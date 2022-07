Die Medien und ihr ungezügelter Philosemitismus, gepaart mit Hasbara Lobby Sprüchen erleben wir weltweit

Evelyn Hecht-Galinski



https://mondoweiss.net/2022/07/nyt-and-npr-eulogize-thrilling-israeli-government-as-model-for-u-s/?ml_recipient=60517244781725570&ml_link=60517109987280600&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2022-07-13&utm_campaign=Daily+Headlines



Bennett and Biden at first meeting, August 27, 2021. Screenshot from White House video.

NYT und NPR preisen “aufregende” israelische Regierung als Vorbild für die USA



Von Philip Weiss



12. Juli 2022

Joe Biden wird morgen in Israel landen und sich mit dem israelischen Premierminister Yair Lapid treffen und versuchen, ihn zu unterstützen. Bidens Skript ist in der New York Times erschienen: Die gerade gestürzte “Change”-Regierung unter der Führung von Naftali Bennett und jetzt Lapid war ein großer Schritt in Richtung Inklusion und ein Vorbild für Amerika, wie wir miteinander auskommen sollten!

Tom Friedman machte vor zwei Wochen den Anfang mit einem Artikel, in dem er die Regierungskoalition als historischen Durchbruch bezeichnete und die Palästinenser, die sich nicht einer zionistischen Koalition anschließen wollen, als “irrelevant” beschimpfte.

Jetzt ist es eine Parade. Zwei weitere konservative Autoren der Times haben die Regierung für ihre Inklusivität gelobt, und National Public Radio hat sich mit einer eigenen Einschätzung angeschlossen, in der es die Regierung als “ein verdammt gutes Experiment” lobt.

All diese Lobeshymnen auf Israel spiegeln die Tatsache wider, dass zum ersten Mal in einer zionistisch-jüdischen Koalition eine palästinensische Partei vertreten ist: die vier Stimmen der islamistischen Partei Ra’am. Ja, historisch. Aber das ist immer noch ein Märchenzionismus. Ra’am ist eine Minderheit der palästinensischen Gemeinschaft, von der die meisten nicht an nationalen Wahlen teilnehmen können – einschließlich der Bewohner Ost-Jerusalems, die Biden besuchen wird. Und all diese Einschätzungen lassen die Tatsache außer Acht, dass eine Menschenrechtsgruppe nach der anderen in letzter Zeit Berichte veröffentlicht hat, in denen Israel “Apartheid” praktiziert. Die Regierung Bennett hat diese Apartheid nur noch weiter vorangetrieben, indem sie weitere palästinensische Häuser im Westjordanland abreißen ließ und weitere illegale jüdische Siedlungen genehmigte.

Aber sehen wir uns das Drehbuch an.

In der New York Times begrüßt Shmuel Rosner (ein Apologet israelischer Kriegsverbrechen) die Regierung als “eine neue und aufregende Möglichkeit der Zusammenarbeit” – die auch von intoleranten Linken und rechten Rassisten unter Beschuss genommen wurde.

Rosner verkündet ein Ideal der Koexistenz, bei dem die Palästinenser die Existenz eines jüdischen Staates akzeptieren.

Ein Damm ist gebrochen….Arabische Parteien müssen sich fragen, ob sie bereit sind, den Staat zu umarmen und seine Vision eines jüdischen nationalen Ausdrucks zu akzeptieren. Sie müssen erkennen, dass Kooperation und Integration die einzigen Wege sind, um Veränderungen für arabische Israelis zu erreichen, wie wir gesehen haben, und in Zukunft vielleicht auch für Palästinenser im Westjordanland.

Reißt euch zusammen, Araber!

Ebenfalls in der New York Times gab Bret Stephens Naftali Bennett ein Abschiedsinterview und bezeichnete die Koalition als “Triumph” und erfolgreiches “Experiment” und damit als Schlag für alle Antizionisten: “ein Beispiel für wahre Vielfalt und Einbeziehung, das Israels Kritiker selten anerkennen”.

Stephens (der israelische Kriegsverbrechen rechtfertigt) fuhr fort, dass die Regierung ein Modell für die Vereinigten Staaten sei – “eine Regierung, die immer noch als Vorbild dienen kann, in Israel und darüber hinaus.”

Daniel Estrin von NPR setzte dieses Thema fort. Israel lehrt die Welt, wie man koexistiert. Er gab einem Philosophen eine Plattform, um über die Koalition zu schwärmen.

ESTRIN: Micah Goodman, ein israelischer Philosoph, der Israels Regierungschefs berät, sagt, das Entscheidende sei, dass drei rechte, jüdische Parteiführer bereit waren, mit Mansour Abbas, dem muslimischen Parteiführer, zusammenzuarbeiten.

MICAH GOODMAN: Alle drei saßen mit Abbas zusammen, arbeiteten mit Abbas und legitimierten Abbas. Das ist mächtig, aber es ist chaotisch. Es verlief nicht reibungslos. Nicht allen Menschen in der arabischen Gemeinschaft hat das gefallen. Und nicht alle Menschen in den rechtsgerichteten Gemeinschaften haben es wirklich akzeptiert. Aber es ist der Beginn eines dramatischen Wandels in Israel.

ESTRIN: Er sagt, dass die Regierung in Israel ein Jahr lang gegen die Strömungen der Geschichte und gegen einen weltweiten Trend in der Politik, der die Länder polarisiert, anging.

GOODMAN: Und es war ein großartiges Experiment.

Erwarten Sie, dass Biden diese Argumente in Israel nachplappern wird. Übersetzt mit Deepl.com

--

