Bei diesen “strahlenden” Aussichten sollten wir uns schon einmal überlegen, wohin wir am besten auswandern. Die Auswahl ist ja mehr als überschaubar. Evelyn Hecht-Galinski

Nuklearer Winter? Wissenschaftler nennen Länder, die einen Atomkrieg überleben könnten Ein Atomkrieg zwischen Russland und der NATO könnte die nördliche Hemisphäre völlig unbewohnbar und landwirtschaftlich unbrauchbar machen, sagen neuseeländische Wissenschaftler. Nur fünf Inselstaaten hätten in einem solchen Fall Chancen, einen nuklearen Winter zu überleben.

Ein Atomkrieg zwischen Russland und der NATO könnte die nördliche Hemisphäre völlig unbewohnbar und landwirtschaftlich unbrauchbar machen, sagen neuseeländische Wissenschaftler. Nur fünf Inselstaaten hätten in einem solchen Fall Chancen, einen nuklearen Winter zu überleben.

Neuseeland ist eine der wenigen Inselnationen, die auch im Falle eines nuklearen Winters noch genügend Nahrungsmittel produzieren könnten, um ihre Bevölkerung zu ernähren. Das stellten Forscher der Universität Otago fest. Bei einem Atomkrieg Russland gegen NATO und bei der Detonation der meisten Sprengköpfe der Welt könnten 150 Teragramm Ruß die Atmosphäre verseuchen, warnten sie. Dies würde die landwirtschaftliche Produktion auf dem Planeten um 80 Prozent und in der nördlichen Hemisphäre sogar um 100 Prozent reduzieren.

Die zerstörerischen Folgen eines nuklearen Winters würden 5 bis 10 Jahre lang anhalten. Neuseeland, Australien, Island, Vanuatu und die Salomon-Inseln werden nach Ansicht der Wissenschaftler in der Lage sein, trotz sinkender Temperaturen und geringerer Sonneneinstrahlung eigene Nutzpflanzen anzubauen. Dies bedeutet, dass diese Länder eine Chance haben, einen nuklearen Winter zu überleben und ihre Bevölkerung zu ernähren.

Zuvor hatte UN-Generalsekretär António Guterres gemahnt, die Weltuntergangsuhr sei näher an der globalen Katastrophe als je zuvor. Er merkte an:

“Die Weltuntergangsuhr zeigt noch 90 Sekunden bis Mitternacht, bis zur totalen globalen Katastrophe. Der Zeiger ist der dunkelsten Stunde der Menschheit näher als je zuvor.”

Er rief daher zum Handeln auf: “Offen gesagt, ist die Weltuntergangsuhr ein globaler Wecker. Wir müssen aufwachen und uns an die Arbeit machen”, betonte der UN-Generalsekretär.

Die Weltuntergangsuhr erschien erstmals im Jahr 1947 auf der Titelseite der Zeitschrift The Bulletin of the Atomic Scientists. Die noch verbleibende Zeit bis Mitternacht symbolisiert dabei die internationalen Spannungen, Mitternacht steht für den Zeitpunkt der nuklearen Katastrophe. Nachdem im Jahr 1953 in den USA und der UdSSR Wasserstoffbomben getestet worden waren, wurden die Zeiger der Uhr auf zwei Minuten vor Mitternacht gestellt.

