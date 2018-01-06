No Silence By Fariss Wogatzki

يرفض جميع من في العالم الناطق باللغة الألمانية الاضطرابات المحلية والقوانين العرقية والهجمات الخاصة الليلية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي والسجن الجماعي وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء المستهدفة والعقاب الجماعي والقتل المستهدف للأطفال والاحتلال والاستيلاء على الأراضي عن طريق العنف والقصفوشن الحروب في غزة وفرض الخنق الاقتصادي والاستيطان، وكذلك تدمير المساجد والثقافة الفلسطينية؛ والتطهير العرقي المستهدف في فلسطين؛ و التعذيب والتمييز العنصري والعنصرية والتعصب والفاشية.تحمل الانتقادات العلنية العنوان : معادو السامية، معادو اليهود، الحقوقيون، اليساربون، المسلمون، اللا ديموقراطيون، المحرضون،القوميون ، المجرمون ضد الشعب اليهودي؛ غير معترفين بالهولوكوست (تعرف أيضا باسم شواه) ، منكرو المحرقة.“