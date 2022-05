Oh God It’s Going To Get SO Much Worse ❖ Rightists have spent the last couple of days freaking out and invoking Orwell’s 1984 in response to something their political enemies are doing in America, and for once it’s for a pretty good reason. The Department of Homeland Security has secretly set up a ” Disinformation Governance Board”, only informing the public about its plans for the institution after it had already been established.

Oh Gott, es wird so viel schlimmer werden

Von Caitlin Johnstone

30. April 2022

Die Rechten haben die letzten Tage damit verbracht, auszuflippen und sich auf Orwells 1984 zu berufen, um auf etwas zu reagieren, das ihre politischen Feinde in Amerika tun, und ausnahmsweise gibt es dafür einen ziemlich guten Grund. Das Heimatschutzministerium hat im Geheimen ein “Desinformations-Governance-Board” eingerichtet und die Öffentlichkeit erst über die Pläne für diese Einrichtung informiert, nachdem sie bereits eingerichtet war.

Das Desinformationsgremium, das von Kritikern verständlicherweise als “Wahrheitsministerium” bezeichnet wird, soll angeblich Desinformationen aus Russland sowie irreführende Botschaften über die US-mexikanische Grenze bekämpfen. Wir können jedoch sicher sein, dass der Schwerpunkt bei der Einrichtung des Gremiums auf dem russischen Aspekt lag.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, wies in ihrer patentierten “Du bist so ein verrückter Idiot, weil du mich über das Weiße Haus ausfragst”-Manier beunruhigte Fragen darüber zurück, welche spezifischen Funktionen diese seltsame neue DHS-Einheit erfüllen und wie ihre Befugnisse aussehen werden.

“Es hört sich so an, als ob das Ziel des Gremiums darin besteht, zu verhindern, dass Desinformationen und Fehlinformationen in einer Reihe von Gemeinden im Land verbreitet werden”, sagte Psaki. “Ich bin mir nicht sicher, wer sich diesen Bemühungen widersetzt.”

Die Antwort auf die Frage, wer sich diesem Bestreben widersetzt, lautet natürlich “jeder, der über funktionierende graue Zellen zwischen den Ohren verfügt”. Keine staatliche Stelle hat das Recht, sich selbst dazu zu ernennen, im Namen der Öffentlichkeit Informationen von Desinformationen zu trennen, denn staatliche Stellen sind keine unparteiischen und allwissenden Götter, denen man anvertrauen kann, der Öffentlichkeit als objektive Schiedsrichter der absoluten Realität zu dienen. Sie würden mit absoluter Sicherheit die Unterscheidung zwischen Information, Fehlinformation und Desinformation so treffen, wie es ihren Interessen dient, unabhängig davon, was wahr ist, genau wie es jedes autoritäre Regime tun würde.

Dieser wichtige Punkt ist aufgrund der geradezu hypnotischen Lächerlichkeit der Person, die mit der Leitung des Disinformation Governance Board betraut wurde, ein wenig in Vergessenheit geraten. Nina Jankowicz, eine sorgfältig gepflegte Sumpfkreatur, die im Rahmen eines Fulbright-Stipendiums in Kiew als Kommunikationsberaterin für die ukrainische Regierung gearbeitet hat, wird von Experten und Nutzern sozialer Medien wegen ihrer virulenten Russenhetze und was auch immer das sein mag, heftig kritisiert:

Wegen der peinlichen Karikaturhaftigkeit dieser Person wurde in letzter Zeit viel mehr darüber diskutiert, dass das Wahrheitsministerium des Heimatschutzministeriums von einer durchgeknallten Liberalen geleitet wird, als über die Tatsache, dass das Heimatschutzministerium ein verdammtes Wahrheitsministerium hat.

Meiner Meinung nach wird hier der Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Wäre es wirklich besser, wenn das “Disinformation Governance Board” von einem netten Kerl geleitet würde, mit dem man gerne ein Bier trinken würde? Vor allem, wenn wir wissen, dass die ideologische Ausrichtung dieser Abteilung zwischen den Wahlen hin und her schwankt und immer im Dienste der narrativen Kontrolle des US-Imperiums agieren wird, unabhängig davon, wer im Amt ist? Das glaube ich nicht.

Das eigentliche Problem ist die Tatsache, dass diese neue Institution mit ziemlicher Sicherheit eine Rolle dabei spielen wird, die immer kleiner werdende Kluft zwischen der Zensur der Regierung und der Zensur des Silicon Valley zu überbrücken. Die Einrichtung des DHS-Desinformationsgremiums ist eine weitaus schockierendere und beängstigendere Entwicklung als die skandalöse Enthüllung des letzten Jahres, dass das Weiße Haus Social-Media-Plattformen über Konten berät, von denen es feststellt, dass sie zensurwürdige Covid-Fehlinformationen verbreiten, was selbst ein drastischer Sprung in Richtung direkter staatlicher Zensur von dem war, was zuvor als normal galt.

Wir sollten wahrscheinlich mehr darüber reden, dass, sobald die Menschen akzeptierten, dass es für die Regierung, die Medien und die Institutionen des Silicon Valley in Ordnung war, zusammenzuarbeiten, um Fehlinformationen zu zensieren und die öffentliche Unterstützung für eine offizielle Erzählung über einen Virus zu sammeln, das herrschende Machtestablishment dies sofort als Lizenz nahm, dies auch mit einem Krieg und einer ausländischen Regierung zu tun.

Und zwar sofort. Wir gingen von einer massiven narrativen Kontrollkampagne über ein Virus, das die Menschen akzeptierten, weil sie eine tödliche Pandemie eindämmen wollten, direkt zu einer massiven narrativen Kontrollkampagne über Russland und die Ukraine über. Ohne auch nur einen Ton zu sagen. Als ob die offene Manipulation des Verständnisses des Weltgeschehens für jedermann das ist, was wir jetzt tun. Jetzt erleben wir eine immer dreistere Zensur politischer Meinungsverschiedenheiten über einen beschissenen Krieg, der leicht dazu führen könnte, dass wir alle in einem nuklearen Holocaust umkommen, und ein Teil des riesigen 33-Milliarden-Dollar-Ukraine-Pakets der Biden-Administration geht in die Finanzierung “unabhängiger Medien” (sprich: Kriegspropaganda).

Wir sollten wahrscheinlich mehr darüber reden, wie das herrschende Machtestablishment, sobald die Menschen akzeptierten, dass es für die Regierung, die Medien und die Institutionen des Silicon Valley in Ordnung war, zusammenzuarbeiten, um Fehlinformationen zu zensieren und die öffentliche Unterstützung für eine offizielle Erzählung über einen Virus zu sammeln, dies sofort als Lizenz nahm, dies auch mit einem Krieg und einer ausländischen Regierung zu tun.

Und zwar sofort. Wir gingen von einer massiven narrativen Kontrollkampagne über ein Virus, das die Menschen akzeptierten, weil sie eine tödliche Pandemie eindämmen wollten, direkt zu einer massiven narrativen Kontrollkampagne über Russland und die Ukraine über. Ohne auch nur einen Ton zu sagen. Als ob die offene Manipulation des Verständnisses des Weltgeschehens für jedermann das ist, was wir jetzt tun. Jetzt erleben wir eine immer dreistere Zensur politischer Meinungsverschiedenheiten über einen beschissenen Krieg, der leicht dazu führen könnte, dass wir alle in einem nuklearen Holocaust umkommen, und ein Teil des riesigen 33-Milliarden-Dollar-Ukraine-Pakets der Biden-Administration geht in die Finanzierung “unabhängiger Medien” (sprich: Kriegspropaganda).

Wir sollten wahrscheinlich mehr darüber reden. Wir sollten wahrscheinlich mehr darüber reden, wie verrückt es ist, dass alle westlichen Mainstream-Institutionen es sofort als gegeben hingenommen haben, dass Zensur und Propaganda auf dem Niveau des Zweiten Weltkriegs über einen weit entfernten Krieg durchgeführt werden müssen, an dem unsere Regierungen nicht einmal offiziell beteiligt sind.

Es fing an, als Russland in die Ukraine einmarschierte, ohne dass es irgendeine öffentliche Diskussion gab. Als wäre die Grundlage bereits geschaffen worden und alle hätten sich bereits darauf geeinigt, dass dies geschehen würde. Die Öffentlichkeit hatte kein Mitspracherecht, wenn es darum ging, ob wir propagiert und zensiert werden wollten, um den USA zu helfen, eine Art seltsamen Infokrieg zu gewinnen, um ihre anhaltende unipolare Herrschaft über den Planeten zu sichern. Es ist einfach passiert.

Der Öffentlichkeit wurde kein Grund genannt, warum dies geschehen musste, und es gab keine öffentliche Debatte darüber, ob dies geschehen sollte. Das war Absicht, denn Propaganda funktioniert nur, wenn man nicht weiß, dass sie einem widerfährt.

Die Entscheidung wurde für uns getroffen, dass Informationen zu wichtig sind, um sie in den Händen der Menschen zu lassen. Es wurde in Stein gemeißelt, dass wir eine auf Propaganda und nicht auf Wahrheit basierende Gesellschaft sein sollen. Es wurde keine Diskussion angeboten, und es wurde keine Debatte zugelassen.

Und so schlimm es auch ist, es wird noch viel, viel schlimmer werden. In der Regierung, die dem Silicon Valley vorsteht, wird bereits eine “Desinformations”-Regulierung eingeführt, der Stellvertreterkrieg zwischen den USA und der Ukraine eskaliert von Tag zu Tag, und die Aggressionen gegen China wegen der Salomonen und Taiwan nehmen zu. Wenn Sie glauben, dass das imperiale Narrativmanagement jetzt schon intensiv ist, dann warten Sie nur, bis der Kampf des US-Imperiums um die Sicherung der globalen Hegemonie richtig losgeht.

Sind Sie damit einverstanden? Tun Sie das? Das ist etwas, zu dem man Stellung beziehen muss, denn die Auswirkungen wirken sich direkt auf unser Leben als Individuen und auf unsere Entwicklung als Gesellschaft aus. Wie viel sind wir bereit zu opfern, um den USA zu helfen, einen Infokrieg gegen Russland zu gewinnen?

Die Frage, ob wir alle Hoffnungen aufgeben sollten, jemals eine auf Wahrheit basierende Gesellschaft zu werden, und uns stattdessen darauf einlassen sollten, Propagandakriege für ein weltumspannendes Imperium zu gewinnen, ist vielleicht die folgenreichste Entscheidung, die wir als Spezies jemals zu treffen hatten. Deshalb hatte man uns auch keine Wahl gelassen. Sie wurde uns einfach aufgezwungen.

Wer das Narrativ kontrolliert, kontrolliert die Welt. Indem sie uns die Kontrolle über die Informationen aus der Hand genommen haben, ohne uns um Erlaubnis zu fragen, und für uns festgelegt haben, dass wir in absehbarer Zukunft eine auf Propaganda basierende Zivilisation sein werden, haben sie uns etwas Heiliges gestohlen. Etwas, zu dem sie kein Recht hatten.

Nichts am Zustand der Welt sagt uns, dass die Leute, die die Dinge leiten, gute Arbeit leisten. Nichts an unserer derzeitigen Situation deutet darauf hin, dass man ihnen mehr Kontrolle geben sollte, anstatt ihnen die Kontrolle zu entziehen und sie dem Volk zu überlassen. Wir bewegen uns genau in die falsche Richtung. Übersetzt mit Deepl.com

