästinensischen Menschenrechte grob verletzen und mit den israelischen Besatzungstruppen zusammenarbeiten, um legitimen palästinensischen Protest und Widerstand zu unterdrücken.

Ein wahrscheinlicher Beweggrund für das Abkommen über den Status der Streitkräfte ist das Bedürfnis Israels, die Straffreiheit seiner Militärangehörigen zu stärken, wo immer sie sich befinden.

Der Text des israelisch-niederländischen Abkommens wurde anscheinend nicht veröffentlicht, aber Präzedenzfälle könnten aufschlussreich sein: Das Abkommen über den Status der Streitkräfte zwischen den Niederlanden und den Vereinigten Staaten aus dem Jahr 2012 beispielsweise räumt den USA die ausschließliche Zuständigkeit in praktisch allen Fällen mutmaßlicher Straftaten durch amerikanisches Personal ein, das in Aruba, Sint Maarten und anderen niederländischen Kolonien in der Karibik stationiert ist.

Ein weiterer Hinweis ergibt sich aus dem israelisch-griechischen Abkommen über den Status der Streitkräfte aus dem Jahr 2015, das Berichten zufolge “beiden Streitkräften bei der Ausbildung im jeweils anderen Land Rechtsschutz bietet”.

Damals wurde festgestellt, dass das einzige andere Land, mit dem Israel bereits ein solches Abkommen hatte, die Vereinigten Staaten waren. Dies deutet darauf hin, dass die Niederlande alles daran setzen, das israelische Militär durch die Unterzeichnung eines Abkommens über den Status der Streitkräfte herzlich willkommen zu heißen – und zu belohnen.

Die niederländischen Gesetzgeber und die Öffentlichkeit, die über die sich vertiefende Komplizenschaft ihres Landes mit Israels Besatzungs-, Apartheid- und Siedlerkolonialregime besorgt sind, müssen die Lehren aus der Vergangenheit ziehen und ihre Stimme erheben.

Die Geschichte zeigt, dass der niederländische Staat seine tiefe Verbundenheit mit der rassistischen und kolonialistischen Politik niemals aufgeben wird, wenn er nicht dazu gezwungen wird. Übersetzt mit Deepl.com

