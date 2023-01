Onlinepetition: DKP fordert Entlassung von Annalena Baerbock

Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) fordert in einer Petition die Entlassung von Außenministerin Annalena Baerbock. In einer Pressemitteilung vom Sonntag heißt es dazu:

Mit ihrer Kriegserklärung gegen Russland im Europarat hat Außenministerin Annalena Baerbock ihren Amtseid gebrochen. Sie fügt den Menschen in diesem Land großen Schaden zu. Die DKP fordert daher die unverzügliche Entlassung Baerbocks.

Mit dem Satz »We are fighting a war against Russia« (Wir führen einen Krieg gegen Russland, jW) hat sie die Welt einen Schritt näher an den Atomkrieg gebracht. Mit den deutschen Panzern, die nun wieder gen Russland rollen, den Ausbildungslagern wie in Grafenwöhr und den in Büchel lagernden US-Atomraketen würde Deutschland unweigerlich zum Austragungsort eines solchen Krieges.

Der Parteivorstand der DKP hat eine entsprechende Petition »Baerbock muss weg« (openpetition.de) veröffentlicht: kurzelinks.de/Baerbock-muss-weg.

Der Parteivorstand prüft zudem juristische Schritte gegen Baerbock wegen des Verstoßes gegen Artikel 26 (Handlungen gegen das friedliche Zusammenleben der Völker) und Artikel 56 (Amtseid) des Grundgesetzes.