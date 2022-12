Herr Selenskyj beim Weihnachtsschnorren Evelyn Hecht-Galinski



Zukünftige Generationen werden gezwungen sein, eine stratosphärische Schuld zu begleichen, die von Verschwendern, Psychopathen und Kriegstreibern angehäuft wurde.

Niemals genug: Selenskyj reist nach DC und bittet um weitere Milliarden

von Kurt Nimmo

21. Dezember 2022

Der Mann in Grün, Volodymyr Oleksandrovych Selenskyj, ist in den USA eingetroffen, um zu fordern, dass mehr Geld in das Fass ohne Boden, das die Ukraine ist, geschaufelt wird.

Anfang dieser Woche sah ich eine junge Frau an der Ecke einer Kreuzung stehen, als ich vom Einkaufen nach Hause fuhr. Sie hatte ein Pappschild, auf dem stand: NEED $ TO PAY RENT. BITTE HELFEN. GOTT SEGNE SIE.

Seit der Pandemie gibt es an jeder belebten Kreuzung in dieser Stadt mindestens ein oder zwei Obdachlose, die um Geld betteln und um Hilfe bitten. Früher waren die Bettler an den Straßenecken meist männliche Drogenabhängige und Alkoholiker, aber jetzt sind es junge Männer und Frauen. Gelegentlich sehe ich psychisch Kranke, die auf den Bürgersteigen auf und ab gehen – schuhlos, benommen und unbeachtet. Auf die Straße geht man, wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt.

Mehr als die Hälfte der Amerikaner lebt von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck, und die Lage der Mittelschicht wird mit jedem Tag bedrohlicher. In der Zwischenzeit werden die Reichen immer reicher (sie haben während der Pandemie ein Vermögen gemacht), was zum großen Teil dem Bankster-Kartell, der Federal Reserve, zu verdanken ist.

In einer etwas perfekteren Welt würde die Regierung die Geldpolitik reformieren, die Federal Reserve überprüfen und sie am besten ganz abschaffen. Aber das wird nicht passieren. Die schwindelerregende Verschuldung wird weder angegangen, noch wird sie erlassen werden. Die kommenden Generationen werden gezwungen sein, die von Verschwendern, Psychopathen und Kriegstreibern angehäuften stratosphärischen Schulden zu begleichen. Es ist Teil eines langfristigen Plans, Millionen von Menschen in die Armut und Abhängigkeit vom Staat zu treiben.

Aber so wie die Dinge laufen, bin ich mir nicht sicher, ob es zukünftige Generationen geben wird. Es tut mir leid, ein Spielverderber zu sein, aber ich sehe nur sehr wenig oder gar kein Licht am Ende des Tunnels. Wenn wir so weitermachen wie bisher, werden wir mit einem nuklearen Winter und einer Dystopie enden.

Wenn wir nicht “den Sumpf trockenlegen”, die K Street abfackeln und die Asche mit Salz bestreuen, wird der gegenwärtige monetäre und militärische Wahnsinn weitergehen, bis der Boden unter den Füßen wegbricht. Die Lektion von Trump ist, dass jeder politische Ausreißer, der nicht Mitglied der politischen Einparteienklasse ist und keine Befehle von der Elite und dem nationalen Sicherheitsstaat annimmt, angegriffen, bedroht, untersucht, von den Konzernmedien verleumdet, entplattet und sein Leben zerstört wird.

Selenskyjs erbärmliches Flehen um unendlich viel Geld wird nicht auf taube Ohren stoßen. Beide Fraktionen der Unipartei sind eifrig dabei, die ultranationalistischen Verrückten in der Ukraine mit Tonnen von Geld und Waffen zu versorgen, von denen ein Großteil in Afrika, insbesondere im Tschadseebecken, und in den Händen von Boko Haram und ISIS landet. Darüber hinaus kommen die von der US-Regierung gelieferten Waffen in Finnland an, wo “drei der größten Motorradbanden der Welt” operieren, darunter der Bandidos MC, der “in jeder größeren Stadt der Ukraine eine Filiale hat”.

Der stellvertretende russische Außenminister Oleg Syromolotov sagte bereits im April, dass die Waffen der US-Regierung nun nach Westasien gelangen. “Der Diplomat fuhr fort, es sei offensichtlich, dass Kiew, das keine Kontrolle über die Aktionen der Militanten habe, nicht in der Lage sei, die sichere Lagerung und Nichtverbreitung dieser Waffen zu gewährleisten, die dann auf den Schattenmärkten anderer Länder landen könnten.”

Abgesehen von einem Atomkrieg, einem nuklearen Winter und dem Aussterben der Arten werden die herrschende Elite und die ihr nahestehenden Neocons die langfristigen Bemühungen zur Zerstörung der Mittelschicht fortsetzen.

Während meiner Nachforschungen nach den Ereignissen vom 11. September 2001 las ich über Leo Strauss und seine Jünger. Strauss glaubte, dass eine betrügerische und amoralische herrschende Klasse nach dem Vorbild von Platons Republik herrschen sollte und dass die unteren Klassen, die in Armut und Unwissenheit gefangen sind, sich kopfüber in den immerwährenden Krieg stürzen sollten.

Für die ursprünglichen Philosophen der Neokonservativen (insbesondere Leo Strauss, Alexandre Kojève und Carl Schmitt) war es unabdingbar, dass die unteren Klassen, die in blinder Unwissenheit gefangen gehaltenen Armen, verstehen dass die Menschlichkeit des Menschen von seiner Bereitschaft abhängt, nackt in die Schlacht und kopfüber in den Tod zu stürzen. Nur der immerwährende Krieg kann das moderne Projekt mit seiner Betonung der Selbsterhaltung und der “Annehmlichkeiten der Kreatur” umstürzen.

Ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt an der Schwelle zu dieser schrecklichen Zukunft stehen – vorausgesetzt, die Psychopathen, die vor Selbstüberschätzung und bösartigem Narzissmus strotzen, sprengen die Welt nicht in ihrer verblendeten Überzeugung in die Luft, dass die “außergewöhnliche Nation” nichts falsch machen kann und nicht zu besiegen ist. Übersetzt mit Deepl.com

