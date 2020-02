Alles was was man über Ägyptens ethnische Säuberungen auf dem Sinai wissen sollte. Wie sich das zionistische Besatzer-Regime und das ägyptische „Putsch-Regime“ gleichen. Während Ägypten die Beduinen auf dem Sinai säubert, führt das Netanjahu Regime diesse „Säuberungen“ der Beduinen im Negev!

Everything you need to know about Egypt’s ethnic cleansing of the Bedouin…