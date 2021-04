On refuse toute protection aux Musulmans Evelyn Hecht-Galinski Traduction : Christiane Reynaud

On refuse toute protection aux Musulmans

Evelyn Hecht-Galinski

Commentaire du 14 avril 2021

Texte original : http://sicht-vom-hochblauen.de/den-muslimen-wird-schutz-verweigert-von-evelyn-hecht-galinski/

Traduction : Christiane Reynaud

Le 13 avril 2021, le mois de jeûne du Ramadan (« le mois chaud ») a commencé pour les croyants musulmans en Allemagne. Nous traversons actuellement, au sens figuré du terme, une période « chaude » de pandémie qui rend la célébration de ces fêtes compliquée en raison des strictes restrictions et des interdictions. Je souhaite à tous mes sympathisants et lecteurs musulmans un Ramadan heureux et paisible. Eid Mubarak ! Le sujet Islam m’amène à parler du commissaire à l’antisémitisme du gouvernement fédéral, une personne dont je trouve la fonction tellement inutile que je demande sa destitution immédiate.

L’Holocauste nous oblige-t-il à nous engager pour l’État d’apartheid d’Israël ?

Lorsqu’en mai 2018 Felix Klein prit sa nouvelle fonction, ce fut un choc pour moi. Il qualifia les Juifs de « cadeau » pour l’Allemagne avec cette phrase qui me fit douter de sa conception du droit : « L’Holocauste nous oblige tous à l’avenir à un engagement envers Israël et tous les Juifs »!

Donc, Félix Klein, n’avait rien compris depuis sa nomination ! Les Juifs ne sont pas plus un « cadeau » que l’Holocauste n’oblige à s’engager pour « l’État juif d’apartheid » Israël ! En se référant à l’Holocauste pour s’engager partialement en faveur de « l’État juif », il participe à une nouvelle sélection pour cet État occupant qui viole le droit international et les droits de l’homme. Je suis d’accord avec lui quand il affirme que « quiconque incite à la haine s’isole de la société » mais je me demande s’il a intériorisé le philosémitisme au point d’oublier, ou pire, de nier délibérément la haine exercée par « l’Etat juif » avec sa politique de judaïsation contre les Palestiniens ? Pourquoi se tait-il à ce sujet ?

L’armée fédérale a-t-elle besoin de drones de combat de « l’État juif » ?

Il existe maintenant contre « l’insulte diffamatoire » une nouvelle disposition pénale sur la proposition de Felix Klein au printemps 2020 qui faisait remarquer qu’il y avait une lacune entre la poursuite pénale de l’insulte et celle de la propagande haineuse. Il a ainsi réussi à ranger à son côté le vice-président du groupe parlementaire CDU/CSU et son « pendant du SPD » Eva Högl. C’est aussi Eva Högl, alors politicienne de l’intérieur qui, en mars 2020, avait soutenu la résolution du parlement fédéral, principalement sous la pression de « l’État juif », de classer le Hezbollah dans son intégralité – et pas seulement sa branche militaire – comme « organisation terroriste ». Eva Högl avait alors qualifié la résolution « d’élément important dans la lutte contre les structures antisémites ». Elle a donc, en toute logique, été intronisée commissaire parlementaire aux forces armées (« drone de combat » !) le 28 mai 2020. En avril 2021, elle s’est clairement prononcée en faveur de l’armement avec des nouveaux drones pour l’armée fédérale et espère que l’acquisition sera décidée encore au cours de cette législature. Le nouveau modèle de drone Heron TP a été construit dans « l’État juif » et n’est pas seulement destiné à observer l’ennemi mais aussi à l’attaquer ! https://www.juedische-allgemeine.de/politik/wehrbeauftragte-fuer-bewaffnete-drohnen/

Ainsi s’est retrouvée la « coalition des bonnes volontés ». Comme chacun sait, le comité gouvernemental du Cabinet de la lutte contre le fascisme a établi en novembre 2020 une liste de 89 mesures contre l’extrémisme de droite et le racisme, dont la suivante : « Élaboration de proposition de réglementation de poursuite pénale des insultes haineuses ».

Pénaliser l’atteinte à la dignité humaine – en excluant celle des Musulmans ?

Un nouveau paragraphe 192a du code pénal est en cours de discussion. Selon ce texte, toute personne qui porte atteinte à la dignité humaine en dénigrant ou en diffamant certains groupes serait passible de poursuites. Jusqu’à présent, la coalition ne s’est pas mise d’accord sur une version commune car le principal point de discorde est de savoir quels groupes et quelles personnes sont à protéger contre des attaques. Alors que la CDU/CSU veut limiter la protection aux membres de groupes ayant été poursuivis sous le national-socialisme, le SPD considère cette partialité maintenant comme fausse et critique qu’après les meurtres de Hanau et la série d’attentats du NSU (mouvement clandestin national-socialiste) qui visaient spécifiquement des Musulmans, justement ce groupe soit exclu de la protection comme le signale le porte-parole de la politique juridique du groupe parlementaire du SPD Johannes Fechner.

Le service scientifique du Bundestag a examiné en janvier si la limitation de la disposition pénale aux groupes ayant été poursuivis par le national-socialisme dans le passé était possible et il l’a confirmé. https://taz.de/Paragraf-Verhetzende-Beleidigung/!5764059/

Cette fois, même le Conseil central trouva cette « protection exclusivement pour les Juifs » apparemment trop embarrassante et exigea un fait constitutif d’infraction qui doit protéger toutes les victimes.

Si cette nouvelle loi devait être adoptée sous cette forme, l’Allemagne deviendrait un « pays de sélection » et cette fois contre les Musulmans. Les Musulmans méritent pourtant une projection particulière vu les nombreuses attentats, même mortels et les menaces qu’ils subissent. Ce que Felix Klein s’est permis en si peu de temps me laisse bouche bée.

Enseigner l’amour pour « l’État occupant juif » ?

Dans ce contexte, il faut évoquer une lettre ouverte de l’année dernière, après que Felix Klein a tenté de faire passer le philosophe Achille Mbembe pour un antisémite. De nombreux savants et artistes juifs avaient alors déjà demandé la destitution de Klein. Si seulement nous en étions arrivés là, beaucoup de problèmes nous auraient été épargnés. Felix Klein crée un climat de peur et de préjugés quand il parle « d’antisémitisme importé par les réfugiés musulmans » et, quand il parle « d’intégration », il veut probablement dire qu’on n’a pas le droit de critiquer « l’État juif » et ses partisans. Il est aussi d’avis que les visites de mémoriaux de l’Holocauste devraient devenir obligatoires pour les écoliers mais qu’elles devraient être « bien préparées et bien suivies après ». Je vois bien comment il s’imagine « cette préparation et ce suivi » : des « lobbyistes pro-israéliens accomplis » vont devoir enseigner leur amour pour « l’État occupant juif » et célébrer avec hasbara le fameux « pinkwashing ». Ce n’est certainement pas le bon signal !

https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?ref=/artikel/383185.offener-brief-an-merkel-antisemitismusbeauftragter-klein-f%C3%B6rdert-schm%C3%A4hkritik.html

Le silence révélateur de Klein sur l’injustice de décennies d’occupation israélienne et l’expansion permanente des colonies sur les terres palestiniennes fait de lui un partisan d’un État qui croit en la supériorité de son peuple, avec la loi de 2018 qui déclare ouvertement Israël comme « État-Nation du peuple juif » au mépris total de ses autres habitants privés de leurs droits, de leur culture, de leur langue et de leur histoire. « L’État juif d’apartheid » est exactement le contraire de ce qu’il prétend être, « l’unique démocratie au Proche-Orient », et son entêtement à son « droit d’exister non négociable » et à « la sécurité comme partie de la raison d’État de l’Allemagne » est donc une revendication totalement inacceptable. Cela ne sert qu’à cacher les ombres sombres de sa prétention de suprématie raciale, l’occupation militaire et de l’apartheid.

L’islamophobie conduit à l’admiration pour « l’État juif »

Ce n’est pas non plus par hasard que ce sont précisément les idéologues d’extrême droite et les groupes extrémistes qui célèbrent le racisme israélien contre « l’ennemi commun », les Musulmans, et se sentent alliés dans la « guerre contre le terrorisme ». Cette politique ciblée incite à la haine envers les Musulmans et l’islam pour atteindre l’objectif commun et stabiliser la suprématie blanche et le sionisme, à l’aide aussi de slogans comme « choc des civilisations » et « l’Europe est confrontée à une invasion musulmane qui veut changer la civilisation ». En effet, l’islamophobie conduit tout droit à une admiration exagérée pour « l’État juif ».

Il n’est pas étonnant que les fascistes d’extrême droite aient réussi à être élus au Knesset lors des dernières élections, avec, en outre, l’entrée définitive du sionisme religieux au Parlement. L’ancien et le nouveau Premier ministre, accusé de corruption, est Netanyahou – si ce n’est pas là un signe de démocratie… !

L’Allemagne a besoin d’un commissaire au racisme dans toutes ses formes

Pas un mot du « commissaire à l’antisémitisme » Felix Klein à ce sujet, mais son vœu que son bureau soit rattaché à la Chancellerie, ce qui donnerait à son poste une « autorité particulière ». La meilleure décision serait toutefois un commissaire au racisme qui poursuivrait toute forme de racisme et ne placerait aucun groupe au-dessus de l’autre ou ne ferait pas de sélection en fonction de ses préférences. https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?ref=/artikel/383185.offener-brief-an-merkel-antisemitismusbeauftragter-klein-f%C3%B6rdert-schm%C3%A4hkritik.html

Nous avons, en outre, besoin d’une nouvelle définition de l’antisémitisme. À titre de suggestion : la déclaration de Jérusalem serait un bon commencement.

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1150075.bjerusalemer-erklaerung-zum-antisemitismusl-definitiv-eine-definition.html

En tous cas, le philosémite Felix Klein s’est révélé totalement inadapté en raison de son absolue partialité et a démontré par-là que son poste était inutile. Les Juifs ne sont pas un « cadeau » et Felix Klein est à « renvoyer à l’expéditeur » ! Comme l’a dit Eva Menasse dans sa lettre ouverte à Klein, « les Juifs d’Allemagne doivent pouvoir parler de tout ».

https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/debatte/juden-in-deutschland-muessen-ueber-alles-sprechen-koennen-li.147928?pid=true

On ne doit pas refuser de protection aux Musulmans !

