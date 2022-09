„Ohne Energie läuft keine Wirtschaft“ von John Cody Remix News

„Ohne Energie läuft keine Wirtschaft“ – Deutsche Unternehmen warnen vor Katastrophe, da Strom- und Gashahn „zugedreht“ werden „Täglich erreichen uns Notrufe von Unternehmen, die kurz vor einem Produktionsstopp stehen“, sagte der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks Von John Cody Global Research 9. September 2022

Zudem haben die Energiepreise ein für viele Unternehmen existenzbedrohendes Niveau erreicht. Erst diese Woche meldete der deutsche Toilettenpapierhersteller Hakle Insolvenz an, wobei die Eigentümer nicht nachhaltige Energie- und Materialkosten als Hauptgrund anführten. Unterdessen berichtet das Wall Street Journal , dass die europäische Stahlindustrie, die riesige Mengen billigen Erdgases benötigt, ihre Produktion kürzt und mit starkem finanziellem Gegenwind konfrontiert ist. Andere Sektoren wie die chemische Produktion, die Landwirtschaft und die Automatisierung stehen alle vor beispiellosen Hürden, da die Energiekrise Europa weiterhin erfasst.

Hilferufe aus der einst boomenden deutschen Wirtschaft kommen nun von Wirtschaftsführern, Verbänden und Verbrauchern, auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) warnt vor einer Pleitewelle durch die Energiepreisinflation . Eine neue Analyse des BDI stellt fest, dass dies für 58 Prozent der Unternehmen eine große Herausforderung darstellt und 34 Prozent die aktuelle Krise als überlebenswichtig ansehen. Auch Deutschland ist keine Ausnahme, wobei die Warnung aus dem Vereinigten Königreich zeigt, dass sechs von zehn Fertigungsunternehmen aufgrund der Energiekrise von Schließungen bedroht sind.

Einige deutsche Unternehmen, die versuchen, in einem zunehmend herausfordernden Umfeld zu überleben, geben an, ihre Produktion ins Ausland verlagern zu wollen.

Fast jedes zehnte Unternehmen hat bereits die Produktion reduziert oder sogar eingestellt, jedes vierte erwägt oder verlagert bereits Unternehmensanteile oder Teile der Produktion und Arbeitsplätze ins Ausland, wo die Kosten oft günstiger sind als in Deutschland.

Auch im Handwerk spitzt sich die Situation zu.

„Im Handwerk rollt wegen der Energiekrise eine Insolvenzwelle auf uns zu“, sagte der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Hans Peter Wollseifer , der Rheinischen Post. „Täglich erreichen uns Notrufe von Unternehmen, die kurz davor stehen, die Produktion einzustellen, weil sie die enorm gestiegenen Energierechnungen nicht mehr bezahlen können.“

Auch wenn die Corona-Pandemie für viele deutsche Unternehmen eine ernsthafte Bedrohung darstellte, wird der Einbruch aufgrund der Energiekrise voraussichtlich noch viel schlimmer ausfallen. Auch Regierungen und Zentralbanker sind in ihren politischen Entscheidungen eingeschränkt. Anders als in der Coronavirus-Krise können sie das Problem nicht mehr mit Hunderten von Milliarden stimulieren, da dies die ohnehin schon hohe Inflation wahrscheinlich erheblich verschärfen würde.

Trotz aller Alarmglocken deutet einiges darauf hin, dass sich die deutsche Wirtschaft bisher trotz verschiedener wirtschaftlicher Bedrohungen behauptet hat. Die Zahl der Insolvenzen war nach Angaben des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) im Juni noch stabil.

„Trotz Energiekrise, Lieferkettenproblemen und dem schrittweisen Auslaufen der Corona-Hilfen ist die Insolvenzlage weiterhin erfreulich robust“, sagt IWH-Experte Steffen Müller . Im Juni meldeten 709 Personen- und Kapitalgesellschaften Insolvenz an, das waren leicht weniger als in den Vormonaten und eigentlich fast genau so viele wie im Juni 2021. Müller sagte, er rechne auch nicht mit steigenden Zahlen für Juli oder August.

Es bleibt jedoch heftiger Gegenwind am Horizont, darunter steigende Zinsen, Energiepreise und eine Erhöhung des Mindestlohns im Oktober auf 12 €.

