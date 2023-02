LISTEN: Nord Stream Attack an ‘Act of War’ Ray McGovern discusses Seymour Hersh’s story, “How America Took Out The Nord Stream Pipeline” on Garland Nixon and Wilmer Leon’s radio show, The Critical Hour. (With transcript). https://www.youtube.com/watch?v=j5ppBllPfT0 Transcript Garland Nixon Sy Hersh has a piece at his Substack account ent

Anhören: Nord Stream-Angriff ist eine “Kriegshandlung

12. Februar 2023

Ray McGovern diskutiert Seymour Hershs Geschichte “How America Took Out The Nord Stream Pipeline” in der Radiosendung “The Critical Hour” von Garland Nixon und Wilmer Leon. (Mit Abschrift).

Abschrift

Garland Nixon

Sy Hersh hat auf seinem Substack-Konto einen Artikel mit dem Titel How America Took Out the Nord Stream Pipeline veröffentlicht. Die New York Times nannte es ein, Zitat Ende, Geheimnis. Aber die Vereinigten Staaten haben eine verdeckte Operation der CIA durchgeführt, die bis jetzt geheim gehalten wurde. Um einen Einblick in diese Angelegenheit zu bekommen, wenden wir uns an unseren ersten Gast. Er arbeitet bei Tell the World, dem Verlagszweig der Ökumenischen Erlöserkirche in der Innenstadt von Washington, und kann auf eine 27-jährige Karriere als CIA-Analyst zurückblicken, der als Leiter der Abteilung für sowjetische Außenpolitik diente und den täglichen Bericht des Präsidenten vorbereitete. Er ist Mitbegründer von Veteran Intelligence Professionals for Sanity und natürlich Ray McGovern. Wie immer, Ray, willkommen zurück.

Ray McGovern

Danke, dass ich dabei sein durfte.

Garland Nixon

Sy Hersh schreibt, dass die Marinetaucher im Juni letzten Jahres unter dem Deckmantel einer weithin bekannten Mittsommer-NATO-Übung namens BALTOPS 22 die fernausgelösten Sprengsätze platzierten, die drei Monate später drei der vier Nord Stream-Pipelines zerstörten. Dies geht aus einer Quelle mit direkter Kenntnis der Einsatzplanung hervor.

Ray, wenn wir von unbekannten Quellen hören, neigen wir normalerweise dazu, den Wahrheitsgehalt oder die Gültigkeit der Meldung in Frage zu stellen.

Aber wenn es sich um Sy Hersh handelt, dann muss ich es anerkennen. Ray McGovern.

Ray McGovern

Ich kenne Sy Hersh.

Garland Nixon

Ich weiß, dass Sie ihn kennen.

Ray McGovern

Ich kenne ihn als akribischen Reporter, der fünf Polk Awards, den Pulitzer-Preis und vieles mehr gewonnen hat. Das waren noch Zeiten, als ehrliche Reporter so geehrt wurden. Dieser Artikel weist alle Merkmale von Sys akribischer Arbeitsweise auf, und er hat eindeutig eine sehr gute Quelle, die sich verpflichtet fühlte, ihren Eid auf die Verfassung der Vereinigten Staaten einzuhalten, der der höchste Eid ist, den jeder von uns leistet. Und der besteht darin, die Wahrheit zu sagen, vor allem, wenn die Verfassung verletzt wird.

Dies war eine Kriegshandlung, schlicht und einfach. Seltsamerweise richtete er sich gegen Deutschland. Und merkwürdigerweise sagte Präsident Joseph Biden auf einer Pressekonferenz im Beisein des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz, dass dies passieren würde, wenn Russland in die Ukraine einmarschieren würde. Und natürlich wurde er gefragt, wie man das machen kann. Ich meine, wie können Sie so zuversichtlich sein, dass Nord Stream gestoppt wird, und Biden sagte: “Vertrauen Sie mir einfach, es wird passieren.

Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am 7. Februar 2022 im East Room des Weißen Hauses (Offizielles Foto des Weißen Hauses von Adam Schultz)

Und so wandte sie, die zweisprachige Reuters-Reporterin, sich an Scholz – und das ist aus offensichtlichen Gründen jetzt nicht allgemein zugänglich – und sagte, nun, ich meine, sind Sie damit einverstanden? Ich meine, hallo, wie denken Sie darüber? Und dieser Schreiberling, dieser politische Schreiberling sagte: Wir machen alles zusammen. Wir machen alles zusammen. Wir werden in dieser Sache jetzt zusammen sein. Also ist das jetzt verfügbar. Es ist verfügbar. Der Beitrag von Sy Hersh noch nicht, aber das Interview ist in Deutschland verfügbar.

Wissen Sie, ich beschreibe Olaf Scholz als eine Art Inbegriff des missbrauchten Ehepartners. Er steht da und wird nicht nur von seinem Herrn, Joe Biden, missbraucht, sondern auch von dieser Hackerin, die er als Außenministerin hat. Ihr Name ist [Annalena] Baerbock. Sie ist diejenige, die am lautesten sagt, dass wir uns im Krieg befinden. Das ist es, was sie gesagt hat. Wir befinden uns im Krieg mit Russland.

Die Frage wird also lauten: Es ist 90 Jahre her, zähle sie mit, neun Nulljahre, seit die Nazis in Deutschland an die Macht kamen. Was war geschehen? Der Reichstag, das deutsche Parlamentsgebäude, wurde Ende Januar 1933 niedergebrannt. Und was geschah? Die Deutschen kapitulierten. Die Nazis hatten zwar keine Mehrheit, aber sie jagten den deutschen Bürgern eine Heidenangst ein.

Als Erstes gaben die Sozialdemokraten nach. Als nächstes fielen die Zentrumspartei und die katholische Partei. Keiner hat sich gewehrt. Wir kennen den Rest der Geschichte. Nun gut. Nun, manchmal ist die Geschichte voll von Ironie. Hier ist es auf den Monat genau, 90 Jahre später. Wird sich das deutsche Volk damit abfinden, dass seine Industrie und dann seine Körper in diesem Winter erfroren sind? Oder wird es sich erheben und sagen: “Hören Sie, Herr Scholz, Sie wissen nicht, was Sie tun, und Baerbock auch nicht. Raus hier!”, und diese Regierung ablösen?

Nun, der Schlüssel zu all dem ist natürlich die Tatsache, die ich bereits erwähnt habe. Der Artikel von Sy Hersh wurde in Deutschland nicht veröffentlicht.

Die Frage ist also, ob es möglich sein wird, nicht nur das amerikanische Volk, sondern vor allem das deutsche Volk darüber zu informieren, dass man sie reingelegt hat. Und? Dadurch wird ihnen die Lebensgrundlage und die Industrie entzogen. Werden sie, anders als vor 90 Jahren, wie Erwachsene handeln, aufstehen und sagen: “Jetzt haben wir die Nase voll. Unsere Gaspipeline in die Luft zu jagen, das geht zu weit. Wir werden die Dinge jetzt anders sehen. Vor allem unser Engagement in der Ukraine.”

Seymour Hersh in Kairo, 2007. (Hossam el-Hamalawy/Flickr)

Garland Nixon

Ray, im Inland. Hier. Wenn man diesem Artikel Glauben schenken darf – was ich glaube und was sicherlich eine interne Untersuchung rechtfertigt – hat die Biden-Administration zugegeben, dass das, was sie tat, eine Kriegshandlung war, was bedeutet, dass sie verstanden hat, dass nur der Kongress diese Aktion verfassungsrechtlich genehmigen konnte. Und sie haben in böswilliger Absicht Maßnahmen ergriffen, um ihre Rechenschaftspflicht gegenüber der Verfassung und dem Kongress abzuschwächen.

Und Joe Biden war der führende Kopf dabei. Er war der Mann, der… schließlich entschied man sich, anstatt einfach Sprengstoff anzubringen, offenbar wollte Biden das Wort dafür geben, wann es erledigt war. Dies ist ein anklagbares Vergehen. Das ist eine Forderung an den Kongress, darauf zu reagieren. Was denken Sie, wird der Kongress nicht handeln? Ich glaube nicht, dass er das tun wird. Und wenn doch, wird das auf lange Sicht irgendwelche Auswirkungen haben? Ihre Meinung dazu, Ray.

Ray McGovern

Nun, noch einmal: Wenn ein großer Baum im Wald fällt und niemand in der Nähe ist, um ihn fallen zu hören, macht er dann ein Geräusch? Es ist unglaublich, wie die New York Times – ich habe mir angewöhnt, die New York Times die New Yellow Times zu nennen, in Anlehnung an den Boulevardjournalismus, der, wie die meisten Menschen wissen, dazu dient, Dinge zu übertreiben oder zu verdrehen, die nicht der Wahrheit entsprechen.

Die New Yellow Times kann verhindern, dass dies zu hören ist, und – was jetzt noch wichtiger ist – sie kann verhindern, dass Bestätigungen zu hören sind. Wir haben jetzt Bestätigungen von Gil Doctorow in Brüssel, Larry Johnson in Tampa, sie kommen gerade rein. Und so applaudiere ich der Quelle, die Sy Hersh all diese Informationen mitgeteilt hat. Ich glaube ihr vorbehaltlos. Sy hat sich bei wirklich wichtigen Themen wie diesem noch nie geirrt. Wie ich schon sagte, ist er akribisch, und er war verzweifelt – und ich weiß das persönlich – verzweifelt über all diese Dinge über Russiagate.

Er und Bob Parry – mein Mentor Robert Parry, Consortium News – pflegten sich am Telefon zu bemitleiden und zu fragen, was mit den Medien passiert ist. Hier haben wir also wieder die Medien mitten in der Sache. Nur Tucker Carlson hat sich bisher getraut, diese Geschichte aufzugreifen. Wird sie weitergehen? Ich vermute… nun, ich weiß es nicht, aber ich versuche gerne, der Optimist zu sein. Können die New York Times und die großen Medien dies auf unbestimmte Zeit unterdrücken? Nun, ich nehme an, sie können es. Sie haben andere, ebenso wichtige Geschichten unterdrückt, wie die Tatsache, dass die Russen sich nachweislich nicht in das DNC gehackt haben und dass die “russische Offensive” bei Facebook ins Leere lief.

Wenn es ihnen also gelingt, das amerikanische Volk zu täuschen, so wie das amerikanische Volk bereit ist, sich täuschen zu lassen, dann wissen Sie, dass dies nicht den gewünschten Effekt haben wird. Die Tatsache, dass Sy auf Substack gehen musste, um dies zu tun, ist wirklich eine reißerische Manifestation der Tatsache, dass nicht einmal der wertvollste, der akribischste investigative Reporter in den Vereinigten Staaten, dies nicht anderswo veröffentlicht bekommen konnte.

Das spricht Bände.

Garland Nixon

In einem Teil dieses Artikels geht Sy auf Treffen ein, die Victoria Nuland, Anthony Blinken und Jake Sullivan im Büro des Präsidenten abhielten und bei denen sie Optionen für einen Angriff auf die Pipeline erörterten. Und er schreibt, dass die C.I.A. argumentierte, dass, was auch immer getan werden würde, es verdeckt sein müsste. Und zu dieser Zeit wurde die CIA von Bill Burns geleitet, wie Sy ihn beschreibt, einem sanftmütigen ehemaligen Botschafter in Russland. Ich weiß, dass Sie Burns gut kennen. Er sagt, dass Burns schnell eine Arbeitsgruppe der CIA autorisierte, zu deren Ad-hoc-Mitgliedern auch jemand gehörte, der mit den Fähigkeiten dieser Navy-Tiefseetaucher vertraut war. Was denken Sie über die Beteiligung von Burns an dieser Sache?

Ray McGovern

Ich kenne Burns. Er ließ mich, nun ja, James Clapper beschämen, indem er das Publikum darauf hinwies, dass Clapper zugegeben hatte, dass er vor dem Angriff auf den Irak die Beweise für Massenvernichtungswaffen gefälscht hatte. Burns war, so hofften einige von uns, der Erwachsene im Raum, aber Burns ist der Inbegriff eines Rädchens im Getriebe des Systems. Er ist ein Typ aus dem Außenministerium. Er wurde die Nummer zwei im Außenministerium, und man wird nicht die Nummer zwei im Außenministerium, wenn man nicht salutiert. Ob es nun ein hirnrissiger Plan ist oder nicht, man salutiert. Nun, hier haben Sie den Inbegriff eines verrückten Plans. Hat Burns salutiert? Ja, sobald der Präsident es sagte. Er wandte sich an seine Leute und sagte: “Tut es.

Und sie rieben sich die Hände und sagten: Oh, Mann, das wird ein Spaß! Wir können das machen. Wir können mit der Marine zusammenarbeiten. Wir können es schaffen. Ja, gut. Also, was sagen die Analysten? Nun, Burns hat sich einen Dreck darum geschert, was seine Analysten sagen, aber Sy Hersh schließt die Vorstellung ein, dass einige von ihnen sagten: Wissen Sie, das ist wirklich verrückt, das ist wirklich dumm. Das wird uns noch teuer zu stehen kommen.

Das haben wir immer gesagt, wenn es um verrückte Pläne wie diesen ging. Worum geht es hier? Es geht darum, dass die operativen Leute bei der CIA das ganze Geld, die ganze Aufmerksamkeit und den ganzen Einfluss auf den neuen Direktor bekommen, und eine weitere Lektion ist, dass man bei der Auswahl eines Direktors für die CIA nicht zum Außenministerium gehen sollte, um einen Ja-Sager zu finden. Man geht nicht zum Kongress, um jemanden zu suchen, der Kompromisse eingeht, um Himmels willen. Man sucht sich jemanden wie Admiral Stansfield Turner, einen Vier-Sterne-Mann, der sein Leben selbst in die Hand genommen hat und sich von niemandem etwas gefallen lässt, der die Wahrheit sagt. Er ist der letzte, den wir so etwas hatten. Gott bewahre uns davor, dass wir weiterhin diese, nun ja, diese Bürokraten haben, die salutieren, wenn der Präsident sagt: “Spring”.

Garland Nixon

Eine Sache, die ich Sie fragen wollte, ich hatte ein paar Gedanken. Wissen Sie, der letzte – interessante – letzte Satz, in dem, wer auch immer die Quelle ist, sagt: Oh ja, sie haben diese Sache gemacht. Es war eine brillante Operation, blah, blah, blah. Er sagt, der einzige Fehler war die Entscheidung, es zu tun. Für mich sieht es folgendermaßen aus. Ich vermute, dass es von jemandem im Pentagon kam, basierend auf dem Wissen. Sie sagten im Grunde: Weißt du, diese Idioten in der Exekutive haben keinen guten Zug.

Und die CIA war nicht wirklich schlau. Außenministerium, schlechter Zug. Das Pentagon wurde nicht erwähnt. Und es gibt im Allgemeinen, ich habe kürzlich gehört, es gibt einige Pragmatiker. Es scheint fast so, als gäbe es sie. Nun, wie auch immer, was denken Sie über die Ursprünge dieser Sache, wenn Sie welche haben?

Ray McGovern

Nun, ich kann nur sagen, dass Sy Hersh seit etwa 40 Jahren bewiesen hat, dass er ein zuverlässiger Journalist ist. Und wenn jemand – und ich vermute, dass das auf diese spezielle Quelle zutrifft – wenn jemand sieht, dass eine Kriegshandlung von unserer Regierung gegen alle… nun, gegen die Verfassung begangen wurde, vielleicht nicht gegen die von den USA entworfene “auf Regeln basierende Ordnung”, aber, wissen Sie, wir alle haben einen Eid geschworen, die Verfassung der Vereinigten Staaten gegen alle Feinde zu schützen und zu verteidigen, ausländische und inländische. Dieser Mann hat das ernst genommen. Ich vermute, dass er zu der kleinen Ecke in der Bar ging, wo Sy seine – ich weiß, wo das ist – Quellen trifft, und ihm diese ganze Geschichte erzählte. Sy sagte, er habe nur drei Monate gebraucht. Ich glaube das. Und die Amerikaner… es ist äußerst glaubwürdig. Die Frage ist, was passiert und ob die Massenmedien verhindern können, dass sich diese Geschichte in das Bewusstsein der Amerikaner einschleicht, die in den letzten sieben Jahren gelehrt und einer Gehirnwäsche unterzogen worden sind. Ist das klar? Sieben Jahre, um Russland zu hassen.

Das ist gut. Will Rogers hatte diesen wunderbaren Aphorismus, der Komiker vor ein oder zwei Jahrhunderten. Will Rogers drückte es so aus. Er sagte: “Das Problem ist: Es geht nicht darum, was die Leute wissen. Es geht darum, was die Leute wissen, was nicht so ist.” Genau das ist das Problem. Und die Leute denken, dass die Russen einfach durch und durch böse sind. Dass Putin… Hier ist ein Beispiel. Ein Beispiel, ja? Zu der Zeit, als Sy Hershs Geschichte veröffentlicht wurde, erschien in der New York Times am neunten Februar Ein Boulevardjournalismus-Artikel von einem Mann namens Constant Méheut – offenbar ein Franzose – und er zeigt, dass Wladimir Putin persönlich für den Tod der 298 Menschen an Bord der Malaysian Airlines MH 17 über der Ukraine im Juli 2014 verantwortlich war. Das steht im Titel, das steht im ersten Absatz, und im dritten Absatz heißt es: Nun, wir können nicht beweisen, dass Putin wirklich… Jetzt mal halblang! Okay. Das ist also ein Tag, an dem sie über Sys Forschung hätten berichten sollen. Sie sind immer noch dabei. Sie schwärzen Putin an, in erster Linie den Rest der Russen, und, wissen Sie, das war folgenreich.

Ich möchte Sie daran erinnern, dass die USA nach dem Putsch in Kiew, nach der Annexion der Krim, die Europäer immer noch nicht dazu bringen konnten, sich selbst in den Kopf zu schießen.

Ray McGovern, wie immer, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir wissen Ihre Analyse sehr zu schätzen und freuen uns darauf, Sie wieder bei uns zu haben.

Ray McGovern

Ja, und herzlich willkommen. Übersetzt mit Deepl.com

