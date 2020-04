Ost-Jerusalem kämpft darum, den Ausbruch von COVID-19 vor dem Ramadan zu verhindern Von Judith Sudilovsky

East Jerusalem scrambles to prevent COVID-19 outbreak before Ramadan – +972 Magazine Israel had weeks to help prevent the spread of coronavirus in East Jerusalem. Instead, it dragged its feet in helping Palestinian hospitals, closed down testing sites, and blocked the PA from stepping in. Health workers are warning of a potential COVID-19 upsurge in occupied East Jerusalem with the Muslim holy month of Ramadan set to begin on Friday.

Ost-Jerusalem kämpft darum, den Ausbruch von COVID-19 vor dem Ramadan zu verhindern

Israel hatte Wochen Zeit, um die Ausbreitung des Coronavirus in Ostjerusalem zu verhindern. Stattdessen zögerte es, palästinensischen Krankenhäusern zu helfen, schloss Testgelände und hinderte die PA daran, einzugreifen.

Von Judith Sudilovsky – 22. April 2020 –



Mitarbeiter des Gesundheitswesens warnen vor einem möglichen COVID-19-Aufschwung im besetzten Ostjerusalem, da der muslimische heilige Monat Ramadan am Freitag beginnen soll. Israel tut zu wenig und zu spät, um das Virus in den palästinensischen Vierteln der Stadt einzudämmen, sagen Kritiker, während die Regierung gleichzeitig die Palästinensische Autonomiebehörde daran hindert, Maßnahmen zur Verhinderung eines möglichen Ausbruchs zu ergreifen.

Während das israelische Gesundheitsministerium angibt, offiziell nur „Dutzende“ Fälle des COVID-19-Virus in Ostjerusalem registriert zu haben, sagen Gesundheitsarbeiter vor Ort, dass die Zahl wahrscheinlich weitaus größer ist. Den Mitarbeitern zufolge beläuft sich die inoffizielle Zählung zum 19. April auf 140 bekannte Fälle, von denen die Hälfte in der dicht besiedelten Nachbarschaft von Silwan auftrat. Sie warnen vor weiteren Hunderten von nicht gemeldeten Infizierten, die die Krankheit unwissentlich verbreiten könnten.

Ohne eine konzertierte Aufklärungskampagne und ausreichende Präventionsrichtlinien in arabischer Sprache, um die Bevölkerung zu informieren, könnte während des Ramadans ein Virusausbruch unmittelbar bevorstehen, sagen palästinensische Gesundheitsexperten.

Nachdem er im vergangenen Monat an das Gesundheitsministerium geschrieben hatte, bemerkte Adalah – das Rechtszentrum für arabische Minderheitenrechte in Israel -, dass das Ministerium seine Bemühungen verstärkt habe, rückwirkend Informationen in arabischer Sprache über das neuartige Coronavirus bereitzustellen. Die Informationen werden jedoch nicht in Echtzeit übermittelt und es fehlen noch immer wesentliche Details, sagte Adalah in einer Erklärung.

„Offensichtlich ist die arabische Seite des israelischen Gesundheitsministeriums unterentwickelt. Es mangelt an Informationen, die [auf Arabisch] produziert werden“, stimmte Walid Nammour zu, der Generaldirektor des Augusta-Victoria-Krankenhauses, eines der drei Krankenhäuser in Ostjerusalem, die mit der Einrichtung von Coronavirus-Einheiten beauftragt sind. „Ich weiß, dass es [in Ostjerusalem] Testzentren gibt, aber es fehlt an Informationen darüber. Die Menschen müssen über diese Dinge Bescheid wissen.“

Nammour fügte hinzu, dass viele Menschen in Ostjerusalem noch keine Selbstquarantäne durchgeführt haben und dass die israelischen Behörden die staatlichen Vorschriften bisher kaum durchgesetzt haben.

Acht mobile Coronavirus-Testzentren wurden in Ostjerusalem eingerichtet – sechs davon durch die nationalen Gesundheitsversorger Israels, stationiert an fünf Standorten, darunter in den Stadtvierteln Silwan, Shuafat, Sheikh Jarrah und Kufr Aqab. Zwei von der Stadtverwaltung betriebene Drive-Through-Zentren wurden am Eingang von Jabal Mukaber und das andere in der Nähe des Kontrollpunktes am Eingang des Shuafat-Flüchtlingslagers errichtet.

Nach Angaben von Ben Avrahami, Berater des Bürgermeisters für Ost-Jerusalem-Angelegenheiten, wurden bisher etwa 7.000-8.000 Palästinenser in der Stadt getestet. Ziel sei es, so Avrahami, 10.000 zu erreichen.



Razzia gegen die Palästinensische Autonomiebehörde – Obwohl Israel über die Zahl der COVID-19-Fälle in Ostjerusalem nicht gesondert berichtet, hat das Gesundheitsministerium der Palästinensischen Autonomiebehörde, das versucht hat, einzugreifen und eigene Tests im östlichen Teil der Stadt durchzuführen, bis zum 22. April 139 Fälle dort gemeldet.

Der Versuch der Palästinensischen Autonomiebehörde, eine parallele Operation in der nach israelischer Auffassung „vereinigten Hauptstadt“ durchzuführen, hat die israelischen Behörden verärgert und zu drastischen Schritten wie der Verhaftung palästinensischer Beamter und Journalisten und der Schließung der von der Palästinensischen Autonomiebehörde gesponserten Testgelände geführt.

Israel verbietet der Palästinensischen Autonomiebehörde unkoordinierte Aktivitäten auf israelischem Territorium, einschließlich Ost-Jerusalem, das es seit dem Krieg von 1967 kontrolliert (Israel hat das Gebiet 1980 offiziell annektiert, eine Erklärung, die von der Mehrheit der internationalen Gemeinschaft abgelehnt wurde).

Die Razzia begann Anfang April, als die Polizei sowohl den Minister für Jerusalem-Angelegenheiten der PA, Fadi al-Hadami, als auch den Gouverneur der PA in Jerusalem, Adnan Ghaith, wegen angeblich illegaler politischer Aktivitäten in der Stadt festnahm. Palästinenser geben an, dass die beiden Männer Coronavirus-Präventivmaßnahmen wie die Verbreitung von Sicherheitsinformationen ergriffen hätten. Am 15. April schloss die israelische Polizei ein kleines Testzentrum in Silwan, das angeblich unter der Schirmherrschaft der Palästinensischen Autonomiebehörde betrieben wurde.

Palästinensische Gesundheitsbeamte wiederum warnen davor, dass die israelischen Behörden keine ernsthaften Maßnahmen ergreifen, um die COVID-19-Krise zu lindern, und dass die palästinensischen Jerusalemer meist mit sehr wenig Unterstützung oder Ressourcen sich selbst überlassen wurden. Erschwerend kommt hinzu, dass die meisten internationalen Hilfsgruppen ihre Hilfe vorrangig auf die Befriedigung der kritischen Bedürfnisse des blockierten Gazastreifens konzentrieren, der bisher 13 Fälle des Virus gemeldet hat.

Dr. Mustafa Barghouti, Direktor der Palestine Medical Relief Society in Ramallah, sagte, er sei besonders besorgt über die Situation der Palästinenser, deren Jerusalemer Aufenthaltsgenehmigungen von Israel widerrufen wurden – eine Politik, die durchgeführt wird, wenn die Behörden behaupten, dass sich das so genannte „Zentrum des Lebens“ eines Palästinensers nicht mehr in seiner angegebenen Nachbarschaft befindet – und die deshalb keinen Anspruch mehr auf eine israelische Krankenversicherung haben.

Barghouti ist auch beunruhigt über die Situation der palästinensischen Arbeiter in Israel, die mit dem Coronavirus infiziert sind, aber keine israelische Krankenversicherung haben. Viele dieser Arbeiter, sagt er, arbeiten im Gebiet C des besetzten Westjordanlandes, das unter vollständiger israelischer Militärkontrolle steht und in dem die PA nicht operieren darf.

Von der Gesundheitsfürsorge über die Infrastruktur bis hin zur Bildung sehen sich die Palästinenser Ostjerusalems seit Beginn der israelischen Besetzung mit einer Litanei diskriminierender Politik konfrontiert.

Israel hat den ständigen Aufenthaltsstatus von mehr als 14.000 palästinensischen Jerusalemern seit 1967 aufgehoben, was Teil des politischen Ziels Israels ist, ein „demographisches Gleichgewicht“ – nämlich eine jüdische Mehrheit – in der Stadt zu erhalten. Über 70 Prozent aller palästinensischen Familien in Jerusalem leben unterhalb der Armutsgrenze, im Vergleich zu 26 Prozent der jüdischen Familien, und nur 44 Prozent der Einwohner Ostjerusalems sind auf geregelte und formelle Weise an das Wassernetz angeschlossen.

„Ganz gleich, was wir tun, es wird Menschen geben, die sagen, dass wir nicht genug tun“, sagte Avrahami von der Stadtverwaltung Jerusalem. Er sagte, die Stadt habe in eine arabische Informationskampagne investiert, darunter Videos mit lokalen medizinischen und religiösen Führern, Telefontexte, gedruckte Flugblätter und soziale Medien. „Von Beginn des Ausbruchs an nahm der Bürgermeister die Situation in Ostjerusalem ernst und setzte sie an die Spitze seiner Prioritätenliste. Wir haben einen Situationsraum und treffen uns jeden zweiten Tag mit Vertretern der Gesundheitskliniken und Krankenhäuser.

Zwar wird eingeräumt, dass die Treffen mit der Stadtverwaltung stattfinden, aber einige palästinensische Gesundheitsfachkräfte sagen, es gebe immer noch einen Mangel an Koordination, der zu sehr wenig substanziellen Maßnahmen führe.

Obwohl palästinensische Patienten in der Stadt auch zur Behandlung in israelische Krankenhäuser geschickt werden, sind zwischen den drei in Ost-Jerusalem gelegenen Krankenhäusern nur 22 Beatmungsgeräte und 62 Betten für Coronavirus-Patienten vorbereitet. Zwölf dieser Beatmungsgeräte sind für Patienten des Augusta-Victoria-Krankenhauses mit extrem geschwächtem Immunsystem reserviert. Das Makassed Hospital verfügt über eine Coronavirus-Einheit mit 22 Betten, während das St. Joseph Hospital in Sheikh Jarrah über einen Flügel mit 28 Betten verfügt.

„Wir brauchen nicht weniger als 200 Betten, [aber] wir haben weniger als 10 Prozent von dem, was wir im Falle eines ernsthaften Ausbruchs benötigen“, sagte Nammour.

Am 19. April erhielten Makassed und St. Joseph nur die Hälfte der 2 Millionen NIS, die ihnen jeweils vom israelischen Gesundheitsministerium zur Bekämpfung des Coronavirus versprochen worden waren, fügte Nammour hinzu. Makassed erhielt einige Zeit zuvor auch einige persönliche Schutzausrüstungen vom Ministerium, wurde dann aber mit 70.000 NIS für die Lieferungen belastet.

Ostjerusalemer Krankenhäuser haben seit 2018 finanzielle Schwierigkeiten, nachdem Trump die Finanzhilfe im Wert von 25 Millionen Dollar gekürzt hatte, die die Rechnungen palästinensischer Patienten deckte, die von der PA überwiesen wurden. Die Krankenhäuser schulden nun 75 Millionen Dollar an Schulden bei medizinischen Lieferanten, sagte Nammour.

„Dies stellte schon vor dem Coronavirus eine sehr ernste Herausforderung dar“, fuhr er fort. „Wir befinden uns in einer sehr schwierigen finanziellen Situation, und dazu kommt jetzt noch das Coronavirus. Wir müssen unserer Bevölkerung dienen“.

Das israelische Gesundheitsministerium reagierte nicht auf mehrere E-Mails und Telefonanrufe zur Stellungnahme.



Unser Ziel ist es, Leben zu retten“. – Angesichts der angeblich mangelnden offiziellen Vorbereitung gegen das Coronavirus bildete eine Gruppe von 81 lokalen palästinensischen NGOs im vergangenen Monat die Ad-hoc-„Jerusalem-Allianz“, um den Bedrohungen durch die Krankheit in den palästinensischen Gemeinden der Stadt entgegenzutreten.

Die Allianz hat eine Aufklärungskampagne mit Videos und Online-Informationen in arabischer Sprache sowie antibakterielle Säuberungsaktionen in Ost-Jerusalemer Stadtvierteln gestartet, die nach Angaben der Gruppe nicht von der Stadtverwaltung durchgeführt wurden. Sie hat auch Beratungsstellen und Telefon-Hotlines eingerichtet, an die sich die Menschen mit Fragen und Anliegen wenden können.

Das Bündnis hat auch Unterkünfte für Ärzte und Krankenschwestern aus dem Westjordanland organisiert, die in der Stadt arbeiten, aber nicht nach Hause zurückkehren können.

„Nach dem Ausbruch des Coronavirus hatten wir den Eindruck, dass die israelischen Behörden Ostjerusalem offensichtlich vernachlässigen werden, wie sie es über die Jahre getan haben, und die Palästinensische Autonomiebehörde kann aus offensichtlichen Gründen hier nicht tätig werden“, sagte Ahmad Budeiri, der bei der Koordinierung der Jerusalemer Allianz hilft. „Wir machen uns Sorgen um unsere Kinder und unsere Ältesten, und es wird nichts getan, um zu helfen. Unser Ziel ist es, Leben zu retten. Wir geben keine politischen Erklärungen ab – das ist jetzt nutzlos“.

Darüber hinaus hat der palästinensische Geschäftsmann Bashar al-Masri sein St.-George-Hotel als Quarantäne für Palästinenser bereitgestellt, die möglicherweise dem Virus ausgesetzt waren. Lebensmittel für die in Quarantäne Befindlichen werden vom Jerusalem Fund, einer amerikanischen humanitären Organisation, gespendet.

Budeiri sagte, dass das St. George-Hotel mit 15 neuen Verdachtsfällen von Coronaviren aus der Nachbarschaft von Issawiyah, die eine Quarantäne erfordern, fast voll ausgelastet sei. Darüber hinaus sagte er, dass mehrere Palästinenser, die aus dem Ausland zurückkehrten, nicht ins St. Georg-Hotel kommen durften, sondern vom israelischen Gesundheitsministerium in ein Quarantäne-Hotel am Toten Meer geleitet wurden, was zu weiteren Härten führt, da die Familien nicht in der Lage sind, Pakete an die Patienten zu schicken. (Das Gesundheitsministerium hat eine Reihe von Hotels für die soziale Quarantäne eröffnet).



Was diese Krise offenbart – Obwohl die Hilfe der Regierung für die Krankenhäuser in Ostjerusalem nur zögerlich anläuft, stellte Nammour fest, dass das israelische Gesundheitsministerium persönliche Schutzausrüstung im Wert von 25 Millionen NIS an die Krankenhäuser geliefert hat, darunter über 50.000 Gesichtsmasken und 10.000 Handschuhe.

Die Lieferungen könnten eine Reaktion auf ein Schreiben des Jerusalemer Bürgermeisters Moshe Leon an das Gesundheitsministerium vom 6. April gewesen sein, in dem die Behörden auf den „gravierenden Mangel an medizinischer Grundausrüstung in Ostjerusalem“ aufmerksam gemacht wurden, obwohl das Ministerium wiederholt versprochen hatte, solche Ausrüstungen einschließlich Coronavirus-Testkits zur Verfügung zu stellen. Leon warnte davor, dass das Gesundheitssystem der Stadt bis an seine Grenzen belastet werden könnte, wenn die Krankenhäuser weiterhin nicht in der Lage sind, die erforderliche medizinische Versorgung zu gewährleisten.

„Der Mangel an Krankenhausausrüstung im Osten der Stadt ist ernst und muss im Umgang mit dem Coronavirus dringend behoben werden“, schrieb der Bürgermeister. „Ich appelliere persönlich an Sie …, den medizinischen Diensten in Ostjerusalem die notwendigen Ressourcen zuzuweisen, damit sie die Last der Behandlung von Coronavirus-Patienten tragen und den Zusammenbruch des Gesundheitssystems in Jerusalem verhindern können.

„Das ist etwas Gutes, wir brauchen mehr davon“, sagte Nammour als Reaktion auf die gestiegenen Lieferungen. „Ich hoffe wirklich, dass wir auf diesem Weg weitergehen. Er schafft und ermöglicht ein Umfeld für effektive und effiziente Leistung.“

Nammour betonte die ausgezeichneten historischen Beziehungen seines Krankenhauses Augusta Victoria zu den Jerusalemer Krankenhäusern Hadassah und Haifa Rambam und beklagte die Tatsache, dass die von der israelischen Regierung und der Stadtverwaltung Jerusalems angebotene Unterstützung bis letzte Woche kaum mehr als ein Lippenbekenntnis gewesen sei.

„Palästinenser und Israelis haben einen Feind: das Coronavirus. Wir müssen die psychologische Mauer niederreißen und… alle Strategien in Betracht ziehen“, sagte er. „Es sollte mehr Zusammenarbeit und mehr Informationsaustausch geben… Gaza, das Westjordanland und Israel sind eine epidemiologische Einheit. Alles, was hier vor sich geht, muss eng koordiniert werden. Die Palästinenser werden ohne Israel scheitern, und Israel wird ohne die Palästinenser scheitern.

Dr. Gerald Rockenschaub, der Leiter des WHO-Büros in den besetzten palästinensischen Gebieten, sagte, die Organisation habe sich mit dem East Jerusalem Hospitals Network (EJHN) koordiniert, um den Gesundheitsbedürfnissen der Palästinenser in der Stadt gerecht zu werden.

„Alle Krankenhäuser des Netzwerks haben ihre Bemühungen um Risikokommunikation und Mobilisierung der Gemeinden verstärkt, um das Bewusstsein durch soziale Medien und Fernsehspots zu schärfen“, sagte Rockenschaub. „Die WHO leistet weiterhin technische Unterstützung, einschließlich des Austauschs von COVID-19-Richtlinien und -Protokollen mit dem EJHN, und setzt sich bei der internationalen Gemeinschaft und den Spendern dafür ein, die Krankenhäuser direkt zu unterstützen“, so Rockenschaub.

Trotz dieser allmählichen Verschiebungen in der Reaktion auf das Coronavirus argumentierte Inès Abdel Razek, Advocacy-Direktorin am Palestine Institute for Public Di

plomacy, dass die Gesundheitskrise die „Apartheid-Realität, in der die Palästinenser leben“, offengelegt hat, und veranschaulichte die tatsächlichen Auswirkungen der Annexion des östlichen Teils der Stadt durch Israel.

„Die israelischen Behörden haben die Kontrolle über alle, ob Juden oder Palästinenser“, sagte Abdel Razek, „aber die Palästinenser werden kollektiv vernachlässigt, sind institutionellem Rassismus ausgesetzt und ihrer grundlegenden sozioökonomischen und politischen Rechte beraubt. Diese Gesundheitskrise ist ein aufschlussreicher Faktor“, sagte Abdel Razek. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...