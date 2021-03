https://www.haaretz.com/opinion/.premium-israel-s-high-court-the-champion-of-human-rights-1.9637640 Israels

Oberster Gerichtshof; der Champion der Menschenrechte

Von Gideon Levy

20.03.2021

Israels Leuchtturm der Gerechtigkeit leuchtete wieder: Die Richter des Hohen Gerichts öffneten Israels Himmel, und das Volk Israels ging am Vorabend des Pessachfestes von der Sklaverei in die Freiheit. Eltern wurden mit Kindern vereint, Enkel mit ihren Großeltern – und das alles wegen des Hohen Gerichts. Was würden wir ohne ihn tun? Die Richter wurden poetisch und sprachen ein Loblied auf die Menschenrechte. “Es ist müßig, Worte zu verschwenden über die Bedeutung des Rechts der Bürger, ihr Land zu verlassen, und nicht weniger über das Recht, dorthin zurückzukehren”, schrieb die Freiheitskämpferin und Gerichtspräsidentin Esther Hayut in blumigem Text. Da platzt einem das Herz vor Stolz. Wie aufgeklärt, welch ein Sinn für Gerechtigkeit, welch ein Mut. Das Gericht hat sich gegen die Exekutive gestellt und sie überwunden.

Lassen wir die wahnsinnige Hysterie über die Schließung des Himmels für zwei Monate beiseite. Als der Himmel offen war, schrien sie Anarchie; als der Himmel geschlossen war, schrien sie Tyrannei. “Offen, geschlossen, offen”, wie der Name des Buches von Yehuda Amichai, wird das unerschrockene Jeder-gegen-Jeden-Lager immer schreien. Jetzt hat das Oberste Gericht der Tyrannei ein Ende gesetzt. Aber ist das die Art und Weise, wie es immer handelt? Wird es immer das Recht heiligen, sein Land zu verlassen und zurückzukehren?

Leider sind die schönen Worte der Richter nur für Fälle reserviert, in denen sie das Gefühl haben, dass ihnen kein Schaden entsteht. Sie sind große Helden, wenn sie gegen das schwache Gesundheitssystem antreten. Plötzlich ist der Wert der Freiheit wichtiger als das Recht auf Leben; plötzlich muss sich jeder vor den Menschenrechten verneigen.

Wenn es um das Verteidigungs-Establishment geht, verhält sich das Gericht anders. Die gleichen Worte, aber andersherum. Plötzlich sind die Menschenrechte und die Freiheit dem Götzen der Sicherheit untergeordnet, vor dem sich die Richter immer verneigen werden. Wie hat die Hand von Richter Isaac Amit nicht gezittert, als er über die “zehn verfassungsrechtlichen Plagen” schrieb, die das Coronavirus über uns gebracht hat, wissend, dass Israel sie alle seit Jahrzehnten über die Palästinenser gebracht hat? Wie zuckte kein Muskel im Gesicht von Richterin Hayut, als sie über den Schaden für Israels Bürger schrieb, die für einen kurzen Moment nicht fliegen durften, “mit all den psychologischen, familiären, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen”, wenn dies die tägliche Realität von Millionen von Palästinensern ist? Schließlich ist dies dasselbe Gericht, das jede Laune des Sicherheitsestablishments und jedes grausame Dekret Israels gutheißt.

Der Gazastreifen wird seit 15 Jahren belagert, und auch dort, so Richter Hayut, gibt es “psychologische und wirtschaftliche Auswirkungen”; Eltern, die von ihren Kindern weggerissen werden, Kranken, denen die medizinische Versorgung verweigert wird, Arbeitern, denen der Lebensunterhalt verweigert wird, Studenten, denen die Ausbildung verweigert wird – sie alle sind Opfer der Besatzung, gegen die sich das Oberste Gericht nicht zu wehren wagt. Es billigt ohne weiteres Verhaftungen ohne Gerichtsverfahren, Hauszerstörungen, Scharfschützen, die auf unbewaffnete Demonstranten schießen. Es rührt keinen Finger, um Studenten die Ausreise zum Studium zu ermöglichen, es hindert den Bürger Mordechai Vanunu wiederholt daran, das Land zu verlassen.

Wenn es um Vanunu geht, verstummen alle hochtrabenden Worte des Obersten Gerichtshofs über das Recht der Bürger, ihr Land zu verlassen. Wenn es um Gazaner geht, die ihr Gefängnisland verlassen wollen, fallen keine schönen Worte über “psychologische Auswirkungen”. Wenn es um Palästinenser in der Diaspora geht, die ihr Land besuchen oder dort leben wollen, fallen keine hochtrabenden Worte über Menschen, die “der Staat im Ausland in Schwierigkeiten gebracht hat.” Es gibt Experten, die vor den Folgen der Öffnung des Himmels warnen, aber das Gericht ignoriert sie. Die einzigen Warnungen, die sie fürchten, kommen vom Sicherheitsdienst Shin Bet.

Es ist sehr einfach, den Geist der Freiheit gegen das Gesundheitsministerium zu erheben. Die Richter verstehen von Sicherheit genau so viel wie von Epidemiologie, aber es fällt ihnen leicht, die Berichte der medizinischen Experten abzulehnen – nicht so die der Sicherheitsbeamten. Vor diesen müssen sie sich immer unterwürfig beugen. Das Gericht, das sich vor dem Sicherheitsestablishment beugt, ist nicht aufgeklärt; es ist Teil der Tyrannei, auch wenn es für die Öffnung des Himmels für Israelis gesorgt hat. Was ist mit dem offenen Himmel und der Freiheit und den Menschenrechten und der Einhaltung des internationalen Rechts, wenn es um die geht, die unter Besatzung stehen? Dafür brauchen die Richter viel mehr Mut, den keiner von ihnen hat. Wollen wir richterlichen Aktivismus? Schön. Aber lasst ihn überall sein, nicht nur in den Komfortzonen eines feigen Gerichts. Übersetzt mit Deepl.com