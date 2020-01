„No Way to Treat a Child Palästinensische Kindergefangene werden weiter unterdrückt und verlegt Samidoun

Palestinian child prisoners face further repression and transfer Israeli occupation officials announced that child prisoners would be transferred away from the Ofer prison and separated into cells without the adult prisoner representatives who support them before the prison administration on Saturday, 11 January.

Palästinensische Kindergefangene werden weiter unterdrückt und verlegt



Die israelischen Besatzungsbeamten kündigten an, dass die kindlichen Gefangenen aus dem Gefängnis Ofer weggebracht und in Zellen getrennt werden, ohne die erwachsenen Gefangenenvertreter, die sie vor der Gefängnisverwaltung am Samstag, den 11. Januar unterstützen. Als Antwort darauf stellte die Palästinensische Gefangenenvereinigung fest, dass dies ein weiterer Versuch ist, eine der Errungenschaften der palästinensischen Gefangenen zu beschlagnahmen, die durch lange Zeit des Kampfes gekommen sind und palästinensische Kinder und Jugendliche weiter gefährden.

Die Prisoners‘ Society stellte fest, dass die Kinder nicht in Gruppen, sondern zu zweit in einer Zelle gefangen gehalten werden würden. Sie sagte, dass diese Taktik darauf abziele, inhaftierte Kinder weiter voneinander und von der Schutzaufsicht über die älteren palästinensischen Gefangenen zu isolieren. Sie stellte auch fest, dass die Gefangenen als Reaktion darauf eine Reihe von Protesten starten würden, und stellte fest, dass dies Teil einer Reihe von Bemühungen ist, die Errungenschaften bei der Verteidigung der Rechte der palästinensischen Gefangenen zurückzunehmen, die seit 2018 systematisch stattfinden.

Konkret erklärte die israelische Gefängnisverwaltung, dass etwa 60 Kinder inhaftiert sind – von insgesamt 200 Kindern, die derzeit durch die israelische Besatzung inhaftiert sind. Am Sonntagabend kündigte sie an, dass 34 palästinensische Kinder am Montagmorgen, dem 13. Januar, ohne die Anwesenheit ihrer erwachsenen Vertreter in das Damon-Gefängnis verlegt werden sollen.

Die Entfernung der palästinensischen Kinder aus dem Gefängnis in Ofer ist besonders besorgniserregend, da Ofer das wichtigste israelische Gefängnis im besetzten Westjordanland von Palästina ist. Obwohl die Vierte Genfer Konvention die Überstellung von Besatzungsmitgliedern in die Haftanstalten und Gefängnisse auf dem Gebiet der Besatzungsmacht verbietet, ist die große Mehrheit der palästinensischen Gefangenen genau dieser Art von Überstellung ausgesetzt.

Da die israelische Besatzung den Zugang zu diesen Gefängnissen kontrolliert, können Palästinenser, die in diesen Gefängnissen inhaftiert sind, keine Familienbesuche erhalten, wenn ihre Familienmitglieder keine Genehmigung der israelischen Besatzungsbehörden erhalten. Diese Genehmigungen werden häufig aus falschen oder nicht vorhandenen Sicherheitsgründen verweigert oder widerrufen, so dass inhaftierte Palästinenser ohne Familienbesuch bleiben. Die Auswirkungen dieser Verweigerungen auf palästinensische Kinder und ihre Familien sind noch tiefgreifender als die Auswirkungen auf erwachsene Gefangene.

Die Palästinensische Gefangenen-Kommission berichtete, dass palästinensische Kinder im Ofer Gefängnis und ihre Familien allein im Dezember 2019 mit 54.000 NIS (15.500 USD) in Form von Geldstrafen konfrontiert waren. Im Dezember 2019 kamen 38 Kindergefangene in das Ofer Gefängnis, wo derzeit 82 Kinder in zwei Sektionen inhaftiert sind. Zwanzig Kinder wurden im Dezember zu einer Woche Gefängnis bis zu 23 Monaten verurteilt, während ein Kinderhäftling ohne Anklage oder Prozess unter israelischer Verwaltungshaft für vier Monate inhaftiert wurde. (Verwaltungshaftanordnungen sind auf unbestimmte Zeit verlängerbar).

Die Kommission stellte fest, dass es sich bei diesen hohen Geldstrafen um einen willkürlichen Mechanismus handelt, der als eine Art Kollektivstrafe für palästinensische Familien gedacht ist, um sie durch die Belastung mit untragbaren Geldstrafen weiter einzuschränken.

Jedes Jahr werden rund 700 palästinensische Kinder vor israelische Militärgerichte gebracht, nachdem sie verhaftet, inhaftiert und verhört wurden. Die überwiegende Mehrheit berichtet über irgendeine Form von

Folter und Misshandlungen, einschließlich Treten und Schlagen in Militärjeeps sowie psychologische Folter während des Verhörs, einschließlich der Androhung der Verhaftung von Familienmitgliedern. Palästinensischen Kindern wird während des Verhörs routinemäßig der Zugang zu Eltern oder Anwälten verweigert und sie werden in Einzelhaft gehalten. Mehrere palästinensische Kinder werden ohne Anklage oder Gerichtsverfahren auf der Grundlage von unbefristet verlängerbaren israelischen Verwaltungshaftanordnungen inhaftiert.

Die Kampagne „No Way to Treat a Child“ konzentriert sich auf die Bemühungen in den Vereinigten Staaten, das Gesetz zur Förderung der Menschenrechte für palästinensische Kinder, die unter israelischer militärischer Besetzung leben“ (H.R. 2407) zu verabschieden, ein Gesetz, das die Finanzierung der militärischen Inhaftierung von Kindern durch den US-Steuerzahler durch jedes Land, einschließlich Israel, verbietet.

Samidoun fordert die Menschen in den USA auf, die Kampagne „No Way to Treat a Child“ zu unterstützen und sich für die Freilassung aller palästinensischen Kinder aus israelischen Gefängnissen einzusetzen. Wir fordern die Freiheit aller palästinensischen Kinder und der palästinensischen Gefangenen, die als Kinder in israelischen Gefängnissen verurteilt wurden, als Teil der Befreiung aller Palästinenser, die durch die Besatzung inhaftiert wurden – und die Befreiung Palästinas, vom Fluss bis zum Meer. Übersetzt mit Deepl.com

